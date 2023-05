Warren Buffett dit que les banques américaines pourraient faire face à plus de turbulences à l’avenir, mais les dépôts sont sûrs

Berkshire Hathaway Le PDG Warren Buffett a attaqué samedi les régulateurs, les politiciens et les médias pour avoir induit le public en erreur sur la sécurité des banques américaines et a déclaré que les conditions pourraient s’aggraver à partir d’ici.

Buffett, interrogé sur le récent tumulte qui a conduit à l’effondrement de trois institutions de taille moyenne depuis mars, s’est lancé dans une longue diatribe à ce sujet.

« La situation dans le secteur bancaire est très similaire à ce qu’elle a toujours été dans le secteur bancaire, à savoir que la peur est contagieuse », a déclaré Buffett. « Historiquement, parfois la peur était justifiée, parfois non. »

Berkshire Hathaway a possédé des banques dès le début des près de six décennies d’histoire de Buffett au sein de l’entreprise, et il s’est intensifié pour injecter de la confiance et des capitaux dans l’industrie à plusieurs reprises. Au début des années 1990, Buffett a été PDG de Salomon Brothers, aidant à réhabiliter la réputation en lambeaux de la firme de Wall Street. Plus récemment, il a injecté 5 milliards de dollars dans Goldman Sachs en 2008 et 5 milliards de dollars supplémentaires en Banque d’Amérique en 2011, aidant à stabiliser ces deux entreprises.