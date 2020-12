Warren Berlinger, dont la carrière d’acteur de personnage a duré plus de six décennies et a présenté une myriade de rôles dans des drames et des comédies de cinéma et de télévision, est décédé mercredi à l’hôpital Henry Mayo Newhall de Santa Clarita, en Californie. Il avait 83 ans.

La fille de M. Berlinger, Elizabeth Berlinger Tarantini, a déclaré que la cause du décès était le cancer.

À la télévision dans les années 1960, ‘Années 70 et ‘Dans les années 80, ses rôles comprenaient des apparitions dans «Operation Petticoat», «Too Close for Comfort» et «Murder, She Wrote». Il est également apparu sur «Friends», «Columbo» et «Charlie’s Angels».

M. Berlinger est apparu dans plusieurs épisodes de la sitcom «Happy Days» au cours des années 1970 et 1980, dans des rôles comprenant le Dr Logan, M. Vanburen et le sergent de l’armée. Betchler. Son dernier crédit télévisé remonte à 2016 sur «Grace and Frankie».