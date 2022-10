Warnock et Walker reçoivent une wild card libertaire en Géorgie

ATLANTA (AP) – Le libertarien Chase Oliver ne gagnera pas la course au Sénat de Géorgie.

Mais l’ancien démocrate autoproclamé de 37 ans pourrait attirer une attention nationale démesurée, influençant le résultat de la soirée électorale et le prochain tour potentiel dans un concours hautement compétitif qui devrait aider à déterminer si les démocrates ou les républicains contrôlent le Sénat au cours des deux dernières années du président. Mandat de Joe Biden.

Oliver est le troisième nom sur le bulletin de vote dans le match de chapiteau entre le sénateur démocrate Raphael Warnock et le républicain Herschel Walker.

Dans la plupart des États, cela ferait d’Oliver une réflexion après coup. Mais la loi géorgienne exige une majorité absolue pour remporter un mandat à l’échelle de l’État. Les sondages suggérant une lutte serrée entre Warnock et Walker, il ne faudra peut-être pas une part considérable du vote à Oliver pour forcer un second tour. C’est un scénario qui s’est déroulé lors des deux courses au Sénat de la Géorgie en 2020, toutes deux remportées par les démocrates, donnant à leur parti la plus mince des majorités au Sénat – 50-50, avec le vice-président Kamala Harris le vote décisif.

La chance d’un rappel pourrait augmenter si le niveau de soutien d’Oliver augmente alors que Walker a du mal à naviguer dans son passé difficile, y compris des rapports selon lesquels le républicain anti-avortement a payé pour l’avortement en 2009 d’une petite amie de l’époque qui a ensuite donné naissance à leur enfant.

“Je pense qu’il y a beaucoup de républicains qui ont l’impression qu’il n’est pas vraiment capable d’être la meilleure personne pour épouser les politiques d’un gouvernement limité et garder les dépenses sous contrôle et réduire les impôts”, a déclaré Oliver.

Oliver était sous les projecteurs dans un programme de débats dimanche soir avec Warnock, pasteur principal de l’église baptiste Ebenezer à Atlanta qui a remporté son siège lors d’élections spéciales en 2021 et cherche maintenant un mandat complet de six ans. Walker, candidat pour la première fois, qui s’est fait un nom dans le football universitaire et professionnel, n’a pas accepté d’invitation au forum du Atlanta Press Club. Selon les règles du club, il sera représenté par un podium vide.

Walker et Warnock se sont rencontrés lors de leur seul débat en tête-à-tête vendredi à Savannah. Oliver n’a pas été inclus car il n’a pas atteint le seuil de vote des organisateurs.

Un second tour, si nécessaire, aurait lieu le 6 décembre, mettant en place un blitz de quatre semaines après les élections générales du 8 novembre. C’est la moitié du temps de la campagne de second tour de la Géorgie il y a deux ans, lorsque Warnock et maintenant Sen. Jon Ossoff a prévalu sur leurs rivaux républicains avec le contrôle du Sénat en jeu.

Ni les campagnes Warnock ni Walker ne discuteront publiquement d’un éventuel second tour.

“Nous nous concentrons sur la réalisation du travail le 8 novembre”, a déclaré le porte-parole de Walker, Will Kiley.

La question de savoir si un second tour en Géorgie pourrait à nouveau décider de la majorité au Sénat dépendra des résultats des courses compétitives en Arizona, au Wisconsin, en Pennsylvanie, au Nevada et ailleurs.

Oliver veut utiliser l’attention pour faire prendre conscience que les libertaires offrent un troisième choix aux électeurs de tous les horizons, qu’il s’agisse de conservateurs à gouvernement limité ou de sociaux-libéraux qui soutiennent l’avortement et les droits des LGBTQ. Il a noté qu’il était autrefois un démocrate anti-guerre, mais qu’il s’est tourné vers les libertaires lorsqu’il a été déçu que le président Barack Obama n’ait pas réduit les interventions militaires américaines.

Depuis 2014, les libertaires de Géorgie ont remporté en moyenne 2 % des voix lors des concours pour le poste de gouverneur et de sénateur américain.

Même si Walker donne à Oliver sa meilleure ouverture pour augmenter cette part, il n’est pas nécessairement vrai que la candidature d’Oliver aiderait Warnock à long terme.

En novembre 2020, le candidat libertaire au Sénat Shane Hazel a remporté 2,3% des voix dans une course où Ossoff défiait le républicain sortant David Perdue. Perdue a mené Ossoff aux élections générales par environ 88 000 voix, mais a terminé avec 49,7% des près de 5 millions de voix, à peine des milliers d’une majorité qui aurait signifié un deuxième mandat et une majorité continue du GOP au Sénat.

Avec une seconde chance, Ossoff a devancé Perdue d’environ 55 000 voix et a remporté un mandat complet.

Warnock a remporté son siège sur le sénateur de l’époque. Kelly Loeffler, une républicaine, le même soir qu’Ossoff. Mais Loeffler et Warnock étaient passés au deuxième tour d’un champ électoral spécial de 20 candidats qui comprenait des candidats de tous les partis, de sorte qu’aucun d’eux n’était proche d’une majorité absolue au premier tour.

Si Oliver force un second tour cette fois-ci, il a dit : « Cela signifie qu’il y avait suffisamment d’électeurs qui avaient l’impression de ne pas être écoutés. Et j’espère que celui qui remportera finalement la course écoutera peut-être ces voix à l’avenir et se rendra compte qu’il doit représenter toute la Géorgie et pas seulement un intérêt partisan.

___

Bill Barrow et Jeff Amy, l’Associated Press