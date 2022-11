Warren Beatty accusé de toilettage et d’abus sexuels sur mineur en 1973 – National

Une femme s’est présentée pour intenter une action en justice contre la légende hollywoodienne Warren Beatty, accusant l’acteur de l’avoir soignée alors qu’elle n’avait que 14 ans et de l’avoir forcée à avoir des relations sexuelles.

Kristina Charlotte Hirsch a déposé le procès lundi devant la Cour supérieure de Los Angeles en vertu d’une loi californienne de 2019 qui a ouvert une “fenêtre rétrospective” de trois ans pour victimes d’abus sexuels d’enfants à poursuivre leurs agresseurs quel que soit le délai de prescription. La fenêtre expire le 31 décembre.

Le procès ne cite pas Beatty par son nom, se référant plutôt à lui comme l’accusé Doe, mais l’agresseur est décrit comme ayant dépeint Clyde dans Bonnie et Clydeun rôle qui a valu à Beatty une nomination pour le meilleur acteur aux Oscars.

Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun commentaire public sur le procès de Beatty, 85 ans, ou de son avocat.

Hirsch, alors âgé de 14 ans, allègue que Beatty, alors âgé de 35 ans, l’a rencontrée sur un plateau de tournage où il tournait et lui a accordé une “attention indue”.

L’accusé “a commenté à plusieurs reprises son apparence, lui a donné son numéro de téléphone et lui a demandé de l’appeler”, indique le procès.

Hirsch a d’abord été “ravi par l’attention” d’un acteur hollywoodien et a accepté l’invitation de Beatty à visiter sa chambre d’hôtel, selon le procès – une invitation que Betty prolongerait encore et encore.

“Au cours de 1973, l’accusé Doe a appelé le demandeur à de nombreuses reprises et a convoqué l’adolescent à l’hôtel où il vivait pour passer du temps avec lui”, indique le procès.

Le procès continue que Beatty emmènerait Hirsch en voiture, lui proposait de l’aider à faire ses devoirs et, à plusieurs reprises, “parlait à la demanderesse de la perte de sa virginité”.

Au fur et à mesure que leur relation progressait, le procès indique que Beatty a utilisé sa position “d’adulte et de star de cinéma hollywoodienne” pour la contraindre à des actes sexuels avec lui. Les abus sexuels se sont produits à de nombreuses reprises jusqu’à la fin de 1973 et comprenaient des rapports sexuels oraux, des rapports sexuels simulés et, “enfin des rapports sexuels forcés avec l’enfant mineur”, selon le procès.

Hirsch poursuit Beatty pour coups et blessures sexuels, agression sexuelle et harcèlement d’un enfant et demande des dommages-intérêts pour détresse émotionnelle, physique et psychologique.

Le procès déclare que Hirsch a été victime de “prédation prédatrice” et “croyait qu’elle était impliquée dans une relation amoureuse avec une star de cinéma”.

À la suite de l’abus sexuel dans l’enfance, Hirsch a du mal à interagir avec les gens, en particulier ceux qui occupent des postes d’autorité, car elle lutte avec “la confiance et le contrôle”, indique le procès.

Hirsch a demandé un procès devant jury et demande une indemnisation pour les frais d’avocat en plus des dommages et intérêts. Elle est représentée par Jeff Anderson & Associates, une entreprise qui a traité des affaires d’abus sexuels sur des enfants contre l’Église catholique et les Boy Scouts of America.