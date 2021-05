Warren Buffett dit que Berkshire Hathaway connaît une «  inflation très substantielle  » et augmente les prix

Berkshire Hathaway possède l’un des plus grands constructeurs d’habitations du pays, Clayton Homes, ainsi que des sociétés telles que les peintures Benjamin Moore et les revêtements de sol Shaw.

«Nous avons neuf constructeurs d’habitations en plus de notre fabrication de logements et d’exploitation, qui est la plus grande du pays. Nous construisons donc beaucoup de logements. Les coûts sont simplement en hausse, en hausse, en hausse. Les coûts de l’acier, vous savez, juste chaque jour, ils augmentent », a ajouté l’investisseur légendaire.

L’inflation a commencé à s’accélérer récemment en raison de multiples facteurs, notamment une demande croissante et des difficultés avec certains domaines de la chaîne d’approvisionnement, ainsi que des comparaisons plus faciles avec le rythme d’il y a un an. L’indice des prix des dépenses de consommation personnelle de base, qui exclut les prix volatils des aliments et de l’énergie, a augmenté de 1,8% en mars, le rythme le plus rapide depuis février 2020. Le chiffre global a augmenté de 2,3%, le rythme le plus rapide pour cette mesure depuis 2018.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a réitéré la semaine dernière qu’il s’attend à ce que l’inflation affiche un mouvement temporaire à la hausse, puis se rétablisse autour de l’objectif de 2% de la banque centrale. La Fed a décidé de ne pas augmenter les taux d’intérêt tant que l’économie ne verra pas le plein emploi inclusif, tant que l’inflation ne dépassera pas trop l’objectif.

Des pressions plus élevées sur les prix pourraient peser sur les actions, car l’inflation érode la valeur des bénéfices futurs des entreprises et peut provoquer une hausse des rendements des bons du Trésor.

Pour un récapitulatif complet des commentaires de Buffett lors de la réunion annuelle, voir ici.

– Jeff Cox de CNBC a contribué à cet article.