Warnock recueille 17,2 millions de dollars, Walker 6,2 millions de dollars dans la course au Sénat de Géorgie

ATLANTA (AP) – La collecte de fonds de 6,2 millions de dollars du républicain Herschel Walker avait l’air impressionnante lorsqu’elle a été dévoilée mercredi, jusqu’à ce que le démocrate Raphael Warnock déploie son total de 17,2 millions de dollars une demi-heure plus tard.

Les numéros de campagne du Sénat en duel ont souligné deux vérités. La Géorgie sera à nouveau l’une des courses les plus chères à se présenter aux élections en 2022, et les démocrates construisent un solide avantage en matière de collecte de fonds.

Comme Warnock, la démocrate Stacey Abrams a largement surclassé le républicain sortant Brian Kemp dans la course au poste de gouverneur, récoltant près de 50 millions de dollars par rapport aux 31 millions de dollars que Kemp a rapportés sur une plus longue période. Abrams et Warnock prévoient de mener des campagnes étroitement liées, faisant écho à plusieurs des mêmes thèmes.

Warnock est l’un des nombreux titulaires du Sénat démocrate dans les États swing qui tentent de s’accrocher à leur siège au milieu de la profonde impopularité du président Joe Biden. Les républicains ont longtemps dominé les courses à l’échelle de l’État jusqu’à ce que la Géorgie aide à élire Biden à la présidence et permette aux démocrates de contrôler le Sénat en élisant Warnock et son collègue démocrate Jon Ossoff lors d’un second tour en janvier 2021.

La période a dépassé la période janvier-mars lorsque Warnock a levé près de 13,6 millions de dollars, ce qui, selon son personnel, était le plus élevé jamais levé par un candidat au Sénat américain au cours du premier trimestre d’une année électorale.

Warnock, également pasteur de l’église autrefois dirigée par le révérend Martin Luther King Jr., dépense déjà beaucoup pour repousser Walker. Les liquidités du titulaire en banque sont en fait passées de 25,6 millions de dollars en mars à 22,2 millions de dollars en juin, alors que Warnock a dépensé plus de 20 millions de dollars alors même que les élections restent dans des mois.

C’est en partie parce que le démocrate est déjà fortement attaqué. Le Comité sénatorial national républicain et son association à but non lucratif One Nation ont dépensé 3,3 millions de dollars contre Warnock en environ un mois se terminant à la mi-juin.

La campagne de Walker a également dépensé tout ce qu’elle a levé au cours du trimestre, son encaisse tombant en dessous de 7 millions de dollars.

Les deux campagnes collectent des fonds dans tout le pays. Walker, soutenu par l’ancien président Donald Trump et le chef de la minorité au Sénat Mitch McConnell, a déclaré avoir reçu 70 000 dons des 50 États au cours du trimestre avril-juin. Walker a levé plus de 20 millions de dollars en moins d’un an. Warnock a maintenant levé plus de 80 millions de dollars pour sa réélection, affirmant qu’il a reçu des contributions de 258 000 donateurs.

Walker travaille principalement pour lier Warnock à Biden, en espérant que cela conduira les électeurs à rejeter Warnock en raison des prix élevés de l’essence et de l’inflation.

“Sén. Warnock a fait plus pour Joe Biden que la Géorgie… », a déclaré Walker dans un communiqué. “La Géorgie mérite un sénateur qui travaillera pour eux – pas des initiés de Washington.”

Warnock a tenté de faire face à la hausse des prix, poussant une exonération de la taxe fédérale sur l’essence, un plafond de prix de 35 $ par mois sur l’insuline et proposant que les États soient autorisés à utiliser l’argent de secours fédéral COVID-19 pour réduire temporairement les taxes de vente sur certains des biens. Il a également attaqué Walker comme inapte à servir, notant que Walker a menti sur l’obtention de son diplôme universitaire et a exagéré son succès commercial et a fréquemment trébuché sur la souche.

“Herschel Walker a passé sa campagne à tromper le peuple géorgien sur son bilan et à faire des déclarations bizarres et fausses”, a déclaré le directeur de campagne de Warnock, Quentin Fulks. “Alors qu’il continue de montrer au peuple géorgien qu’il n’est pas prêt à le représenter, nous continuerons à travailler dur pour montrer au peuple géorgien que le révérend Warnock se bat pour lui et qu’il a un choix clair en novembre.”

Walker a annoncé lundi une vague de nouveaux membres du personnel, la plupart avec une vaste expérience républicaine nationale, dans le but de renforcer une campagne qui a traversé une primaire républicaine basée en partie sur l’adoration du passé de Walker en tant que demi-dieu du football de l’Université de Géorgie.

Cette décision est intervenue alors que Walker a pris des coups pour sa position selon laquelle les États-Unis n’ont rien à faire contre la pollution de l’air ou les émissions de dioxyde de carbone, car la Chine est un pire pollueur.

“Puisque nous ne contrôlons pas l’air, notre bon air a décidé de flotter vers le mauvais air de la Chine, alors quand la Chine reçoit notre bon air, son mauvais air doit se déplacer”, a déclaré Walker samedi. « Donc, il se déplace vers notre bon espace aérien. Alors maintenant, nous devons nettoyer cette sauvegarde.

Walker fait des remarques similaires depuis des mois, mais elles ont fait l’objet d’un nouvel examen après que la campagne Walker a expulsé un journaliste de l’événement de samedi organisé dans un parc public à Gainesville. C’est un autre exemple d’une campagne de Walker qui a souvent protégé le candidat de toutes les questions sauf amicales.

Warnock est devenu le premier sénateur noir américain de Géorgie après avoir remporté une élection spéciale en 2020 pour remplir le mandat non expiré du sénateur républicain Johnny Isakson, qui a démissionné en raison d’une santé défaillante. Isakson est décédé en décembre.

Suivez Jeff Amy sur Twitter à http://twitter.com/jeffamy.

Jeff Amy, l’Associated Press