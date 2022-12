Warnock, Walker: des choix radicalement différents pour les électeurs noirs

ATLANTA (AP) – Raphael Warnock est le premier sénateur américain noir de Géorgie, ayant brisé la barrière des couleurs pour l’un des 13 États d’origine avec une victoire électorale spéciale en janvier 2021, près de 245 ans après la fondation de la nation.

Maintenant, il espère ajouter une autre distinction en remportant un mandat complet de six ans lors d’un second tour mardi. Un autre homme noir se dresse sur le chemin, le challenger républicain Herschel Walker.

Les deux hommes ont une éducation commune dans le Grand Sud à la suite du mouvement des droits civiques et entreraient dans l’histoire en tant que premier Noir élu de Géorgie pour un mandat complet au Sénat. Pourtant, Warnock et Walker ont tracé des voies différentes et offrent des visions clairement opposées pour le pays, notamment sur la race et le racisme.

Les électeurs noirs disent que le choix est difficile : Warnock, le ministre principal de l’église d’Atlanta de Martin Luther King, fait écho aux notions libérales traditionnelles de l’expérience noire ; et Walker, une icône du football de l’Université de Géorgie, parle le langage du conservatisme culturel blanc et se moque des interprétations de King par Warnock, entre autres.

“Les républicains semblent avoir pensé qu’ils pourraient mettre en place Herschel Walker et confondre les Noirs”, a déclaré Bryce Berry, président de la section des jeunes démocrates de Géorgie et senior au Morehouse College, un campus historiquement noir où King et Warnock ont ​​​​tous deux obtenu leur diplôme.

Debout sous une statue du campus de King, Berry a poursuivi: “Nous ne sommes pas confus.”

D’autres électeurs noirs ont soulevé des questions sur le passé de Walker – ses fausses déclarations sur ses réalisations commerciales et professionnelles, les cas de violence contre son ex-femme – et la façon dont il trébuche sur certaines discussions de politique publique en tant que candidat. Certains ont dit qu’ils pensaient que les dirigeants du GOP profitaient de la renommée de Walker en tant que vainqueur bien-aimé du trophée Heisman et champion national des Bulldogs de Géorgie.

“Comment pouvez-vous vous laisser utiliser de cette façon en tant que personne noire?” a demandé Angela Heard, une employée de l’État de Jonesboro. “Je pense que vous devriez être mieux en contact avec votre peuple au lieu d’être un copain pour quelqu’un.”

Même certains conservateurs noirs qui soutiennent Walker déplorent sa candidature comme une occasion manquée d’étendre la portée des républicains à une partie clé de l’électorat qui reste majoritairement démocrate.

“Je ne pense pas qu’Herschel Walker ait suffisamment d’expérience de vie avec le Noir américain moyen pour qu’ils s’identifient à lui”, a déclaré Avion Abreu, un agent immobilier de 34 ans qui vit à Marietta et soutient Walker depuis la campagne primaire du GOP. .

Warnock a mené Walker par environ 37 000 voix sur près de 4 millions de voix lors des élections générales de novembre. AP VoteCast, une enquête auprès de plus de 3 200 électeurs de l’État, a montré que Warnock avait remporté 90% des électeurs noirs. Walker, quant à lui, a remporté 68% des électeurs blancs.

Les données de VoteCast lors du second tour de 2021 ont suggéré que les électeurs noirs ont contribué à alimenter la victoire de Warnock sur le sénateur de l’époque. Kelly Loeffler, comprenant près d’un tiers de cet électorat, un peu plus que la part noire de l’électorat général de 2020.

La campagne du sénateur a déclaré depuis lors qu’il devrait réunir une coalition multiraciale, comprenant de nombreux électeurs blancs modérés, pour être réélu au cours d’une année d’élections de mi-mandat. Mais ils n’ont pas contesté qu’une forte participation noire serait malgré tout nécessaire.

Le Comité national républicain a répondu par sa propre augmentation de la sensibilisation des électeurs noirs, ouvrant des centres communautaires dans plusieurs régions fortement noires de l’État. Mais les résultats des élections générales soulèvent des questions sur l’efficacité, du moins pour Walker.

Abreu a déclaré qu’elle pensait que Walker pouvait toujours gagner le second tour, mais qu’elle devait le faire avec la coalition habituelle du GOP, majoritairement blanche, motivée par la loyauté envers le parti et l’accent mis par le candidat de 60 ans sur les questions culturelles. Sa campagne, a-t-elle dit, “n’a pas raconté toute l’histoire de la vie d’Herschel et l’a racontée aux gens, avec une explication de la manière dont il va les aider”.

En effet, Walker et Warnock partagent leurs histoires en tant qu’hommes noirs de manière très différente.

Warnock n’utilise pas souvent des expressions comme « l’église noire » ou « l’expérience noire », mais infuse ces institutions et ces idées dans ses arguments.

