Warren Buffett a coupé les ponts avec sa petite-fille, qui n’avait plus les moyens de payer le câble ou l’assurance maladie

Warren Buffettcélèbre pour son sens de l’investissement et pour être l’un des hommes les plus riches de la planète, a fait la une des journaux pour avoir coupé les ponts avec sa petite-fille, Nicole Buffett. Cette histoire montre que même les milliardaires ont des problèmes familiaux.

Nicole est la fille adoptive de Le fils de WarrenPeter. Quand elle avait 4 ans, sa mère a épousé Peter. Dans un article de Marie Claire de 2008 intitulé The Billionaire’s Black Sheep, Nicole a partagé exactement ce que cela faisait d’être désavouée par son grand-père milliardaire.

En grandissant, elle a passé ses vacances et ses vacances avec son grand-père, profitant ainsi des avantages du style de vie de Buffett. Elle se souvient que Warren lui avait donné un billet de 100 $ pour Noël alors qu’elle n’avait que cinq ans et lui avait fait visiter en privé l’usine See’s Candies dont il était propriétaire. La famille passait ses vacances chez Warren à Laguna Beach deux fois par an.

Nicole raconte que Buffett a effectivement payé les frais de scolarité à six chiffres de son école d’art, mais qu’il avait une politique stricte en matière d’argent, qui ne concernait que l’éducation. Elle a dit qu’elle lui avait un jour demandé de lui acheter un futon pour son appartement hors campus et que sa secrétaire avait répondu : « Vous savez quelles sont les règles : les frais de scolarité uniquement. »

Les choses ont pris une tournure différente en 2006 lorsque Nicole est apparu dans un documentaire L’émission The One Percent, qui explorait la vie des ultra-riches, n’a pas plu à Warren. Selon Reuters, elle aurait déclaré : « Mon grand-père est un homme très réservé et j’ai décidé de lui faire part de ce que c’est que d’être sa petite-fille. Cela a créé un énorme éloignement par rapport à lui, au point qu’il a renié ma sœur jumelle et moi-même. »

Il aurait envoyé à Nicole une lettre directe et cinglante. « Je ne t’ai pas adopté émotionnellement ou légalement comme petit-enfant, et le reste de ma famille ne t’a pas adopté comme nièce ou cousine », a-t-il écrit, selon Page Six. Pour clarifier, il a signé « Warren » au lieu de « Grand-père ».

Nicole avait également évoqué publiquement la richesse de la famille dans des émissions comme Oprah, ce qui n’a pas plu à Warren. Il a toujours clamé qu’il serait préférable de donner sa fortune à des œuvres caritatives plutôt que de la transmettre à sa famille.

Pour Nicole, les conséquences ont été réelles. En 2008, elle vivait avec 40 000 $ par an, sans télévision par câble ni assurance maladie. C’est loin de ce à quoi la plupart des gens s’attendent quand ils entendent le nom de Buffett. Nicole a déclaré : « La première chose à laquelle la plupart des gens pensent lorsqu’ils entendent mon nom de famille est l’argent. »

Forbes a nommé Warren Buffett l’un des philanthropes les plus généreux de 2024. Il a donné 56,7 milliards de dollars au cours de sa vie, en se concentrant sur la santé et la réduction de la pauvreté.

Malgré son éloignement de Buffett, Nicole a connu le succès dans les NFT. Sa série « Spirit Coins », composée de mandalas abstraits, a gagné en popularité dans l’art numérique. Nicole allie son expérience artistique traditionnelle aux nouvelles technologies pour atteindre un public plus large, se créant ainsi une niche.

