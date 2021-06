Warren Buffett Démissionne de la Fondation Gates quelques semaines après l’annonce du divorce de Bill et Melinda

WARREN Buffett a démissionné de son poste d’administrateur de la Fondation Bill et Melinda Gates.

L’annonce intervient quelques semaines après que Bill et Melinda Gates ont annoncé qu’ils divorceraient après 27 ans de mariage, mais continueraient à gérer conjointement la fondation, l’une des plus grandes fondations caritatives au monde.

Warren Buffett a démissionné Crédit : Getty

Il faisait partie de la Fondation Bill et Melinda Gates Crédit : Getty Images

Gates était autrefois la personne la plus riche du monde et sa fortune est estimée à plus de 100 milliards de dollars.

« Pendant des années, j’ai été administrateur inactif auprès d’un seul bénéficiaire de mes fonds, la Fondation Bill et Melinda Gates (BMG). Je démissionne maintenant de ce poste, tout comme je l’ai fait dans tous les conseils d’administration autres que Berkshires », a déclaré Buffett dans un communiqué préparé mercredi.

« Le PDG de BMG est Mark Suzman, une sélection récente exceptionnelle qui a tout mon soutien », a-t-il poursuivi.

« Mes objectifs sont à 100% en phase avec ceux de la fondation, et ma participation physique n’est en aucun cas nécessaire pour atteindre ces objectifs. »

Buffett, président-directeur général de Berkshire Hathaway, a également déclaré mercredi qu’il était à mi-chemin d’atteindre son objectif de céder l’intégralité de ses actions dans le conglomérat, et qu’il faisait encore 4,1 milliards de dollars de dons.

Buffet n’a donné aucune raison de se retirer de la Fondation Gates, mais des questions ont été soulevées sur la structure de sa direction après des rapports sur le comportement de Bill Gates sur le lieu de travail.

Les membres du conseil d’administration de Microsoft Corp. ont décidé en 2020 qu’il n’était pas approprié que Gates, le cofondateur de l’entreprise, siège à son conseil d’administration alors qu’ils enquêtaient sur la relation amoureuse antérieure du milliardaire avec une employée de Microsoft qui était jugée inappropriée.

La Fondation Bill et Melinda Gates a déclaré qu’elle n’enquêtait pas sur les allégations dans les médias, car l’incident signalé impliquant l’une des organisations à but non lucratif les plus importantes et les plus influentes au monde a été commis par « un ancien employé anonyme ».

Plus à venir…

Pour les dernières nouvelles sur cette histoire, revenez régulièrement sur Sun Online.

Le soleil est votre destination idéale pour les meilleures actualités sur les célébrités, les actualités sur le football, des histoires réelles, des images à couper le souffle et des vidéos à voir absolument.

Téléchargez notre application gratuite fantastique, nouvelle et améliorée pour la meilleure expérience Sun Online de tous les temps. Pour iPhone cliquez ici, pour Android cliquez ici. Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/TheSunUS et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal sur @TheSunUS.