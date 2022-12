Warnock ou Walker ? Le second tour de la Géorgie pour régler le dernier siège au Sénat

ATLANTA (AP) – Les électeurs géorgiens devraient décider mardi du concours final du Sénat dans le pays, en choisissant entre le sénateur démocrate Raphael Warnock et la légende républicaine du football Herschel Walker après un éclair de quatre semaines qui a attiré un flot de dépenses extérieures à un combat de plus en plus personnel.

Le second tour de cette année a des enjeux inférieurs aux deux en 2021, lorsque les victoires de Warnock et de son compatriote démocrate géorgien Jon Ossoff ont donné aux démocrates le contrôle du Sénat. Le résultat du concours de mardi déterminera si les démocrates ont une majorité absolue au Sénat 51-49 ou contrôlent une chambre 50-50 sur la base du vote décisif du vice-président Kamala Harris.

Le second tour met fin à une lutte acharnée entre Warnock, le premier sénateur noir de l’État et le ministre principal de l’église d’Atlanta où Martin Luther King Jr. a prêché, et Walker, une ancienne star du football de l’Université de Géorgie et novice politique qui a mené sa offre dans le moule de l’ancien président Donald Trump.

Une victoire de Warnock renforcerait le statut de la Géorgie en tant que champ de bataille à l’approche de l’élection présidentielle de 2024. Une victoire pour Walker, cependant, pourrait être une indication que les gains démocrates dans l’État pourraient être quelque peu limités, d’autant plus que les républicains de Géorgie ont balayé tous les autres concours à l’échelle de l’État le mois dernier.

Lors de cette élection, Warnock a mené Walker par environ 37 000 voix sur près de 4 millions d’électeurs, mais n’a pas obtenu la majorité, déclenchant le deuxième tour de scrutin. Environ 1,9 million de votes ont déjà été exprimés par courrier et lors du vote anticipé, un avantage pour les démocrates dont les électeurs votent plus souvent de cette façon. Les républicains s’en sortent généralement mieux lors du vote effectué le jour du scrutin, les marges déterminant le vainqueur.

Le mois dernier, Walker, 60 ans, a obtenu plus de 200 000 voix derrière le gouverneur républicain Brian Kemp après une campagne marquée par un examen minutieux de son passé, des discours de campagne sinueux et une multitude d’allégations préjudiciables, notamment des affirmations selon lesquelles il aurait payé les avortements de deux anciennes petites amies. – accusations que Walker a démenties.

Warnock, dont la victoire en 2021 était lors d’une élection spéciale pour purger le reste du mandat du sénateur GOP Johnny Isakson, a émis une note confiante lundi lors d’une journée bien remplie de campagne. Il a prédit qu’il avait convaincu suffisamment d’électeurs, y compris des indépendants et des républicains modérés qui soutenaient Kemp, qu’il méritait un mandat complet.

“Ils ont vu que je travaillerai avec quiconque m’aidera à faire du bon travail pour le peuple géorgien”, a déclaré le sénateur de 53 ans. « Je pense qu’ils vont bien faire les choses. Ils savent que cette course est une question de compétence et de caractère.

Walker a fait campagne lundi avec sa femme, Julie, saluant les partisans et offrant des remerciements plutôt que son discours de campagne habituel et ses attaques à pleine gorge contre Warnock.

“Je vous aime tous, et nous allons gagner cette élection”, a-t-il déclaré dans un domaine viticole d’Ellijay, en le comparant aux championnats qu’il a remportés en tant qu’athlète. “J’adore gagner des championnats.

La campagne de Warnock a dépensé environ 170 millions de dollars pour la campagne, dépassant de loin les près de 60 millions de dollars de Walker, selon leurs dernières divulgations fédérales. Mais les comités des partis démocrate et républicain, ainsi que d’autres comités d’action politique, ont dépensé encore plus.

Le sénateur a associé sa volonté de bipartisme à l’accent mis sur ses valeurs personnelles, soutenu par son statut de pasteur principal de l’église baptiste Ebenezer d’Atlanta. Et, en commençant par la dernière ligne droite avant les élections générales du 8 novembre, Warnock a ajouté des démantèlements meurtriers de Walker, utilisant le passé mouvementé de la star du football pour affirmer que le nouveau venu politique n’était «pas prêt» et «pas apte» à de hautes fonctions.

