Warnock et Walker, à la ligne d’arrivée en Géorgie, s’en tiennent à leurs stratégies

Le rythme de M. Walker dans la dernière ligne droite de la course a semé la consternation parmi ses alliés. Certains craignent que M. Walker, qui a été approuvé par M. Trump, ne manque de temps pour attirer des conservateurs modérés et des électeurs noirs, qui représentent environ un tiers de l’électorat géorgien et semblent soutenir massivement M. Warnock. Mais si les républicains blancs de tout l’État se présentent pour M. Walker, cela pourrait le propulser vers la victoire.

Pour ces raisons, la race a suscité des conversations sur la race, la classe et le pouvoir. M. Warnock et M. Walker sont deux hommes afro-américains ayant des liens étroits avec le Grand Sud, en lice dans un second tour, un processus créé il y a des décennies pour contrecarrer les candidats noirs.

Leur confrontation entre dans l’histoire: la Géorgie n’a jamais eu deux candidats noirs du grand parti en compétition pour le Sénat, selon des politologues. Mais pour de nombreux électeurs noirs, le moment a été atténué par l’ascendant politique de M. Walker, qu’ils ne considèrent pas comme représentant les intérêts des Noirs.

Leur concours a également été remarquablement personnel, car les candidats ont échangé des attaques contre leurs liens familiaux et leurs qualifications et M. Walker a repoussé les accusations de comportement violent et de moquette.