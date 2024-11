Warren Buffett dispose de plus de 325 milliards de dollars de liquidités alors que Berkshire Hathaway continue de vendre des actions Apple.

OMAHA, Neb. — Warren Buffett dispose désormais de plus de 325 milliards de dollars de liquidités après avoir continué à vendre des milliards de dollars d’actions Apple et Bank of America cette année et continué à collecter un flux constant de bénéfices de tous. Berkshire Hathaway diverses entreprises sans trouver d’acquisitions majeures.

Berkshire a déclaré avoir vendu environ 100 millions d’actions Apple supplémentaires au troisième trimestre après avoir réduit de moitié son investissement massif dans le fabricant d’iPhone au dernier trimestre. La participation restante d’environ 300 millions d’actions, évaluée à 69,9 milliards de dollars fin septembre, reste le plus gros investissement de Berkshire, mais il a été considérablement réduit depuis la fin de l’année dernière, alors qu’elle valait 174,3 milliards de dollars.

Les investisseurs seront également déçus d’apprendre que Berkshire n’a racheté aucune de ses propres actions au cours du trimestre.

Cathy Seifert, analyste chez CFRA Research, a déclaré que les actionnaires se demanderaient pourquoi Buffett continue d’accumuler autant de liquidités. « Sont-ils plus pessimistes que d’autres quant à l’avenir de l’économie et du marché ? dit-elle.

Buffett a déclaré lors de l’assemblée annuelle de mai qu’une partie de la raison pour laquelle il avait commencé à vendre certaines de ses actions Apple était qu’il s’attendait à ce que les taux d’imposition augmentent à l’avenir. Mais l’analyste d’Edward Jones, Jim Shanahan, se demande si une partie de la raison pour laquelle Buffett a commencé à vendre Apple est liée au décès l’année dernière du vice-président Charlie Munger, car les ventes ont commencé peu de temps après la mort de Munger. Shanahan a déclaré que Buffett n’a jamais été aussi à l’aise avec les entreprises technologiques que son partenaire de longue date.

« Si Charlie Munger était encore en vie, peut-être qu’il n’aurait pas vendu sa position de manière aussi agressive – peut-être pas du tout », a déclaré Shanahan.

Berkshire a déclaré samedi que les gains d’investissement avaient de nouveau fait grimper ses bénéfices du troisième trimestre à 26,25 milliards de dollars, soit 18 272 dollars par action de catégorie A. Il y a un an, des pertes non réalisées sur les investissements papier ont fait chuter les bénéfices du conglomérat d’Omaha, dans le Nebraska, à une perte de 12,77 milliards de dollars, soit 8 824 dollars par action de catégorie A.

Buffett recommande depuis longtemps aux investisseurs d’accorder plus d’attention aux bénéfices d’exploitation de Berkshire s’ils veulent avoir une bonne idée de la performance des entreprises qu’elle possède, car ces chiffres excluent les investissements. Les chiffres des bénéfices nets de Berkshire peuvent varier considérablement d’un trimestre à l’autre, tout comme la valeur de ses investissements, que l’entreprise ait acheté ou vendu quelque chose.

Selon cette mesure, Berkshire a déclaré que son bénéfice d’exploitation n’avait baissé que d’environ 6 %, à 10,09 milliards de dollars, soit 7 023,01 dollars par action de catégorie A. Cela se compare aux 10,8 milliards de dollars de l’année dernière, soit 7 437,15 dollars par action de catégorie A.

Les quatre analystes interrogés par FactSet Research ont prédit que Berkshire publierait un bénéfice d’exploitation de 7 335,11 $ par action de catégorie A.

Les revenus de Berkshire n’ont pas beaucoup changé, à 92,995 milliards de dollars. Il y a un an, son chiffre d’affaires s’élevait à 93,21 milliards de dollars. Ce chiffre était supérieur aux revenus de 92,231 milliards de dollars prédits par trois analystes interrogés par FactSet.

Berkshire possède un assortiment d’entreprises d’assurance, dont Geico, ainsi que le chemin de fer BNSF, plusieurs services publics majeurs et un ensemble varié d’entreprises de vente au détail et de fabrication, notamment des marques comme Dairy Queen et See’s Candy.

L’un des assureurs de Berkshire, Guard, a signalé des pertes supplémentaires par rapport aux années précédentes après que les dirigeants ont réévalué ses politiques.

Berkshire a résolu un mystère du trimestre en précisant combien elle a payé pour acquérir le reste des actions de son activité de services publics auprès de la succession de l’ancien membre du conseil d’administration de Berkshire, Walter Scott.

Berkshire a déclaré avoir payé 2,4 milliards de dollars en espèces, émis 600 millions de dollars de dette et donné à la famille Scott des actions Berkshire de classe B d’une valeur d’un peu plus d’un milliard de dollars. L’indemnisation totale était donc d’environ 4 milliards de dollars. Cela signifie que la famille Scott n’a pas obtenu un prix aussi avantageux pour sa participation de 8 % dans les services publics que lorsque le vice-président de Berkshire, Greg Abel, a vendu sa participation de 1 % dans le secteur des services publics il y a deux ans pour 870 millions de dollars.

Abel devrait succéder à Buffett, 94 ans, en tant que PDG en cas de décès.