Walker, qui a utilisé sa renommée en athlétisme pour accéder à la nomination au GOP, a cherché à présenter Warnock comme un oui pour le président Joe Biden. Walker a parfois lancé l’attaque en termes particulièrement personnels, en accusant Warnock d’avoir «le dos courbé» et «d’être à genoux, mendiant» à la Maison Blanche – une accusation brûlante pour un challenger noir à niveler contre un sénateur noir à propos de sa relation avec un président blanc.

Homme d’affaires multimillionnaire, Walker a gonflé ses activités philanthropiques et ses réalisations commerciales, notamment en affirmant que son entreprise employait des centaines de personnes et réalisait des dizaines de millions de dollars de ventes par an, même si des archives ultérieures indiquent qu’il avait huit employés et une moyenne d’environ 1,5 million de dollars par an. . Il a laissé entendre qu’il travaillait comme agent des forces de l’ordre et a déclaré qu’il était diplômé de l’université, bien qu’il n’ait fait ni l’un ni l’autre.

Walker a également été forcé de reconnaître pendant la campagne qu’il avait engendré trois enfants hors mariage dont il n’avait jamais parlé publiquement auparavant – en conflit direct avec les critiques de Walker depuis des années sur les pères absents et ses appels aux hommes noirs, en particulier, pour jouer un rôle actif dans la vie de leurs enfants.

Son ex-femme a détaillé des actes de violence, affirmant que Walker avait une fois pointé un pistolet sur sa tempe et menacé de la tuer. Walker n’a jamais nié ces détails et a écrit sur ses tendances violentes dans un mémoire de 2008 qui attribuait le comportement à la maladie mentale.

Warnock a répliqué avec ses réalisations individuelles au Sénat, vantant une disposition qu’il a parrainée pour plafonner les coûts de l’insuline pour les patients de Medicare tout en rappelant aux électeurs que les républicains ont bloqué son idée plus large de plafonner ces coûts pour tous les patients insulino-dépendants. Il a salué les accords sur les infrastructures et les soins de santé maternelle conclus avec les républicains Ted Cruz du Texas et Marco Rubio de Floride, mentionnant ces collègues du GOP plus que lui Biden, le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer ou d’autres démocrates à Washington.

Après les élections générales, Biden, qui a lutté avec de faibles cotes d’approbation, a promis d’aider Warnock de toutes les manières possibles, même si cela signifiait rester à l’écart de la Géorgie. Contournant le président, Warnock a plutôt décidé de faire campagne avec l’ancien président Barack Obama dans les jours précédant le second tour des élections.

Pour sa part, Walker a été approuvé par Trump mais a évité de faire campagne avec lui jusqu’au dernier jour de la campagne : le couple a organisé une conférence téléphonique lundi avec des partisans, selon un porte-parole du Comité national républicain.

La candidature de Walker est la dernière chance du GOP de renverser un siège au Sénat cette année. Le Dr Mehmet Oz de Pennsylvanie, Blake Masters d’Arizona, Adam Laxalt du Nevada et Don Bolduc du New Hampshire, tous des loyalistes de Trump, ont déjà perdu des courses au Sénat compétitives que les républicains considéraient autrefois comme faisant partie de leur chemin vers la majorité.

Walker s’est différencié de Trump de manière notable. Trump a passé deux ans à prétendre à tort que sa perte en Géorgie et à l’échelle nationale était frauduleuse, malgré le fait que de nombreux responsables fédéraux et locaux, une longue liste de tribunaux, d’anciens membres du personnel de campagne et même son propre procureur général ont tous déclaré qu’il n’y avait aucune preuve. de la fraude qu’il allègue.

Lors de son seul débat contre Warnock en octobre, on a demandé à Walker s’il accepterait les résultats même s’il perdait. Il a répondu d’un seul mot: “Oui.”

Bill Barrow et Jeff Amy, l’Associated Press