Warrant, Tracy Lawrence en tête d’affiche du Streator Fest – Shaw Local

Le plus grand festival annuel de Streator devrait commencer jeudi à une nouvelle date avec un nouveau nom, mais il sera centré sur le divertissement musical, le carnaval et les feux d’artifice qui ont défini les festivals précédents.

Streator Fest aura lieu pendant quatre jours à Northpoint Plaza, se terminant dimanche.

L’acte principal jeudi sera le groupe hommage hip hop Too Hype Crew, vendredi sera le musicien country Tracy Lawrence, le groupe de rock samedi Warrant et le groupe rock et country dimanche Brushville. Les vendeurs de nourriture borderont à nouveau le périmètre du terrain du festival où se trouve la scène.

Les feux d’artifice de J&M Display sont programmés au crépuscule samedi depuis le terrain de golf Anderson Field. Les feux d’artifice seront visibles depuis la scène Northpoint Plaza.

La célébration du 4 juillet de Streator s’est terminée par un feu d’artifice le dimanche 10 juillet 2022. (Derek Barichello – [email protected])

Un nouveau carnaval présenté par Fantasy Amusements sera ouvert de 17h à 23h jeudi et vendredi, puis de 13h à 23h samedi et de 13h à 21h dimanche.

Les organisateurs ont déclaré que le passage de l’organisation traditionnelle du festival d’été le week-end après le jour de l’indépendance au premier week-end d’août a été fait pour améliorer la qualité du festival. Un meilleur carnaval, qui propose des manèges pour les foires de comté de Kane et McLean, a été recruté. L’organisateur du Streator Fest, Randy Dominic, pense que le carnaval apportera le plus grand centre-ville de la région.

La tête d’affiche de samedi, Warrant, est surtout connue pour ses chansons à succès « Heaven », qui ont atteint le n ° 1 de Rolling Stone et le n ° 2 du Billboards Top 100, et « Cherry Pie ».

Tracy Lawrence a enregistré 40 singles et sorti deux doubles albums de platine. Huit de ses chansons « Sticks and Stones », « Alibis », « Can’t Break it to My Heart », « My Second Home », « If the Good Die Young », « Texas Tornado », « Time Marches On » et « Découvrez qui sont vos amis » a atteint la première place des classements nationaux.

La musique commence à 19 h le jeudi et le vendredi et à 17 h 30 le samedi et le dimanche. L’entrée générale est gratuite. Les billets VIP sont en vente uniquement sur le site Web de Streator Fest à www.streatorfest.com. Les organisateurs ont averti qu’ils ne vérifient pas les ventes de tiers et ne les honoreront pas s’ils ne scannent pas. Ils suggèrent d’utiliser le site Web du festival pour éviter les escrocs.

Les actes d’ouverture sont l’imitateur de Michael Jackson Rico MJ jeudi; Kendell Marvel et Silver Lake vendredi; Bullet Boys, Siin et 80s Bush samedi ; et Kaylyn Pace dimanche.

Les billets Mega Pass pour le carnaval sont en vente au prix de 60 $ dans neuf emplacements Streator : Ace Hardware, 404 E. Main St. (en espèces ou à crédit) ; B&R Grocery East, 1123 N. Otter Creek Road (argent comptant seulement); B&R Grocery South, 1212 S. Bloomington St. (espèces uniquement) ; Boîte aux lettres et colis de Lori, 1215 N. Bloomington St. (espèces ou crédit); Shaw Appliance, 127 S. Vermillion St. (espèces); SOCU Northpoint, 120 E. Northpoint Dr. (espèces ou crédit pour les membres); SOCU, 912 N. Shabbona St. (espèces ou crédit pour les membres); Streator Community Credit Union, 302 N. Park St. (espèces uniquement); Streator Home Savings Bank, 132 S. Monroe St. (espèces uniquement). Une fois le carnaval ouvert, le prix passe à 70 $ pour les méga laissez-passer, qui permettent aux amateurs de carnaval de faire des promenades illimitées tout au long du festival.

Les spéciaux quotidiens sur les bracelets pour le carnaval coûtent 30 $ le jeudi et 35 $ le vendredi, le samedi et le dimanche.

Le festival se terminera à 19h30 avec le Liberty Dollar et les dessins 50/50. Le premier prix pour le dessin Liberty Dollar est de 15 000 $ et les deuxième et troisième prix sont de 500 $. Les billets coûtent 20 $. Tous les bénéfices du dessin iront au festival.

Aucun sac n’est autorisé au festival autre que les petits sacs à couches et les petits sacs à main et peut être soumis à une fouille. Le terrain du festival sera très surveillé et clôturé avec deux entrées. L’entrée principale (entrée sud) de Northpoint et une seconde (entrée est) seront à côté du cinéma Streator Eagle 6 pour les clients du théâtre et les festivaliers. Il n’y aura pas d’entrée devant McGraths cette année. De plus, aucun stationnement de véhicule n’est autorisé devant ou derrière McGraths.