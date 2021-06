Warren Buffett dit que la pandémie a eu un impact «extrêmement inégal» et n’est pas encore terminée

Warren Buffett lors de la réunion annuelle de Berkshire Hathaway à Los Angeles en Californie. 1er mai 2021. Gérard Miller | CNBC

L’investisseur légendaire Warren Buffett a déclaré que les conséquences économiques de la pandémie tombaient de manière disproportionnée sur les petites entreprises et que l’imprévisibilité de Covid-19 était loin d’être terminée. « L’impact économique a été cette chose extrêmement inégale où … des centaines de milliers ou des millions de petites entreprises ont été terriblement touchées, mais la plupart des grandes entreprises se sont très bien débrouillées », a déclaré le PDG de Berkshire Hathaway lors de la conférence de presse. une interview avec Becky Quick dans l’émission spéciale « Buffett & Munger: A Wealth of Wisdom » de CNBC, diffusée mardi. En mars 2020, la pandémie a fait des ravages mortels à travers l’Amérique, ce qui a entraîné la fermeture d’une économie de 20 000 milliards de dollars en plein essor. Des milliers de petites entreprises ont été contraintes de fermer leurs portes tandis que les grandes surfaces et les géants du commerce électronique ont accueilli ces clients. Le produit intérieur brut du premier trimestre de l’année dernière a chuté de 31,4%, ce qui était sans précédent dans l’Amérique de l’après-Grande Dépression. « Ce n’est pas fini », a déclaré l’investisseur de 90 ans. « Je veux dire, en termes d’imprévisibilité … cela a été très imprévisible, mais cela a mieux fonctionné que les gens ne l’avaient prévu pour la plupart des gens et la plupart des entreprises. Et c’est juste, sans faute de leur part, cela a juste décimé toutes sortes de personnes et leurs espoirs. »

Covid a créé un «succès fabuleux»

Pour certaines entreprises comme les concessionnaires automobiles, la pandémie a même généré des bénéfices exceptionnels, a déclaré Charlie Munger, vice-président de Berkshire et partenaire commercial de longue date de Buffett. « Cela n’a pas seulement créé un retour à la normale; cela a créé un succès fabuleux qu’ils n’avaient pas prévu », a déclaré Munger. « Les concessionnaires automobiles frappent de l’argent qu’ils n’auraient pas eu sans la pandémie. » En raison des fermetures d’usines et d’une pénurie mondiale de semi-conducteurs, les constructeurs automobiles et les concessionnaires ont ont connu des bénéfices plus importants, voire record, et ont même vendu des véhicules avant leur arrivée chez les concessionnaires. Berkshire Hathaway Automotive est l’un des plus grands groupes de concessionnaires en Amérique, avec plus de 78 concessionnaires indépendants. Le conglomérat possède également le chemin de fer BNSF et NetJets, une société privée d’affrètement d’avions d’affaires et de gestion d’avions. « Tous les concessionnaires que nous avons des partenaires dans chaque concession, ils pensaient très sincèrement qu’ils allaient avoir un sacré problème en mars et avril », a déclaré Buffett. « Certains auraient peut-être voulu demander l’aide du gouvernement, mais nous ne les avons pas laissés faire, car ils avaient un parent riche … nous ne savions pas ce qui allait se passer avec NetJets en termes de demande. »

