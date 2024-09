Warren Buffett confie à ses trois enfants une tâche étonnante de 143,1 milliards de dollars et le fils aîné du célèbre investisseur, Howard, déclare que « ce n’est pas si facile »

Warren Buffett a confié à ses trois enfants une tâche étonnante de 143,1 milliards de dollars, que son fils aîné considère comme « pas si facile ».

Le président-directeur général de Berkshire Hathaway, âgé de 94 ans, a décidé de faire don de l’intégralité de sa fortune à une fondation caritative après sa mort, dont ses trois enfants – Howard, 69 ans, Susie, 71 ans, et Peter, 66 ans – seront responsables.

Ils n’auront que 10 ans pour allouer tout l’argent aux œuvres caritatives de leur choix, selon l’Associated Press.

« Ce n’est pas si facile de donner de l’argent si vous voulez le faire intelligemment, si vous voulez le faire intelligemment », a déclaré Howard, un agriculteur qui doit prendre la relève en tant que président non exécutif de Berkshire Hathaway après le décès de son père.

« C’est assez incroyable qu’il nous ait donné cette opportunité », a-t-il ajouté.

Howard a ensuite déclaré que lui et ses frères et sœurs continueraient à suivre l’exemple de leur père et à prendre des risques, tout en essayant de trouver des moyens de faire une différence.

« Je peux vous dire que nous nous réunirons dans une pièce le moment venu et que nous trouverons une solution assez rapidement », a-t-il déclaré.

« Ce que cela va nous permettre, c’est de rassembler toute notre expérience collective. »

Howard a également déclaré qu’il était d’accord avec la décision de son père d’allouer des centaines de milliards de dollars.

En général, il estime que les personnes riches devraient donner leur argent de leur vivant, plutôt que de le conserver dans des fondations perpétuelles.

« Quelqu’un va dépenser cet argent. Quelqu’un va le donner.

« Je préfère donc faire cela avec mon frère et ma sœur et le faire ensemble en partenariat, plutôt que de le voir se faire d’une autre manière. »

Il a promis que lui et ses frères et sœurs, Susie et Peter, s’assoiraient à la table des discussions pour discuter de la manière d’allouer les 143,1 milliards de dollars estimés.

On ne sait pas encore à quelles organisations les frères et sœurs pourraient faire don de leur fortune, mais ils ont chacun dirigé leur propre fondation à partir de laquelle ils ont fait don de plus de 15 milliards de dollars de l’argent de leur père depuis 2006.

La Fondation Susan Thompson Buffett, dont Susie est la présidente du conseil d’administration et Peter est membre du conseil d’administration, a fait don de 8,4 milliards de dollars principalement à des organisations de soins de santé reproductive.

Elle finance également l’accès à la contraception abortive, en accordant des centaines de millions de dollars au fil des ans aux filiales de Planned Parenthood, à la National Abortion Federation et à Population Services International – qui travaillent en dehors des États-Unis.

La Fondation Sherwood de Susie a également été un important bailleur de fonds pour les programmes d’éducation de la petite enfance, et son plus grand bénéficiaire est le Buffett Early Childhood Fund, une organisation à but non lucratif, qui a accordé des centaines de millions de dollars pour la recherche, le plaidoyer, la formation et le soutien aux prestataires de services de garde d’enfants.

La Fondation Howard G Buffett, quant à elle, soutient la sécurité alimentaire et l’atténuation des conflits au niveau international.

Elle s’est associée au Catholic Relief Services, qu’elle finance depuis au moins 15 ans pour soutenir les agriculteurs d’Amérique centrale.

« Howard s’intéressait particulièrement aux facteurs qui poussaient les gens à quitter les communautés rurales d’Amérique centrale et du Mexique et à tout risquer pour migrer vers les États-Unis », a expliqué Erica Dahl-Bredine, conseillère principale de Catholic Relief Services.

« Et c’est là que notre vision s’est réellement concrétisée. »

Peter Buffett et son épouse, Jennifer, ont concentré leurs efforts de subvention sur le soutien aux filles du monde entier et sur l’apprentissage socio-émotionnel dans les écoles.

Cependant, depuis 2002, la fondation du couple a accru son soutien aux organisations amérindiennes, auxquelles le jeune Buffett s’est intéressé depuis qu’il a composé une partie de la musique du film Danse avec les loups et écrit la partition de la mini-série 500 Nations.

Buffett continuera à faire un don annuel à la Fondation Gates

Pour l’instant, cependant, Buffett continuera à faire un don annuel à la Fondation Gates – quelque chose qu’il a fait depuis 2006 pour un montant de plus de 40 milliards de dollars.

Il continuera également à faire des dons aux œuvres caritatives de sa famille, en disant au Wall Street Journal En 2022, sa fortune « devrait être utilisée pour aider les gens qui n’ont pas eu autant de chance que nous ».

« Il y a huit milliards de personnes dans le monde et mes enfants et moi sommes les 100 % les plus chanceux, ou quelque chose comme ça.

« Il existe de nombreuses façons d’aider les gens », a-t-il ajouté.

Buffett est actuellement la sixième personne la plus riche du monde, derrière Elon Musk, Jeff Bezos, Larry Ellison, Mark Zuckerberg et Bernard Arnault.