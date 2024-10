Warped Tour reviendra en 2025 après six ans

Le festival punk rock emblématique Warped Tour reviendra aux États-Unis en 2025 après six ans d’absence.

Pour célébrer son 30e anniversaire, le festival organisera des événements de deux jours dans trois villes différentes.

Le Warped Tour 2025 visitera le campus RFK à Washington DC (14-15 juin), le Shoreline Waterfront à Long Beach, en Californie (26-27 juillet) et le campus Camping World Stadium à Orlando, en Floride (15-16 novembre). Les billets pour deux jours débuteront à 149,98 $ (138 €), frais compris.

Le fondateur Kevin Lyman a révélé que 70 à 100 groupes se produiraient dans chaque ville l’année prochaine, bien que la programmation n’ait pas encore été révélée.

Warped Tour a passé 24 ans à voyager à travers l’Amérique du Nord avec des artistes comme The Damned, Green Day, Incubus, AFI, Against Me !, Paramore, MIA, The Misfits et des centaines d’autres avant de retirer le modèle de tournée en 2018.

À l’époque, Lyman avait déclaré qu’une série de facteurs – notamment un marché des festivals d’été de plus en plus compétitif, un bassin de talents disponibles en diminution et une baisse des ventes de billets parmi la population adolescente du festival – avaient tous contribué à sa décision d’annuler.

En 2019, Warped Tour est revenu avec trois éditions du 25e anniversaire dans l’Ohio, le New Jersey et la Californie avec un gratin des anciens du festival, dont Blink-182, 311, Bad Religion, The All-American Rejects, Andrew WK, Anti-Flag, Héros des cours de gym, The Offspring, Simple Plan, Bowling for Soup, Taking Back Sunday, Reel Big Fish, Less Than Jake et Good Charlotte.

L’Europe, le Japon, le Canada et l’Australie ont également eu leurs propres éditions du Warped Tour au fil des décennies. L’événement, sponsorisé par Vans depuis 1996, a réuni 1 700 groupes devant plus de 11 millions de personnes.

Après la fin du Warped Tour, Lyman a rebaptisé son 4Fini, qui organisait les événements annuels du Warped Tour, en KLG (Kevin Lyman Group). Le groupe de production et de stratégie de marque KLG continue de travailler sur des festivals et des événements dans toute l’industrie.

