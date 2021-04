WarnerMedia d’AT & T prévoit de facturer 9,99 $ par mois pour son service HBO Max financé par la publicité, qui devrait être lancé en juin, selon des personnes proches du dossier.

La version sans publicité de HBO Max, qui a fait ses débuts il y a près d’un an, coûte 14,99 $ par mois. C’est le même prix que HBO facture aux abonnés de la télévision payante qui ajoutent la chaîne premium à leur offre groupée.

AT&T a déclaré la semaine dernière que HBO et HBO Max avaient un total de 44,2 millions d’abonnés américains. AT&T a complètement restructuré WarnerMedia pour mieux concurrencer Netflix et d’autres services de streaming. Un service financé par la publicité à 9,99 $ permettra à HBO Max de se démarquer comme étant nettement moins cher que Netflix, dont le prix standard est 13,99 $ par mois. AT&T s’attend à ce que HBO Max et HBO comptent entre 120 millions et 150 millions d’abonnés d’ici la fin de 2025.

Le PDG d’AT & T, John Stankey, a déclaré à CNBC la semaine dernière que le revenu moyen par utilisateur de HBO et HBO Max de 11,72 $ aux États-Unis était « vraiment impressionnant ». Il a également noté que HBO Max, financé par la publicité, élargira l’audience potentielle du produit à des consommateurs plus soucieux des coûts.

« Qu’un client choisisse d’acheter le produit financé par la publicité ou d’acheter le produit d’abonnement simple, il est rentable de la même manière pour notre entreprise », a déclaré Stankey. Donner aux consommateurs le choix de choisir la version de HBO Max qu’ils préfèrent « est une force » et « en aucun cas l’admission de quelque chose n’a pas fonctionné correctement. Cela a toujours été le plan », a-t-il ajouté.

WarnerMedia prévoit de joindre uniquement des publicités à des programmes exclusivement disponibles sur HBO Max et ne brouillera pas les émissions de HBO avec des publicités, a déclaré le PDG de WarnerMedia, Jason Kilar. Au début de l’année dernière, WarnerMedia avait initialement envisagé de vendre un produit financé par la publicité contenant uniquement du contenu HBO Max pour 4,99 $ par mois, mais a rejeté cette idée pour un produit combiné avec HBO, ont déclaré deux des personnes, qui ont demandé à ne pas être nommées en raison des discussions. étaient privés.

Un porte-parole de WarnerMedia a refusé de commenter.