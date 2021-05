Warren Buffet fait appel à Greg Abel pour diriger Berkshire Hathaway à son départ

Warren Buffett prévoit de donner à Greg Abel l’un des emplois d’entreprise les plus convoités d’Amérique – à la tête du conglomérat Berkshire Hathaway de 630 milliards de dollars lorsque le PDG milliardaire décide de démissionner, selon des rapports.

Des amis qui connaissent bien Abel disent qu’il est solide, intelligent et coriace.

Ils disent que la transplantation canadienne dans l’Iowa a gagné le droit de suivre les pas énormes de l’Oracle d’Omaha. «Il est presque un génie», déclare Bill Knapp, philanthrope et homme d’affaires de Des Moines, qui est ami avec Abel depuis plusieurs années.

«Il est aussi commun que possible. Il veut juste faire le travail et bien le faire », déclare Knapp, qui a fondé Iowa Realty, la plus grande société immobilière de l’État qui fait maintenant partie des HomeServices of America de Berkshire Hathaway.

Buffett a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de prendre sa retraite.

Abel, qui est maintenant vice-président des opérations hors assurance chez Berkshire Hathaway, voyage souvent, mais parvient toujours à entraîner les équipes de hockey, de baseball et de football de ses enfants, a déclaré Jim Cownie, ancien directeur du câble et investisseur immobilier de l’Iowa.

«Comment un gars avec autant de responsabilités peut-il faire ça? Il trouve juste un moyen », a déclaré Cownie. «C’est un être humain incroyable.»

Abel succédera à Buffett, 90 ans, en tant que PDG.

Buffett a confirmé lundi le plan de succession à CNBC après que le vice-président du Berkshire, Charlie Munger, en ait divulgué les détails lors de la réunion annuelle de la société basée à Omaha, dans le Nebraska, samedi.

Dans un échange avec Munger, Buffett a déclaré que le modèle d’exploitation extrêmement décentralisé de Berkshire ne fonctionnerait que si l’entreprise avait la bonne culture.

Munger a répondu: « Mais nous le faisons, et Greg gardera la culture. »

Buffett a déclaré à CNBC que si quelque chose lui arrivait, Abel serait celui qui occuperait le premier poste. Buffett a déclaré que si pour une raison quelconque Abel ne pouvait pas faire le travail, le vice-président Ajit Jain, qui supervise Geico et toutes les autres unités d’assurance de Berkshire, deviendrait PDG.

Berkshire a depuis longtemps prévu de diviser le travail de Buffett en trois parties lorsqu’il sera parti: un PDG pour superviser l’allocation du capital et les opérations de Berkshire, des gestionnaires de placements pour gérer le portefeuille d’actions de Berkshire et un président du conseil d’administration distinct.

Dans le passé, Buffett a refusé de nommer le prochain PDG, sauf pour dire que l’un des directeurs de Berkshire prendrait le poste. Mais Abel était considéré comme un candidat probable – Buffett a déclaré qu’il souhaitait que le prochain PDG ait un long mandat à la tête du conglomérat et Abel a actuellement 58 ans.

Buffett a nommé deux gestionnaires de placements qui aident déjà à gérer le portefeuille et a déclaré que son fils aîné, Howard Buffett, qui siège déjà au conseil d’administration de Berkshire, deviendrait probablement le prochain président de la société.

Berkshire Hathaway a « beaucoup de confort » avec Greg Abel

Il est clair que Berkshire apprécie les contributions d’Abel et de Jain parce que les deux hommes ont reçu 19 millions de dollars de compensation l’année dernière. C’est bien au-dessus du salaire de 100 000 $ que Buffett a reçu depuis plus de 25 ans.

L’analyste d’Edward Jones, Jim Shanahan, a déclaré qu’il n’était pas surprenant qu’Abel soit le prochain PDG de Berkshire, étant donné le rôle qu’il a exercé dans la supervision de plusieurs des plus de 90 filiales de Berkshire depuis 2018, y compris le chemin de fer BNSF et toutes les sociétés de services publics, de vente au détail et de fabrication de Berkshire.

