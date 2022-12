Warnock se tourne vers Obama dans les derniers jours de la campagne de second tour en Géorgie

Même avec le taux de participation élevé, certains démocrates continuent de s’inquiéter de motiver les électeurs.

“Il y a beaucoup de gens qui vont se présenter de toute façon, mais nous avons besoin d’inspiration pour vraiment faire sortir les gens qui – peu importe qui est au pouvoir, peu importe qui est sénateur – leur situation peut être un peu difficile”, a déclaré John Jackson, président du Parti démocrate du comté de DeKalb, un bastion démocrate qui comprend des parties d’Atlanta. « Le logement n’est pas abordable. La criminalité est en hausse. Vous savez, nous devons avoir un meilleur message pour eux.

Le parti s’est appuyé sur l’organisation de base et une forte dose de star power pour encourager les électeurs à retourner aux urnes dans les derniers jours du second tour. Michelle Obama, l’ancienne première dame, a enregistré des appels automatisés demandant aux électeurs d’Atlanta de voter avant la visite de son mari. Mercredi, deux actrices – America Ferrera et Tessa Thompson – ont organisé un événement de mobilisation électorale pour les électeurs latinos à Atlanta.

M. Obama a également coupé une publicité de 60 secondes pour M. Warnock, actuellement diffusée sur les marchés d’Atlanta. Dans ce document, il a déclaré qu’il connaissait M. Warnock depuis des années, le qualifiant d ‘«homme d’une grande intégrité» et d’une «voix claire dans la lutte pour défendre notre démocratie».

“Il n’y a pas beaucoup de gens à Washington comme le révérend Warnock et c’est exactement pourquoi nous devons le renvoyer”, déclare M. Obama dans l’annonce. « Cela va être une course serrée et nous ne pouvons pas nous permettre de nous tromper. Alors faites entendre votre voix.

M. Walker, qui combat une nouvelle vague d’histoires négatives sur sa vie personnelle et quelques grognements parmi les membres de son parti au sujet de sa stratégie de campagne, a utilisé la visite de M. Obama comme une cheville de collecte de fonds. Dans un e-mail jeudi matin, il a sollicité de l’argent de ses partisans pour contrer l’enthousiasme que M. Obama apporterait aux électeurs démocrates.