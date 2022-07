Warp Corps de Woodstock revient au soutien pré-pandémique avec des jam sessions et des groupes de soutien – Shaw Local

Au moment où Rob Mutert était au lycée, il était un “stoner” qui pouvait “boire plus que n’importe qui”.

C’était un mode de vie dangereux qui a commencé en sixième année, quand il a bu sa première bière. Le chemin emprunté par Mutert au début de sa jeunesse l’a rapidement conduit à des drogues plus dures – LSD, cocaïne, tout ce que lui et ses amis pouvaient trouver, a-t-il déclaré.

Puis, alors qu’il servait dans le Corps des Marines des États-Unis, il a bu de l’alcool quotidiennement, et après les Marines, il a de nouveau inclus la drogue dans le cadre de sa dépendance.

« Je n’en suis pas fier, mais je ne m’en cache pas. Cela fait partie de mon parcours et c’est ce que je peux apporter aux enfants. J’étais l’un de ces enfants », a déclaré Mutert, aujourd’hui âgé de 56 ans et sobre depuis l’âge de 24 ans, à propos des adolescents et des jeunes adultes qu’il rencontre à Warp Corps, dont il est le directeur exécutif et fondateur.

L’intérieur coloré de Warp Corps, situé au 114 Benton Ave. sur l’historique Woodstock Square, où il a déménagé en 2019, comprend une boutique éclectique, vendant des bijoux, de l’art et des vêtements fabriqués localement, ainsi que des planches à roulettes et du matériel de patinage. L’espace sert également de lieu de rencontre, de lieu de musique et de performance et de galerie d’art.

Bridget Vrtis, professeur d’art à Warp corps, s’entretient avec des enfants du programme de camps d’été du Centre de la jeunesse et de la famille du comté de McHenry alors qu’ils peignent des disques compacts le jeudi 7 juin 2022. Rob Mutert a fondé Warp corps pour aider les personnes aux prises avec des dépendances. Le magasin coloré est un lieu où se tiennent des réunions et des activités spéciales comme la musique jam et où l’art est créé et exposé. De nombreux articles du magasin sont fabriqués par des personnes en convalescence. (Gregory Shaver – [email protected]/Gregory Shaver Shaw Media)

Mutert est de retour pour faciliter pleinement les jam sessions, y compris un spectacle de punk rock à 18 heures samedi, ainsi que des ateliers et des spectacles d’art, des groupes de soutien et d’autres événements après que la pandémie de COVID-19 a suspendu les rassemblements de groupe.

Des ateliers d’art ont de nouveau lieu à 13 h 30 le samedi et des groupes de soutien musical ont lieu à 16 h les deuxième et quatrième jeudis. Mutert propose également une nouvelle réunion à 17 heures le samedi appelée ROGUE, “une approche nouvelle et créative de la récupération de la vie”.

Dans ce groupe de rétablissement, qui n’est pas confessionnel et ne suit pas un programme par étapes comme les autres programmes de rétablissement, il existe trois principes de base, a déclaré Mutert. Tout d’abord, restez en vie. Deuxièmement, maîtrisez votre problème. Et troisièmement, l’auto-amélioration continue.

La mission de Mutert à travers Warp Corps, qui a commencé dans un skatepark couvert en 2003 à Woodstock, qui a ensuite déménagé à Lake in the Hills avant de fermer en 2010, est la « prévention par l’engagement ».

Il espère que s’il peut atteindre les adolescents tôt, fournir un endroit sûr où ils “s’intégreront” et se sentiront entendus et vus, ils n’emprunteront pas le chemin que lui et tant d’autres suivent, a-t-il déclaré.

Quentin Crown trie des pulls molletonnés alors qu’il travaillait le jeudi 7 juin 2022 à Warp Corps à son emplacement sur l’historique Woodstock Square. Rob Mutert a fondé Warp Corps pour aider les personnes aux prises avec des dépendances. Le magasin coloré est un lieu où se tiennent des réunions et des activités spéciales comme la musique jam et où l’art est créé et exposé. De nombreux articles du magasin sont fabriqués par des personnes en convalescence. (Gregory Shaver – [email protected]/Gregory Shaver Shaw Media)

Julius Coronado, 22 ans, de Woodstock, souhaite avoir rencontré Mutert lorsqu’il était jeune patineur. Coronado, qui a lutté avec sa santé mentale depuis qu’il était un jeune adolescent, est un nerd informatique autoproclamé. Il a rencontré Mutert en 2019 en tant que stagiaire via le McHenry County Workforce Network.

