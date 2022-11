Warnock et Walker se dirigent vers le second tour avec l’équilibre des pouvoirs au Sénat en jeu

Cette combinaison de photos montre, le sénateur Raphael Warnock, D-Ga., S’adressant aux journalistes sur Capitol Hill à Washington, le 3 août 2021, à gauche, et le candidat républicain au Sénat Herschel Walker s’exprimant à Perry, Géorgie, le 25 septembre, 2021.

La course très disputée au Sénat de Géorgie se dirigera vers un second tour entre le sénateur démocrate Raphael Warnock et l’ancien joueur républicain de la NFL Herschel Walker, a déclaré le secrétaire d’État Brad Raffensperger.

Aucun des deux candidats n’obtiendra les 50% des voix nécessaires pour décrocher le siège en vertu des règles de l’État. Les deux candidats au Sénat se dirigeront vers un second tour le 6 décembre.

“En ce moment, nous avons encore moins de 20 000 votes au total à compter. Ce n’est pas suffisant pour changer la course. Donc, cela se dirige vers un second tour”, a déclaré Raffensperger mercredi matin sur “The Brian Kilmeade Show”.

La course de Géorgie, l’une des plus compétitives du pays, pourrait aider à déterminer le contrôle du Sénat, ainsi que les courses restantes en Arizona et au Nevada. Les républicains doivent gagner deux de ces concours, contre les titulaires démocrates, pour obtenir la majorité au Sénat.

La présence du candidat libertaire Chase Oliver, un homme d’affaires d’Atlanta âgé de 37 ans, a contribué à priver Warnock et Walker de la majorité dont ils avaient besoin pour l’emporter. Avec 96% des voix comptées mercredi, Warnock avait remporté 49,2% des voix contre 48,7% pour Walker, selon NBC News. Oliver a recueilli environ 2,1% des voix.

Les ruissellements aux élections en Géorgie sont relativement courants. En 2020, lorsque Warnock défiait le sénateur républicain alors sortant Kelly Loeffler, un autre républicain dans la course, Doug Collins a remporté 20% des voix, envoyant Loeffler et Warnock à un second tour en janvier que Warnock a remporté.

Le siège de Warnock au Sénat a été remporté en 2016 par l’ancien sénateur Johnny Isakson, un républicain qui a démissionné du Sénat en 2019 pour des problèmes de santé. Loeffler a été nommé au siège par le gouverneur de Géorgie Brian Kemp jusqu’à ce qu’une élection spéciale puisse avoir lieu en novembre 2020.

Le mandat d’Isakson aurait pris fin en 2023, ce qui signifie que celui qui remportera le siège cette année servira un mandat complet de six ans.