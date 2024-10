Warped Tour revient en 2025 après des accusations d’inconduite sexuelle. Les femmes qui ont joué ou assisté au festival s’expriment.

C’est officiel : le Vans Warped Tour fait son grand retour. Le 17 octobre, le fondateur du Warped Tour, Kevin Lyman, a confirmé que le festival reviendrait en 2025 après une interruption de six ans pour célébrer son 30e anniversaire. S’éloignant de son format traditionnel de « camp d’été punk rock » itinérant, l’édition 2025 du Warped Tour fonctionnera comme un festival pop-up se déroulant dans seulement trois villes pendant deux jours chacune. Il débutera à Washington, DC (14-15 juin), se rendra à Long Beach, en Californie (26-27 juillet), puis se terminera à Orlando (15-16 novembre). Si le festival dans trois villes était un succès, Lyman a déclaré qu’il envisagerait d’ajouter des étapes supplémentaires à la tournée dans les années à venir.

Avant la pause du festival, le Lyman’s Warped Tour avait fait l’objet d’un examen minutieux, car des membres de différents groupes ont été accusés de agression sexuelle et inconduitey compris avec des mineurs, lors des spectacles.

Lançant efficacement les carrières de piliers du pop-punk, du pop-rock et du rock alternatif comme Blink-182, New Found Glory, Paramore, Fall Out Boy et My Chemical Romance, Warped Tour a un riche héritage d’abandon de groupes émergents. la plateforme pour partager leur musique et se connecter avec des fans à travers le continent. Des valeurs aberrantes du genre comme les Black Eyed Peas et une Katy Perry de 23 ans, pré-célébrité, sont également montées sur la scène du festival.

Hayley Williams de Paramore lors du Warped Tour 2008. (Gary Miller/FilmMagic)

Pour de nombreux fans, un avantage supplémentaire de Warped Tour était la possibilité d’interagir étroitement avec leurs artistes préférés. Il y avait une réelle possibilité qu’ils puissent prendre quelques photos et discuter avec les chanteurs principaux au stand de vente s’ils attendaient assez longtemps. Passer du temps avec le groupe en privé après la fin du festival n’était pas non plus exclu – bien que certaines de ces interactions aient alimenté les accusations de mauvaise conduite.

« Warped Tour, c’est comme partout : il y a des monstres et il y a aussi des gens sympas. Et il y a beaucoup de gens qui ont juste besoin d’aide pour faire ce qu’il faut plus souvent », a déclaré à Yahoo Entertainment Kira-Lynn Ferderber, fondatrice de Safer Scenes, un atelier d’intervention auprès des spectateurs organisé au Warped Tour en 2017. L’organisation a sensibilisé les participants à la manière d’interrompre en toute sécurité toute forme de harcèlement.

En 2015, Lyman a déclaré à l’écrivain et musicien Paul Adler que même si Warped Tour ne « tolère pas les artistes qui font le mal », ils « seront traités lorsqu’il y aura des preuves ». Il a doublé cette position dans une interview en 2017 avec Panneau d’affichageau cours de laquelle il a attribué l’inconduite sexuelle au fait de « faire partie de la culture ». À la suite de ces allégations, Lyman s’est associé à l’organisation à but non lucratif aujourd’hui disparue connue sous le nom de A Voice for the Innocent pour éduquer les groupes du Warped Tour sur la façon de «se débrouiller» sur la route, tout en offrant un espace permettant à celles qui ont été touchées par des violences sexuelles de partager leurs histoires.

Le 18 octobre, Lyman a de nouveau essuyé des tirs. Le compte X officiel de Warped Tour s’est engagé avec le leader de Falling in Reverse, Ronnie Radke, qui a déjà été accusé d’agression sexuelle.

Ronald Radke, notre roi… tu as laissé tomber ça 👑 – Tournée Vans Warped (@VansWarpedTour) 18 octobre 2024

Lyman et un représentant du Vans Warped Tour n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Yahoo Entertainment.

Avant le Warped Tour en 2017, Ferderber s’est connectée avec Shawna Potter, la chanteuse principale du groupe de punk hardcore War on Women, après avoir appris qu’elle souhaitait mettre en avant les ressources féministes en tournée. Ferderber s’est associé à War on Women non seulement pour éduquer les participants, mais également pour soutenir les survivantes de violences sexuelles à chaque date de tournée.