«Nous sommes très à l’aise avec Abel en tant que PDG et avec le futur leadership global de l’entreprise. Je pense qu’il s’est avéré être un leader vraiment efficace », a déclaré Shanahan, qui a souligné qu’Abel a traité avec habileté les questions lors de la réunion annuelle sur les efforts de Berkshire pour répondre au changement climatique.

Abel est venu à la réunion préparé avec des diapositives de présentation et de nombreuses informations de base sur ce que les services publics de Berkshire et le BNSF ont fait pour réduire les émissions de dioxyde de carbone. C’est un sujet qu’il connaît bien car il a dirigé MidAmerican Energy, puis dirigé la division des services publics de Berkshire pendant plus d’une décennie avant de devenir vice-président, et il reste basé à Des Moines, dans l’Iowa, où se trouve le siège de l’unité de services publics.

L’annonce de Berkshire Hathaway devrait donner aux investisseurs la tranquillité d’esprit

L’analyste de CFRA Research, Cathy Seifert, a déclaré que l’annonce d’Abel en tant que leader en attente de Berkshire devrait donner aux investisseurs une certaine tranquillité d’esprit que la transition sera relativement transparente. Pourtant, a-t-elle noté, il est difficile de savoir quel genre de leader est Abel parce que ses seules apparitions publiques ont eu lieu lors des deux dernières réunions annuelles du Berkshire.

«Il est difficile d’évaluer en quelque sorte son style de gestion parce que nous n’avons vraiment pas accès à lui», a-t-elle déclaré.

Lawrence Cunningham, un professeur de droit de l’Université George Washington qui a écrit «Berkshire Beyond Buffett: The Enduring Value of Values», a déclaré qu’il serait presque impossible d’égaler le bilan d’investissement de Buffett.

Mais Abel a fait beaucoup de bons achats, a déclaré Cunningham. « Une partie importante de ce travail consiste à décider quand investir dans une autre entreprise. Et il a prouvé qu’il était bon dans ce domaine », a-t-il déclaré.

Abel devra « établir un bilan d’investissement, au-delà de l’énergie, qui sont de bons choix – qui réussissent », a déclaré Cunningham. « Il aura une petite marge de manœuvre. Personne ne s’attend à ce qu’il frappe le genre de circuits que Warren a fait. »

Seifert a déclaré qu’en tant que successeur de Buffett, Abel devra probablement faire face à plus de pression de la part d’activistes qui souhaitent que la société apporte des changements, car il ne contrôlera pas environ un tiers des actions avec droit de vote comme Buffett le fait actuellement. Au cours du week-end, les actionnaires de Berkshire ont rejeté les propositions appelant la société à produire des rapports annuels sur le changement climatique et les efforts en matière de diversité, en grande partie parce que Buffett s’y était opposé.

« Il voit une grande partie de l’économie comme Warren l’a toujours fait »

Jim Weber, PDG de la société Brooks Running de Berkshire, a déclaré qu’Abel s’était régulièrement rendu dans la société de Seattle pour revoir sa stratégie et ses opérations plusieurs fois par an depuis qu’il était devenu vice-président. De plus, Abel est disponible chaque fois que nécessaire, ce dont Weber a profité l’année dernière lorsque la pandémie de coronavirus a fermé tous les magasins de détail qui vendent les chaussures Brooks.

«Je voulais avoir son aperçu de ce qu’il voyait dans l’économie et dans les autres entreprises. Il voit une grande partie de l’économie, tout comme Warren l’a toujours fait », a déclaré Weber. Abel a encouragé Weber à se concentrer sur les clients de Brooks pendant la pandémie, ce qui a aidé l’entreprise à passer aux ventes en ligne et à établir des records de ventes, car les gens ont continué à fonctionner même avec les restrictions de coronavirus.

Abel a été un membre actif de la communauté métropolitaine de Des Moines, siégeant aux conseils d’administration du Mid-Iowa Council Boy Scouts of America, de l’Université de Drake et de l’American Football Coaches Foundation.

L’Associated Press a contribué à cet article.

Donnelle Eller couvre l’agriculture, l’environnement et l’énergie pour le Registre. Contactez-la à deller@registermedia.com ou au 515-284-8457.