Warnock et Walker avancent au second tour pour le siège du Sénat en Géorgie

ATLANTA (AP) – Le sénateur démocrate Raphael Warnock et le challenger républicain Herschel Walker se rencontreront lors d’un second tour le 6 décembre en Géorgie après qu’aucun des deux n’a atteint la majorité aux élections générales requise par la loi de l’État.

Cela met en place un blitz de quatre semaines qui testera à nouveau si les électeurs sont plus préoccupés par l’inflation sous le contrôle démocrate de Washington ou par le passé mouvementé du candidat républicain.

Warnock se présente comme un pragmatique à une époque partisane. Il a vanté les accords avec les républicains sur les infrastructures, l’agriculture et d’autres questions, tout en mettant l’accent sur les mesures qu’il a parrainées pour plafonner les prix de l’insuline et d’autres médicaments pour les bénéficiaires de Medicare. Warnock a également qualifié Walker, un athlète célèbre faisant sa première candidature à une fonction publique, de non qualifié et inapte à de hautes fonctions.

Walker a tenté de faire de ce choix un référendum sur les démocrates nationaux, caricaturant Warnock comme un tampon en caoutchouc pour le président Joe Biden dans un contexte d’inflation soutenue. L’ancienne star du football universitaire et professionnel fait campagne en tant que conservateur culturel et fiscal, mais a offert peu de détails politiques.

L’avortement est un thème dominant dans la campagne. Walker, qui soutient une interdiction nationale de l’avortement, nie les allégations de deux anciennes petites amies selon lesquelles il aurait autrefois encouragé et payé leurs avortements. Warnock appelle à une loi fédérale affirmant le droit aux services d’avortement, mais a évité de se demander s’il soutiendrait des limites d’accès.