Shawna Potter de War on Women lors du Warped Tour 2017. (David A. Smith/Getty Images)

« J’ai entendu beaucoup d’histoires de violences sexuelles lors des dates de tournée, ce qui est malheureusement courant lors d’événements live dans tous les genres », a déclaré Ferderber. « Ce qui est encore plus décevant avec Warped Tour et d’autres espaces alternatifs, c’est que les frères sexistes se sont convaincus, ainsi que leurs fans, qu’ils sont en quelque sorte punk et nerveux en détestant les femmes. C’est en fait tellement courant et ennuyeux, mais c’est vendu comme de la rébellion.

Mariel Loveland a dirigé le groupe pop-rock Candy Hearts de 2009 à 2017. Ils ont joué au Warped Tour en 2015.

« Mon expérience en tant que femme sur Warped Tour a été vraiment difficile », a déclaré à Yahoo Loveland, qui est maintenant la chanteuse principale du groupe Best Ex. « Il y avait une certaine culture – pas seulement sur Warped mais sur n’importe laquelle de ces tournées pop punk – de se taire et de ne pas faire d’histoires à propos de quoi que ce soit.. Soyez agréable, soyez reconnaissant, soyez heureux, même si votre compagnon de tournée décide de vous harceler sexuellement, de vous traiter de salope ou de vous attraper les fesses. Même si des hommes vous insultent ou vous traitent différemment de vos compagnons de tournée masculins.

Jouer au Warped Tour était « un rêve devenu réalité » pour Loveland. Elle pense que le problème de l’incapacité à protéger les participantes et les artistes n’est pas simplement un problème du Warped Tour. C’est un problème de « musique alternative ».

« À l’époque où j’étais sur Warped, je regardais ouvertement des groupes Ils ont expliqué qu’ils ne pouvaient pas embaucher de femmes ou avoir des femmes dans leur bus parce que cela mettrait leurs partenaires mal à l’aise », a-t-elle déclaré. « Si votre comportement avec les femmes met votre partenaire mal à l’aise, ne pensez-vous pas que c’est un gros problème ? C’était normal.

Theo Kogan s’est produit sur Warped Tour en 1999 et 2000 avec son groupe punk-rock Lunachicks. Même si elle se sentait respectée par tous les groupes avec lesquels elle a interagi, Kogan a déclaré à Yahoo qu’elle se souvenait que les deux années avaient été « très riches en testostérone » et « à prédominance masculine ».

Theo Kogan de Lunachicks lors du Riot Fest 2022. (Daniel Boczarski/Getty Images)

« La façon dont certains groupes/artistes masculins/mascs se rapportaient à leurs jeunes fans féminines/féminines à l’époque était extrêmement peu recommandable », a-t-elle déclaré. Montrer leurs seins et jeter leurs soutiens-gorge sur scène faisaient partie des demandes faites par ces groupes, selon Kogan. « Cela a été plutôt accepté par les hommes en charge là-bas, et personne n’a voulu l’arrêter. »

Kogan espère que des festivals comme Warped Tour encourageront les groupes et les participants masculins à être respectueux.

« J’en ai marre de voir à quel point on dit aux femmes de se protéger, de faire attention, de s’habiller de telle ou telle façon pour éviter le harcèlement », a-t-elle déclaré. « Les garçons et les hommes doivent apprendre et être forcés à être respectueux envers les femmes. Ils doivent savoir que ce n’est pas acceptable d’attraper les corps des gens dans la fosse et lorsqu’ils font de la plongée sur scène ou du surf en foule.

Ferderber n’a pas encore été invitée au Warped Tour, mais elle pense que des ateliers d’intervention auprès des spectateurs devraient continuer à être disponibles lors des spectacles en direct, y compris le Warped Tour.

« Je suis sûre qu’il y a aussi des jeunes femmes de la prochaine génération basées dans toutes les villes où Warped se rendra l’été prochain, et j’espère qu’elles se sentiront en sécurité dans leurs scènes et pourront participer à la création de cultures inclusives lors des concerts », a-t-elle déclaré. « Nous en avions vraiment besoin en 2017, et nous en aurons encore besoin en 2025, j’en suis sûr. »

Pour créer un espace plus sûr, Loveland exhorte les membres masculins du groupe à faire leur part.

« Les hommes dans les groupes doivent montrer la voie. Ils ne doivent pas rester là, se tourner les pouces et fermer la bouche lorsqu’ils constatent un comportement inapproprié », a-t-elle déclaré. « La chose la plus punk rock que l’on puisse faire est de dire : ‘Je m’en fiche si nous allons perdre de l’argent ou perdre des fans, nous n’allons pas tolérer ce type de comportement nuisible.’ J’ai pris cette décision il y a des années et j’exhorte mes pairs à faire de même.

Mis à jour le 24 octobre 2024 à 12 h HE : (L’article a été mis à jour pour clarifier une citation de Mariel Loveland.)