Warnock et Walker deviennent personnels dans les arguments de clôture de Georgia

ATLANTA (AP) – Après avoir passé des mois à faire valoir que le candidat républicain au Sénat Herschel Walker n’est «pas prêt» pour une haute fonction élue, le sénateur Raphael Warnock de Géorgie intensifie sa critique avant le jour du scrutin pour dire que l’athlète célèbre est fondamentalement inapte à Capitol Hill .

D’un rassemblement avec l’ancien président Barack Obama à une tournée en bus dans tout l’État qui se déroule mardi à la veille du jour des élections, Warnock a martelé Walker comme un «menteur pathologique» qui a exagéré ses réalisations commerciales, académiques, professionnelles et philanthropiques et a été accusé de violence contre les membres de sa famille et de payer l’avortement de ses petites amies malgré son opposition publique à la procédure.

“C’est un homme qui ment sur les faits les plus élémentaires de sa vie”, a déclaré Warnock sur une scène qu’il partageait avec Obama. « Et maintenant, il veut que nous autres… imaginions en quelque sorte maintenant qu’il est un sénateur des États-Unis. … Herschel Walker n’est pas prêt. Il n’est pas prêt. Non seulement il n’est pas prêt. Il n’est pas en forme.

Walker, qui nie avoir jamais payé pour des avortements, s’en tient à un argument qu’il défend depuis des mois: que Warnock est un tampon en caoutchouc pour le président Joe Biden et une majorité démocrate au Congrès que Walker blâme pour l’inflation, la hausse de la criminalité et un flux continu d’immigrants de l’autre côté de la frontière américaine avec le Mexique.

« Il a dit que je ne suis pas prêt. Non, vous n’êtes pas prêt », a répondu Walker jeudi dans la banlieue d’Atlanta. «Parce que soit vous avez voté avec Joe Biden 96% du temps, soit vous n’aviez aucune idée de ce que vous faisiez. Vous choisissez celui que vous voulez – aucune idée de ce que vous faites ou vous avez voté avec lui 96% du temps, ce qui va dans la mauvaise direction.

Ces arguments de clôture concurrents reflètent la nature de plus en plus personnelle du concours de la Géorgie et la bataille nationale plus large pour le contrôle du Congrès. Warnock et la plupart des démocrates du Sénat ont évité Biden et la marque du parti national au milieu d’une inflation générationnellement élevée, exhortant les électeurs à considérer plutôt leurs choix entre les candidats individuels. Les républicains, à leur tour, ont cherché à nationaliser les élections de mi-mandat de mardi en un référendum sur Biden et sa politique.

Le match contre la Géorgie pourrait aider à déterminer quel parti contrôle le Sénat pendant les deux dernières années du mandat de Biden. La chambre est maintenant divisée à 50-50, le vice-président Kamala Harris donnant aux démocrates le vote décisif.

Au cours de l’été et du début de l’automne, Warnock, 53 ans, a généralement évité d’attaquer directement Walker, 60 ans. Au lieu de cela, il a suggéré que l’athlète célèbre n’était tout simplement pas préparé pour le Sénat. Warnock a passé plus de temps à vanter son bilan au Sénat, en particulier les mesures d’infrastructure et de développement économique sur lesquelles il a travaillé avec les républicains, ainsi que les mesures démocrates visant à plafonner les coûts de l’insuline et d’autres médicaments pour les Américains âgés qui utilisent Medicare.

Mais Warnock a intensifié ses attaques depuis que deux femmes se sont manifestées en octobre pour accuser Walker d’avoir encouragé et payé leurs avortements lorsqu’elles sont sorties avec l’ancienne star du football professionnel. Walker, qui soutient une interdiction nationale de l’avortement, a qualifié ces allégations de “sottises”.

Les changements du sénateur ont accompagné des sondages suggérant une fin serrée, avec la possibilité d’un second tour; La loi géorgienne exige une majorité pour remporter un poste dans tout l’État, et un candidat tiers au concours du Sénat pourrait maintenir Warnock et Walker en dessous de ce seuil.

