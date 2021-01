La sénatrice Elizabeth Warren (D-Massachusetts) demande une action de la part de la Security Exchange and Commission (SEC) pour faire face à la récente flambée de GameStop, d’AMC et d’autres actions basées sur des acheteurs motivés par un groupe de subreddit.

«Les fluctuations des cours des actions de GameStop, comme celles d’un casino, reflètent des niveaux de spéculation sauvages qui n’aident pas les employés ou les clients de GameStop et pourraient entraîner une instabilité du marché» Warren a écrit dans une lettre vendredi adressant la controverse à Wall Street.

Warren, longtemps peinte par elle-même et ses partisans comme une critique de Wall Street, a déclaré le « balançoire » en valeur pour des entreprises comme GameStop est «Encore un autre exemple du savoir-faire du jeu qui interfère avec la fonction« juste, ordonnée et efficace »du marché.»

Le sénateur dit que la SEC doit «agir pour garantir que les marchés reflètent la valeur réelle, plutôt que les paris à fort effet de levier des commerçants riches ou de ceux qui cherchent à infliger des dommages financiers à ces commerçants.

Elle veut une réponse d’ici le 11 février et que l’agence « Améliorer ses capacités d’application. »

Les fluctuations des cours des actions de GameStop, comme celles d’un casino, reflètent des niveaux de spéculation sauvages qui n’aident pas les employés ou les clients de GameStop et pourraient entraîner une instabilité du marché. Aujourd’hui, j’ai demandé à la SEC d’expliquer ce qu’elle faisait exactement pour empêcher la manipulation du marché. https://t.co/NWaZe1jFVb pic.twitter.com/MAbjHcq47i – Elizabeth Warren (@SenWarren) 29 janvier 2021

D’autres ont également critiqué les fluctuations sauvages des stocks et remis en question les motivations qui les sous-tendent et ont demandé à la SEC de s’impliquer. Même sans l’agence d’exécution, cependant, les acheteurs individuels ont vu leur capacité d’acheter des actions temporairement désactivée et limitée par l’application de trading Robinhood, une action qui a attiré les critiques des législateurs et des experts libéraux et conservateurs, faisant valoir que l’inondation des actions par les acheteurs individuels ne signifie pas manipulation du marché.

Warren a été accusé par les critiques des médias sociaux de se retourner contre le «petit gars» et de se ranger du côté des initiés de Wall Street.

«Encore une fois, cette femme est une fraude totale. Elle s’en prend aux commerçants de Reddit, » expert conservateur Katie Pavlich tweeté.

« On dirait que Warren essaie de protéger les hedge funds », podcasteur Tim Pool ajoutée.

Pendant que vous avez des gens comme @AOC @tedcruz @RashidaTlaib et d’autres indignés par l’attaque des investisseurs de détail par des plateformes comme @RobinhoodApp, Vous avez aussi @SenWarren attaquer ces investisseurs dans le but de priver les investisseurs de tous les jours et de donner plus de pouvoir aux hedge funds https://t.co/ev3AKIYMbq – Pseudonyme intelligent (@AnarchoCowboyTX) 29 janvier 2021

Vous dites "J’ai demandé à Wall St de comprendre comment empêcher la personne ordinaire de bousiller le cours de nos actions?" https://t.co/gpqkXP7ZfO – Xavier Dreyman, BA, technicien RF (@xavierdreyman) 29 janvier 2021

Warren protège ses copains d’élite financière qui lui donnent des millions. Réveillez-vous les gens. https://t.co/qaMAAhRpMA – Kyle Kashuv (@KyleKashuv) 29 janvier 2021

Warren se fiche du petit bonhomme. Pour elle, il s’agit de grandes entreprises (donc les personnes avec lesquelles elle attaque en public mais avec qui elle est en fait étroite) https://t.co/7eZgY6BdkG – Curtis Houck (@CurtisHouck) 29 janvier 2021

La SEC a déclaré vendredi qu’ils étaient «Surveiller de près la volatilité extrême des cours de certaines actions au cours des derniers jours» et revoir «Les mesures prises par les entités réglementées qui peuvent désavantager les investisseurs ou entraver indûment leur capacité à négocier certains titres.»

