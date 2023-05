Warren Buffett dit que Berkshire Hathaway ne prendra pas le contrôle total d’Occidental Petroleum

Suivez notre couverture en direct de Warren Buffett à la réunion de Berkshire Hathaway.

OMAHA, Neb. – Warren Buffett a déclaré samedi que Berkshire Hathaway ne prévoyait pas de prendre le contrôle total de Pétrole occidental un géant pétrolier où il a amassé une participation au nord de 20 %.

« Il y a des spéculations sur le fait que nous achetons le contrôle, nous n’allons pas acheter le contrôle », a déclaré « l’Oracle d’Omaha » lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de Berkshire. « Nous ne saurions pas quoi en faire. »

En août de l’année dernière, Berkshire a reçu l’approbation réglementaire pour acheter jusqu’à 50 % du capital. Depuis lors, Buffett n’a cessé d’augmenter son pari, y compris cette année, portant la participation du conglomérat dans le producteur d’énergie basé à Houston à 23,5 %. Les mouvements avaient alimenté la spéculation selon laquelle l’investisseur de 92 ans pourrait acquérir l’ensemble de l’entreprise.

« Nous ne ferons aucune offre pour le contrôle d’Occidental, mais nous aimons les actions que nous avons », a déclaré Buffett. « Nous pouvons ou non en posséder davantage à l’avenir, mais nous avons certainement des bons de souscription sur ce que nous avons obtenu sur l’accord initial sur une quantité très importante d’actions d’environ 59 $ par action, et les bons de souscription durent longtemps, et je suis heureux que nous ayons eux. »

Berkshire détient 10 milliards de dollars d’actions privilégiées d’Occidental et a des bons de souscription pour acheter 83,9 millions d’actions ordinaires supplémentaires pour 5 milliards de dollars, soit 59,62 dollars chacune. Les bons de souscription ont été obtenus dans le cadre des Offre 2019 qui a aidé à financer Rachat d’Anadarko par Occidental.

Les actions d’Occidental ont baissé d’environ 3 % cette année, après avoir plus que doublé en 2022. L’action était le nom le plus performant du S&P 500 l’année dernière.

– Sarah Min de CNBC a contribué au reportage.