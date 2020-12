LOS ANGELES – Lorsque Jason Kilar a commencé son mandat en tant que directeur général de Hulu en juillet 2007, certains concurrents ont estimé que le service de streaming était si susceptible d’échouer qu’ils l’ont surnommé Clown Co. Pourtant, M. Kilar, armé à la fois de la conviction qu’il y avait une meilleure façon de regarder la télévision et du soutien de deux puissants parents d’entreprise – NBCUniversal et News Corp – s’est séquestré lui-même et son équipe dans un bureau vide de Santa Monica et s’est mis au travail. Il a couvert toutes les fenêtres de journaux, soulignant le fait que les opposants devaient être ignorés. «Parfois dans la vie, bloquer le bruit extérieur est une très bonne chose à faire», a-t-il déclaré dans une récente interview. Hulu n’a pas échoué, et 13 ans plus tard, M. Kilar (la première syllabe rime avec «ciel») est le directeur général de WarnerMedia. Soudain, il a beaucoup de bruit qu’il doit ignorer. Ce mois-ci, Warner Bros. a annoncé que ses 17 films prévus pour 2021 – y compris des offres à gros budget comme «Dune» et «The Matrix 4» – seraient diffusés simultanément dans les salles et sur le service de streaming en difficulté de la société, HBO Max. Le mouvement, orchestré pour faire face aux défis persistants causés par la pandémie, a bouleversé des décennies de précédent sur la façon dont l’industrie du cinéma fait des affaires et a plongé Hollywood dans une frénésie.

De puissants agents de talent et des dirigeants de théâtre l’ont publiquement critiqué. Peut-être plus important encore, certains cinéastes de haut niveau qui ont travaillé avec Warner Bros. – et avec lesquels le studio compte travailler à nouveau – ont été extrêmement critiques. Christopher Nolan, dont «Tenet» n’est que le dernier de ses films sortis par Warner, a déclaré au Hollywood Reporter: «Certains des plus grands cinéastes de notre industrie et des stars de cinéma les plus importantes se sont couchés la nuit avant de penser qu’ils travaillaient pour le plus grand studio de cinéma et se sont réveillés pour découvrir qu’ils travaillaient pour le pire service de streaming. » Denis Villeneuve, le réalisateur de « Dune », a écrit dans Variety que « Warner Bros. aurait pu tuer la franchise » Dune « . » (« Dune » ne couvre que la moitié du roman de Frank Herbert. Le plan était que M. Villeneuve termine le conte de science-fiction dans une suite.) Ni M. Nolan, ni M. Villeneuve, ni la majeure partie d’Hollywood, n’avaient été informés des plans de Warner avant leur annonce.

M. Kilar, 49 ans, a qualifié les critiques pointues de «douloureuses», ajoutant: «Nous avons clairement plus de travail à faire alors que nous naviguons dans cette pandémie et dans l’avenir qui les accompagne.» Mais il a passé sa carrière à lutter contre les systèmes enracinés et était quelque peu préparé à l’indignation. « Il n’y a pas de situation où tout le monde va se lever et applaudir », a-t-il déclaré. «Ce n’est pas ainsi que se joue l’innovation. Ce n’est ni facile ni censé être facile. Lorsque vous essayez quelque chose de nouveau, vous devez vous attendre et être prêt pour certaines personnes qui ne sont pas à l’aise avec le changement. C’est bon. »