“Cet homme dit qu’il fait partie des forces de l’ordre. Il n’est pas. Au FBI. Il ne l’était pas », a déclaré Warnock à ses partisans la semaine dernière lors de sa tournée en bus, faisant référence à certaines des affirmations inexactes de Walker. “Il a dit qu’il était diplômé de l’Université de Géorgie. Il n’a pas. Il a dit qu’il était major de la promotion (de sa classe de lycée). Il ne l’était pas. … Il a dit qu’il avait 800 employés. Il n’en avait que huit.

Dans le comté de DeKalb, à l’extérieur d’Atlanta, Warnock s’est moqué de Walker pour avoir porté un insigne honorifique, qui lui avait apparemment été remis par un shérif de Géorgie, comme preuve de ses affirmations selon lesquelles il avait travaillé pendant des années dans les forces de l’ordre. “Il porte ses mensonges littéralement comme un insigne d’honneur”, a déclaré Warnock aux électeurs.

Warnock a continué à adopter une approche agressive dimanche dans sa ville natale de Savannah, et il a des arrêts prévus lundi pour Macon et Columbus, frappant les plus grandes régions métropolitaines de Géorgie au-delà d’Atlanta. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait attendu si tard pour attaquer directement Walker, Warnock a déclaré que c’était en partie parce que la deuxième accusatrice de Walker a déclaré dans une interview qu’elle “se sentait menacée” par Walker, qui a admis certaines tendances violentes dans son passé mais a déclaré qu’elles étaient le résultat d’une maladie mentale qu’il a maintenant sous contrôle.

Walker a rejeté les critiques de Warnock dans un discours prononcé jeudi à Smyrna, au nord d’Atlanta. Il s’est présenté comme le candidat le plus honnête et a déclaré que son débat avec Warnock avait prouvé qu’il était à la hauteur.

“J’ai emmené cet homme à l’école, j’étais l’adulte dans cette pièce”, a déclaré Walker, qui clôturera sa campagne lundi dans la banlieue d’Atlanta à tendance GOP.

« Il a parlé de moi. Il a même fait venir un ancien président pour parler de moi », a déclaré Walker, faisant référence à la visite d’Obama le 28 octobre.

Walker a déclaré que Warnock, qui est le pasteur de l’église baptiste Ebenezer à Atlanta, ne devrait pas prétendre avoir une éthique chrétienne tout en laissant entendre que Walker n’en a pas.

« Il a dit que je suis le menteur. J’ai dit “Non, sénateur, c’est vous le menteur” », a déclaré Walker, qui fait de la foi une partie importante de son argumentaire. “Vous êtes allé à Washington en disant que vous alliez représenter la Géorgie et vous avez décidé de représenter Joe Biden.”

Walker a également rejeté le discours de mercredi de Biden mettant en garde contre les menaces à la démocratie. “Le fait qu’il soit à Washington est la plus grande menace pour la démocratie”, a déclaré Walker à propos de Biden. « La plus grande menace pour la démocratie est que le sénateur Warnock est à Washington pour représenter le grand peuple de Géorgie. Il est une grande menace.

Walker n’a pas répondu aux questions des journalistes et n’a pas tenu de communiqué de presse ouvert depuis la deuxième allégation d’avortement, un autre point sur lequel Warnock a cherché à capitaliser avant mardi.

“Rien ne l’empêche de se tenir devant un microphone comme je me tiens en ce moment”, a déclaré Warnock aux journalistes. “Le peuple géorgien mérite de savoir quel genre d’homme, quel genre de personne est-il?”

Plus de 2,5 millions d’électeurs géorgiens ont voté par anticipation, soit environ 20 % de plus que le nombre de ceux qui ont voté par anticipation pour les élections de mi-mandat de 2018.

Bill Barrow et Jeff Amy, l’Associated Press