Coronado se retrouve dans les jeunes patineurs qui trouvent aujourd’hui refuge chez Warp Corps.

Si Coronado avait connu Mutart quand il était jeune patineur, il n’aurait pas pris certaines des mauvaises décisions qu’il avait prises à l’époque, a-t-il déclaré.

“Un enfant sans orientation et trop de liberté, vous êtes toujours obligé de prendre de mauvaises décisions”, a déclaré Coronado.

Mutert, a déclaré Coronado, l’a encouragé à transformer ses compétences en informatique en un travail et à aller à l’école et à obtenir un certificat en technologie de l’information. Mutert a aidé Coronado à obtenir une bourse via le réseau qui a payé ses études.

Articles à vendre chez Warp Corps le jeudi 7 juin 2022, à son emplacement sur l’historique Woodstock Square. Rob Mutert a fondé Warp Corps pour aider les personnes aux prises avec des dépendances. Le magasin coloré est un lieu où se tiennent des réunions et des activités spéciales comme la musique jam et où l’art est créé et exposé. De nombreux articles du magasin sont fabriqués par des personnes en convalescence. (Gregory Shaver – [email protected]/Gregory Shaver Shaw Media)

Mutert et la mission de Warp Corps “m’ont vraiment parlé”, a déclaré Coronado.

Coronado a effectué un stage à Warp Corps pendant la pandémie en tant que gestionnaire de cas d’urgence, aidant à fournir un logement et d’autres ressources aux sans-abri.

Il est resté une année supplémentaire en tant qu’employé, mais c’était plus qu’un travail pour lui. C’était un endroit sûr pour se connecter avec ses pairs, où il s’intégrait et pouvait faire face à sa maladie mentale, a-t-il déclaré.

“Vous êtes constamment poussé à faire mieux”, a déclaré Coronado. «Juste des soins constants, cohérents et aimants. [At Warp Corps], c’est plutôt, ‘Que pouvons-nous faire pour vous aider ?’ au lieu de dire ‘Qu’est-ce que tu fais de mal ?’ ”

Warp Corps offre aux adolescents un endroit pour se connecter, sortir, participer à l’art et à la musique, parler de skateboard et avoir des conversations ouvertes et réelles, a déclaré Mutert. Ces activités créent les mêmes endorphines dans le cerveau que la nicotine, l’alcool et les drogues.

C’est un point avec lequel Laura Crain, coordonnatrice du programme de la McHenry County Substance Abuse Coalition, était d’accord.

Tim Parker nettoie un écran pour la sérigraphie alors qu’il travaillait chez Warp Corps, le jeudi 7 juin 2022. Rob Mutert a fondé Warp Corps pour aider les personnes aux prises avec des dépendances. Le magasin coloré est un lieu où se tiennent des réunions et des activités spéciales comme la musique jam et où l’art est créé et exposé. De nombreux articles du magasin sont fabriqués par des personnes en convalescence. (Gregory Shaver – [email protected]/Gregory Shaver Shaw Media)

Si quelqu’un s’entraîne au gymnase, apprend à jouer d’un instrument, écrit ou joue de la musique, chante des chansons ou crée de l’art, les mêmes endorphines que les drogues créent sont créées naturellement, a-t-elle déclaré.

La prévention de la consommation de drogues au début de l’adolescence est essentielle pour prévenir les troubles liés à la consommation de substances et les surdoses mortelles, a-t-elle déclaré. C’est une période où le cerveau des enfants est encore en train de se former.

Lorsqu’une substance telle que la nicotine, l’alcool ou les opioïdes est introduite dans le cerveau d’un adolescent, cela modifie la façon dont le cerveau se développe, et le cerveau commencera à avoir envie de la drogue et davantage au fil du temps, ce qui entraînera une dépendance, a-t-elle déclaré.

Les adolescents qui commencent à expérimenter et qui doivent faire leurs propres choix sans aucune prévention en place risquent des troubles liés à la consommation de substances à long terme et la mort lorsqu’ils ont entre 25 et 35 ans, a déclaré Crain.

Même avec tout ce que Mutert fait sur la “ligne de front de cette guerre”, a-t-il dit, ce n’est toujours pas suffisant et il est frustré.

“Le système est cassé”, a déclaré Mutert. « Après cinq ans dans ce domaine, je ne vois toujours absolument aucun intérêt ni financement pour la prévention. Nous avons eu des conversations avec tout le monde du Congrès, de l’État [representatives] à la ville au conseil de comté. Aucune action du tout, juste parler de soutien et d’accord sur le fait que c’est nécessaire.