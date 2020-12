ATLANTA (AP) – Lorsque le républicain de Géorgie Kelly Loeffler et le démocrate Raphael Warnock se sont qualifiés pour le second tour du Sénat américain le 5 janvier, ils ont été confrontés au défi immédiat de gagner les 2 millions d’électeurs qui ont choisi l’un des 18 autres candidats aux élections de novembre.

Les sondages montrent qu’ils ont largement réussi, et cela pourrait donner à Loeffler, le titulaire, un petit avantage.

Le républicain américain Doug Collins est arrivé troisième lors du vote de novembre qui s’est terminé avec 48 000 voix de plus que les candidats démocrates. Lors du deuxième tour de scrutin en Géorgie, le sénateur républicain américain David Perdue a commencé avec une avance encore plus large, ayant remporté 88 000 voix de plus en novembre que le démocrate Jon Ossoff. Comme il n’a pas obtenu la majorité, cependant, Perdue a été contraint de s’enfuir.

La participation pourrait être le facteur décisif.

Jusqu’à mercredi, près de 2,1 millions d’électeurs avaient voté, à peu près au rythme des élections générales du 3 novembre. On ne sait pas comment les vacances de Noël affecteront le rythme du scrutin. Le vote anticipé en personne se déroule jusqu’au 31 décembre dans certains comtés.

La décision des candidats des deux courses de se présenter en tant que billets, avec apparitions et publicités conjointes, est une chose qui aide les électeurs à se mettre en ligne. J. Miles Coleman du Center for Politics de l’Université de Virginie a déclaré que l’effort conjoint avait aidé Warnock à conclure les électeurs démocrates.

« Lui et Ossoff ont fait un meilleur travail en tant que ticket », a déclaré Coleman. « Je pense que dans l’ensemble, cela va profiter à Warnock et l’aider à consolider une partie de son soutien. »

Avec les candidats qui se présentent comme billets, il est peu probable que les partis se partagent les sièges. Deux victoires donneraient aux démocrates le contrôle du Sénat américain, le vice-président élu Kamala Harris brisant un match nul 50-50. Une division ou deux victoires du GOP garderaient les républicains en contrôle.

Deborah Jackson, ancienne maire de la banlieue d’Atlanta de Lithonia, est arrivée quatrième en novembre, la vice-présidente démocrate derrière Warnock. Elle a profité d’être une femme noire, une quantité connue dans le bastion démocrate du comté de DeKalb et le premier démocrate inscrit sur un bulletin de vote si long que Warnock a dû rappeler à ses partisans de descendre jusqu’au bout pour trouver son nom.

L’histoire continue

« J’avais une expérience tangible et pratique », a déclaré Jackson. « Je pense que certaines personnes étaient intéressées par cela. »

Elle a déclaré que certaines personnes étaient offensées que l’État dirigeant et les démocrates nationaux aient tenté de dégager le terrain pour Warnock, mais a déclaré qu’elle le soutenait toujours sans réserve.

« Les démocrates doivent contrôler le Sénat, ou du moins il doit y avoir un équilibre », a déclaré Jackson.

Au moins un des partisans de Jackson est d’accord. Laura Durojaiye de Stonecrest a déclaré qu’elle avait déjà voté pour Warnock.

« Je pense qu’il obtiendra tous ses votes », a déclaré Durojaiye, affirmant qu’elle pense que Warnock est quelqu’un qui apprendra au Sénat et soutiendra ses priorités de lutte contre le changement climatique et les inégalités sociales.

Shane Hazel, le libertaire qui a remporté la tranche de votes clé qui a contraint Perdue et Ossoff à un second tour, a déclaré que ses électeurs pourraient s’asseoir au second tour, disant à Hazel « qu’ils ne voteront plus jamais pour personne par peur. »

L’un des premiers comtés à vote anticipé de l’État est Rabun – dans le nord-est de la Géorgie – où le président Donald Trump et Perdue ont tous deux remporté 78% des voix.

«Je suis convaincu que les démocrates pourraient diriger Mère Teresa et obtenir 20%», a déclaré Ed Henderson, secrétaire du Parti républicain du comté de Rabun.

Comme dans les autres comtés de son district du Congrès du nord-est de la Géorgie, Collins a été le premier à obtenir le vote lors des élections spéciales du Sénat. «C’était le pays Collins», a déclaré Henderson.

Collins, cependant, a été un fervent partisan de Loeffler et Perdue.

Bien que près de 40% des électeurs inscrits de Rabun aient déjà voté, Henderson a déclaré qu’il craignait que les attaques incessantes de Trump contre l’intégrité de l’élection présidentielle de Géorgie nuisent à la participation républicaine là-bas, citant la « vénération divine » que les habitants ont pour le président.

«Mon plus gros problème ce cycle électoral est qu’il y a une méfiance à l’égard du système», a déclaré Henderson, affirmant qu’une poignée de républicains purs et durs lui avaient dit qu’ils allaient passer les élections, affirmant qu’ils pensaient que Trump avait été trompé, malgré peu de preuves crédibles d’actes répréhensibles.

Henderson s’inquiète également du fait que Loeffler ne soit jamais allé dans son comté, si loin d’Atlanta que beaucoup regardent la télévision à l’extérieur de l’État.

«Ce serait très utile s’ils venaient ici en personne et disaient à nos électeurs qu’ils aimeraient avoir notre vote», a déclaré Henderson à propos des candidats républicains.

Les démocrates ont leurs propres problèmes. Le vote anticipé est à la traîne dans les petites zones urbaines de Géorgie, notamment Savannah, Augusta, Macon et Columbus, et les totaux des votes démocrates ont été décevants dans les zones rurales.

« Les démocrates ont vraiment eu du mal à produire des électeurs noirs dans les régions rurales de l’État », a déclaré Coleman. « Les démocrates vont-ils pouvoir réussir assez bien dans les régions rurales de l’État? »