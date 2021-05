WarnerMedia, Discovery passe sous un même toit dans une affaire massive

AT&T a annoncé aujourd’hui que sa société WarnerMedia et Discovery fusionneraient en une seule entité, créant l’une des plus grandes sociétés de streaming au monde. Comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessus, la nouvelle entité abritera HBO Max, Discovery +, HGTV, Warner Bros, TNT, et la liste est longue.

Ce que cela signifie pour les consommateurs, nous nous attendons à ce que peu de choses changent à partir de ce moment. Pour autant que nous le sachions, rien n’est renommé et les prix ne sont pas augmentés / baissés dans un avenir immédiat. Pour l’instant, bien que cela passe par tous les aspects juridiques, il ne s’agit que d’un accord de backend entre d’énormes entreprises pour aider à rationaliser leurs activités de streaming.

Financièrement parlant, j’ai trouvé cette partie du communiqué intéressante.

La fusion sera exécutée par le biais d’un Reverse Morris Trust, en vertu duquel WarnerMedia sera scindée ou scindée aux actionnaires d’AT & T via un dividende ou via une offre d’échange ou une combinaison des deux et simultanément combinée avec Discovery. La transaction devrait être exonérée d’impôt pour les actionnaires d’AT & T et d’AT & T. Dans le cadre de la scission ou de la scission de WarnerMedia, AT&T recevra 43 milliards de dollars (sous réserve d’ajustement) sous la forme d’une combinaison de liquidités, de titres de créance et de rétention de certaines dettes par WarnerMedia.

Des milliards de dollars. Zéro taxes! Les riches deviennent plus riches, les gars!

Si ce déménagement change ou que quelque chose se produit pour les consommateurs, nous vous tiendrons au courant.

// AT&T