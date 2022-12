Warnock revendique un élan en Géorgie, alors que Walker Banks le jour du scrutin

D’autres républicains ne sont jamais montés à bord. Ces derniers jours, le lieutenant-gouverneur Geoff Duncan de Géorgie, qui n’a pas cherché à se faire réélire cette année après avoir condamné à plusieurs reprises les efforts de M. Trump pour annuler les résultats de l’élection présidentielle géorgienne de 2020, a fait une tournée médiatique expliquant pourquoi il se tenait dans un ligne de vote anticipé pendant une heure, mais a ensuite refusé de voter pour M. Walker.

“Je pense que Herschel Walker sera probablement l’un des pires candidats républicains de l’histoire de notre parti”, a déclaré M. Duncan. Nouvelles de la SCB dans une interview diffusée mardi.

Le second tour se déroule selon de nouvelles règles de vote rédigées par les législateurs républicains de l’État de Géorgie et promulguées par M. Kemp. Après les victoires de MM. Warnock et Ossoff en janvier 2021, la loi géorgienne interdit désormais toute nouvelle inscription sur les listes électorales entre les élections législatives et le second tour.

Les républicains ont également réduit de moitié la période de temps entre les deux concours, limité la période de vote anticipé et rendu le vote par correspondance plus difficile, entre autres restrictions sur le vote par correspondance et les boîtes de dépôt.

Certains électeurs républicains ont exprimé leur confusion au sujet des règles de ruissellement.

David Mathews, 74 ans, directeur à la retraite d’une compagnie pétrolière qui prenait son petit-déjeuner avec son fiancé et un ami au restaurant Flowery Branch, où M. Walker a commencé sa campagne électorale lundi, a déclaré qu’il ne s’était pas rendu compte que son bureau de vote avait été ouvert. pour le vote anticipé, qui s’est terminé vendredi.

“Ils n’avaient pas les pancartes”, a-t-il dit, avant de creuser dans des biscuits et de la sauce au bacon. M. Mathews a déclaré qu’il prévoyait de voter mardi pour M. Walker.