Warnock et Walker poussent à la victoire pure et simple du Sénat en Géorgie

ATLANTA (AP) – Les électeurs géorgiens sont prêts à régler l’un des principaux concours de mi-mandat du pays alors qu’ils choisissent de réélire le sénateur démocrate Raphael Warnock pour son premier mandat complet ou de le remplacer par le challenger républicain Herschel Walker.

Pourtant, la loi électorale originale de l’État signifie que mardi pourrait n’être que le premier tour. La Géorgie a besoin d’une majorité pour remporter un poste dans tout l’État, et avec des sondages suggérant une course serrée et un candidat tiers sur le bulletin de vote, il est possible que ni Warnock ni Walker ne dépassent les 50 % au seuil. Cela mettrait en place un éclair de quatre semaines avant le second tour du 6 décembre qui, en fonction des résultats d’autres concours au Sénat, pourrait reprendre le cycle électoral de 2020, lorsque deux scrutins au Sénat en Géorgie se sont doublés d’une bataille nationale gagnant-gagnant. pour le contrôle partisan du Sénat.

La chambre est maintenant divisée à 50-50 entre les deux principaux partis, le vice-président Kamala Harris donnant aux démocrates le vote décisif.

Un second tour signifierait également un autre mois de Warnock martelant Walker, une célébrité sportive devenue politicienne, comme non qualifié et Walker attaquant Warnock comme un tampon en caoutchouc pour la Maison Blanche.

“Raphael Warnock vote avec Joe Biden 96% du temps”, répète Walker encore et encore aux électeurs. “Il a oublié le peuple géorgien.”

Warnock, qui est également le ministre principal de l’église baptiste Ebenezer à Atlanta, répond que Walker n’est «pas prêt» et «pas apte» à occuper de hautes fonctions. C’est une allusion au passé mouvementé de Walker, des allégations de violence contre son ex-femme aux accusations de deux femmes avec lesquelles Walker est sorti avec qui il a encouragé et payé leurs avortements malgré son opposition publique au droit à l’avortement.

Les deux approches mettent en évidence les responsabilités les plus criantes des candidats.

Au milieu d’une inflation générationnellement élevée et avec la popularité de Biden à la traîne en Géorgie, Warnock souhaite que les électeurs fassent un choix localisé, et non un référendum national sur les démocrates dans leur ensemble. Premier sénateur noir américain de Géorgie, Warnock se présente comme un pragmatique qui conclut des accords avec les républicains quand ils le souhaitent et pousse les mesures de réduction des coûts soutenues par les démocrates quand ils ne le sont pas. Parmi les principales réalisations vantées par Warnock : le plafonnement du coût de l’insuline et d’autres médicaments pour les bénéficiaires de Medicare.

“Je travaillerai avec n’importe qui pour faire avancer les choses pour le peuple géorgien”, a déclaré Warnock.

Walker, quant à lui, nie avoir jamais payé pour un avortement. Et dissimulant une cascade d’autres histoires – des exagérations documentées de son dossier professionnel, de ses réalisations académiques et de ses activités philanthropiques ; reconnaissant publiquement trois enfants supplémentaires pendant la campagne seulement après que les médias aient rapporté leur existence – Walker vante sa foi chrétienne et dit que sa vie est une histoire de «rédemption».

Grâce à l’examen minutieux qu’il appelle «sottise», le candidat républicain a fait campagne en tant que conservateur culturel et fiscal. Walker, qui est également noir, s’engage à «rassembler les gens» tout en présentant Warnock comme une figure de division sur les questions de race et d’égalité. Walker justifie son attaque en utilisant des extraits des sermons de Warnock dans lesquels le pasteur-sénateur discute du racisme institutionnel.

Les républicains ont utilisé des tactiques similaires contre Warnock avant sa victoire au deuxième tour le 5 janvier 2021. Warnock a remporté ce concours par environ 95 000 voix sur 4,5 millions de voix. Plus de 2 millions d’électeurs géorgiens ont voté avant le jour du scrutin.

