ATLANTA (AP) – Les électeurs géorgiens verront au moins un débat d’automne entre le sénateur Raphael Warnock et le challenger républicain Herschel Walker.

Warnock a accepté mardi soir la proposition de Walker pour un débat le 14 octobre à Savannah, mais le sénateur a renouvelé son appel à un débat supplémentaire à Macon ou à Atlanta. Walker n’a pas encore accepté un deuxième match et n’a pas directement répondu au dernier discours du sénateur.

L’annonce continue des semaines de jockey entre les deux hommes, qui sont dans l’impasse dans l’un des concours sénatorial de renom du pays qui aidera à régler le contrôle de la chambre qui est maintenant divisée à 50-50 entre les deux partis.

La décision de Warnock est une concession à Walker après que le challenger ait refusé d’accepter l’un des trois débats traditionnels de Géorgie auxquels le sénateur sortant s’était engagé à assister il y a des mois. Walker a plutôt répliqué avec une quatrième option.

Ce débat du 14 octobre sera animé par WSAV-TV, propriété de Nexstar Media Group. Il sera diffusé sur Nexstar et d’autres stations à travers la Géorgie. Nexstar a promis une audience en direct.

Warnock avait déclaré la semaine dernière qu’il n’accepterait le débat préféré de Walker sur Savannah que si le républicain s’engageait dans un deuxième débat et acceptait également de ne pas recevoir de questions ou de sujets à l’avance pour le match de Savannah. WSAV-TV avait initialement déclaré que les candidats recevraient des sujets à l’avance. Walker, candidat pour la première fois, a accepté cette condition et ses collaborateurs ont insisté sur le fait que les animateurs du débat avaient proposé un tel arrangement.

Quentin Fulks, directeur de campagne de Warnock, a déclaré que le sénateur “gardait l’espoir qu’Herschel Walker fera ce qu’il fallait pour les Géorgiens, montera sur une scène de débat au moins une autre fois”.

Walker a répondu par une déclaration disant qu’il était “heureux de voir que Raphael Warnock a accepté d’affronter les électeurs”, un cadrage qui néglige le fait que Walker avait été le premier à résister aux débats en général.

Warnock a capitalisé sur la réticence initiale de Walker plus tôt cet été. Le démocrate a utilisé la publicité payante pour suggérer que Walker, une ancienne star du football universitaire et professionnel, avait peur de la scène du débat.

Ces dernières semaines, Walker a pris l’offensive. “Si vous le voyez, dites-lui de mettre son pantalon de grand homme” et acceptez un débat, a déclaré Walker lors d’un récent arrêt de campagne, pour le plus grand plaisir de ses partisans.

Walker a ajouté que Warnock devrait être impatient de “m’embarrasser”, un clin d’œil sarcastique à l’attention négative qu’il a reçue après avoir raté certaines questions politiques pendant sa campagne.

La course au Sénat de Géorgie est l’une des plus surveillées du pays alors que les républicains tentent de reprendre le contrôle du Congrès. Les victoires simultanées de Warnock et Jon Ossoff au second tour en 2021 ont donné aux démocrates le contrôle du Sénat grâce au vote décisif du vice-président Kamala Harris, mais Warnock doit se présenter à nouveau en novembre pour remporter un mandat complet de six ans.

Lors de la primaire républicaine, Walker a refusé de participer aux débats avec ses rivaux du GOP alors qu’il se dirigeait vers la victoire. Mais Walker a également proclamé à plusieurs reprises son empressement à affronter Warnock à l’automne.

Tout débat pourrait obliger les deux à faire face à des questions qu’ils ont soit évitées, soit largement déviées pendant la campagne.

Pour Warnock, cela signifie être à nouveau pressé sur sa relation avec le président Joe Biden et une administration qui reste largement impopulaire en Géorgie moins de deux ans après que Biden a remporté de justesse l’État. Walker a martelé Warnock en tant que laquais de la Maison Blanche et a déclaré que le concours portait sur qui représente le mieux la Géorgie.

Pour Walker, cela signifie faire face à une série de questions politiques et à des questions plus larges sur son aptitude à occuper de hautes fonctions. Warnock a qualifié Walker de non qualifié et a qualifié la course de “qui est prêt à représenter la Géorgie”.

Bill Barrow, l’Associated Press