Le sénateur note parfois que d’autres « aiment me présenter et dire que je suis le premier sénateur noir de Géorgie ». Il dit que les électeurs géorgiens “ont fait une chose incroyable” en 2021, mais ajoute qu’il s’agit davantage des résultats politiques d’un Sénat démocrate. Né en 1969, il se dit « fils du mouvement des droits civiques ». Il parle du désir de King pour “une communauté bien-aimée”, une société inclusive, selon Warnock, ancrée dans la conviction que “nous portons tous une étincelle du divin”.

Il vante son travail au Sénat pour lutter contre la mortalité maternelle, notant que le problème est aigu chez les femmes noires. Il fait campagne avec les anciens de la fraternité noire et de la sororité. Et il raconte que sa mère octogénaire a utilisé ses “mains qui ramassaient autrefois le coton de quelqu’un d’autre” pour “voter pour que son plus jeune fils soit sénateur des États-Unis”.

“Ce n’est qu’en Amérique que mon histoire est possible”, conclut-il.

Walker, alternativement, est souvent plus direct en s’identifiant par sa race, généralement avec humour.

“Vous avez peut-être remarqué que je suis noir”, dit-il à un public souvent presque entièrement blanc. Mais cet aparté jovial est le précurseur de sa mise en accusation d’une société – et d’un rival politique – qui, selon lui, sont consumés par des discussions sur la race et le racisme.

“Mon adversaire dit que l’Amérique devrait s’excuser pour sa blancheur”, dit Walker dans la plupart des discours de campagne, une affirmation basée sur certains des sermons de Warnock faisant référence au racisme institutionnel.

Walker invoque King – “un grand homme” – avec une ligne de son “J’ai un discours de rêve” de 1963 et accuse Warnock et “d’essayer de nous diviser” par race. “Il est dans une église où un homme a parlé du contenu de votre personnage, pas de la couleur de votre peau”, a déclaré Walker à ses partisans à Canton le 10 novembre, son premier rassemblement de la campagne de second tour. Dans le comté de Forsyth la semaine dernière, il a fustigé les écoles qu’il a insisté pour enseigner la « théorie critique de la race ».

“Ne laissez personne vous dire que vous êtes raciste”, a-t-il déclaré en août lors d’un événement “Women for Herschel”, qui comprenait Alveda King, la nièce évangélique conservatrice du leader des droits civiques assassiné.

Il qualifie Warnock d’anti-application de la loi, mais sans aucun contexte sur les meurtres de citoyens noirs par la police. “Ce que je veux faire, c’est me mettre derrière nos hommes et nos femmes en bleu”, a déclaré Walker à Forsyth.

Walker vante sa «société de services alimentaires appartenant à une minorité». S’adressant aux journalistes lors d’un arrêt de la campagne d’automne, il s’est rappelé avoir été un étudiant de première année à l’Université de Géorgie juste une décennie après l’intégration du programme de football avec ses premiers joueurs boursiers noirs. Mais lorsqu’il parle aux électeurs de ses succès sportifs et professionnels, il ne fait pas allusion à la race, mais parle plutôt en termes de foi.

« Le Seigneur m’a béni », dit-il à propos de chaque étape.

C’est un contraste avec le cadrage de Warnock de grandir dans des logements sociaux à Savannah, de choisir Morehouse à cause de King et de recevoir une bourse Pell pour l’aide aux frais de scolarité. « Je parle d’une bonne politique publique », dit le sénateur.

Doyal Siddell, un retraité noir de 66 ans de Douglasville, a déclaré que le discours de Walker était déconnecté de nombreux électeurs noirs. “Ce n’est pas parce que vous êtes de la communauté que vous comprenez la communauté”, a-t-il déclaré.

C’est un contraste qui n’est pas entièrement expliqué par l’identité partisane de la philosophie.

Le sénateur Tim Scott de Caroline du Sud, le seul républicain noir du Sénat, parle ouvertement des luttes de sa famille à travers la ségrégation de Jim Crow, y compris son grand-père, qui n’a jamais appris à lire ni à écrire, et il souligne son statut de seul Noir américain de l’histoire. élu à la Chambre et au Sénat.

“Notre famille est passée du coton au Congrès en une vie”, a déclaré Scott en tant que conférencier vedette de la Convention nationale républicaine de 2020.

À Morehouse, Berry a déclaré que Walker pourrait trouver des conservateurs noirs et des non partisans. Mais il devrait se montrer et reconnaître son environnement.

“Vous voyez le sénateur dans les banlieues, dans les zones républicaines”, a déclaré Berry. « Herschel Walker n’est même pas venu sur notre campus. Il ne mène pas une campagne qui suggère qu’il veut représenter tous les Géorgiens.

___

L’écrivain d’Associated Press, Jeff Amy, a contribué à ce rapport.

___

Suivez la couverture par l’AP des élections de mi-mandat de 2022 sur https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections.

Bill Barrow, l’Associated Press