LOS ANGELES – Le mois dernier, Warner Bros. a discrètement approché les deux plus grandes agences de talent d’Hollywood, William Morris Endeavour et Creative Artists. Le studio voulait sortir le très attendu «Wonder Woman 1984» simultanément dans les salles et sur le service de streaming HBO Max le jour de Noël. Et ils voulaient que la star du film, Gal Gadot, et la réalisatrice, Patty Jenkins, adhèrent au plan. WME, qui compte Mme Gadot comme cliente, et CAA, qui représente Mme Jenkins, avaient beaucoup de questions, mais les plus importantes concernaient l’argent: comment allez-vous les payer? Avec «Wonder Woman 1984», les agents ont fait valoir que Mme Gadot, Mme Jenkins et le producteur Charles Roven (entre autres) devaient être payés ce qu’ils auraient probablement reçu si la suite avait été publiée de manière traditionnelle (une série exclusive dans les salles avant d’arriver en ligne) et non au plus fort d’une pandémie. Après tout, c’est ce à quoi ils se sont inscrits, et Warner Bros.et HBO Max, son frère d’entreprise, voulaient leur aide pour promouvoir le film, n’est-ce pas? Après une négociation tendue, Warner Bros., qui appartient à AT&T, a convenu que Mme Gadot et Mme Jenkins recevraient chacune plus de 10 millions de dollars, selon deux personnes au courant des accords, qui ont parlé sous couvert d’anonymat à discuter des accords privés.

Le résultat: Warner Bros. a gardé les talents cruciaux et leurs puissants représentants de son côté. La semaine dernière, lorsque Jason Kilar, directeur général de WarnerMedia, a annoncé que 17 autres films Warner Bros. seraient chacun déployés sur HBO Max et dans les salles à la «Wonder Woman 1984», le talent a été traité d’une manière très différente. Pour éviter que la nouvelle du passage de 17 films ne fuit (et pour faire le mouvement rapidement plutôt que de s’embourber dans le retour de flamme attendu), WarnerMedia a gardé les grandes agences et les sociétés de gestion des talents dans l’obscurité jusqu’à environ 90 minutes avant de publier un communiqué de presse. . Même certains dirigeants de Warner Bros. ont eu peu d’avertissement. Cette décision surprise a laissé les agences sur le pied de guerre. Des représentants de grandes stars de Warner Bros. comme Denzel Washington, Margot Robbie, Will Smith, Keanu Reeves, Hugh Jackman et Angelina Jolie voulaient savoir pourquoi leurs clients avaient été moins traités que Mme Gadot. Les discussions sur le boycott de Warner Bros. ont commencé à circuler au sein de la Directors Guild of America. Un associé d’une agence artistique a passé une partie du week-end à rencontrer des avocats plaidants. Certaines personnes ont commencé à se référer avec colère au studio sous le nom d’anciens frères. «Pendant très longtemps, Warner Bros. a été connu comme le meilleur foyer pour les talents, et cela a été un avantage concurrentiel significatif», a déclaré Michael Nathanson, fondateur de la société de recherche médiatique MoffettNathanson, dans une interview téléphonique. «Avec ce déménagement, ils se sont aliénés le talent même qu’ils ont travaillé si dur pour attirer. Ce ne sont pas des ingénieurs que vous pouvez simplement remplacer. » La société a cité la pandémie comme la principale raison du passage de l’ensemble de l’ardoise Warner Bros. 2021 vers un modèle de sortie hybride, bien que certains films – notamment les grands budgets « Dune » et « Matrix 4 » – ne devraient pas arriver avant le quatrième. trimestre, longtemps après le déploiement des vaccins.

«Notre contenu est extrêmement précieux, à moins qu’il ne soit posé sur une étagère qui n’est vu par personne», a déclaré M. Kilar dans le communiqué de presse. «Nous pensons que cette approche sert nos fans, soutient les exploitants et les cinéastes, et améliore l’expérience HBO Max, créant de la valeur pour tous.»

Le studio de 97 ans, la maison ancestrale de Humphrey Bogart («Casablanca») et Bette Davis («Now, Voyager»), se retrouve soudain au centre inconfortable d’un Hollywood qui change à la vitesse de la lumière. Même avant la pandémie, les services de streaming comme Netflix, Apple TV + et Amazon Prime Video bouleversaient la façon dont les films étaient vus et leurs créateurs étaient rémunérés. Maintenant, avec les cinémas en difficulté à cause du coronavirus et le public largement coincé chez lui, même les sociétés de cinéma traditionnelles sont obligées d’évoluer. Ce n’est pas que tous les acteurs et réalisateurs sont contre le streaming. De nombreux grands noms font des films pour Netflix. Mais la décision prise la semaine dernière par Warner Bros. a soulevé des questions financières fondamentales. Si les studios à l’ancienne n’essaient plus de maximiser le box-office pour chaque film mais plutôt de passer à un modèle hybride où le succès est jugé en partie par la vente de billets et en partie par le nombre d’abonnements au streaming vendus, qu’est-ce que cela signifie pour les packages de rémunération des talents ? La manière dont les studios rémunèrent les acteurs, réalisateurs, écrivains et producteurs de premier ordre est compliquée, avec des contrats négociés film par film et personne par personne. Mais cela se résume à deux contrôles. L’un est garanti (un montant initial élevé) et l’autre est un pari: une partie des ventes de billets après que le studio a récupéré ses coûts. Si un film échoue, le deuxième jour de paie n’arrive jamais. Si un film est un succès, comme c’est souvent le cas avec les super-héros et autres histoires fantastiques, le salaire «back-end» peut s’additionner à des brouettes pleines d’argent. Cet argent coule à travers l’écosystème financier d’Hollywood jusqu’aux agents, avocats et managers – finançant les manoirs Pacific Palisades, les dernières Porsche et les dîners Urasawa à 1000 $ par personne. Mais est-ce que le temps des gains du jackpot touche à sa fin? «Un précédent est établi sur la valeur du talent et le type de transparence qui est essentiel pour créer des partenariats équitables», a déclaré Bryan Lourd, coprésident de Creative Artists, dans un courriel. «Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour nous assurer que les artistes sont équitablement rémunérés pour la valeur qu’ils créent et que leur travail et leurs droits créatifs et artistiques sont protégés.» William Morris Endeavour a refusé de commenter cet article. On ne sait pas si Warner Bros. a l’obligation légale de renégocier les arrangements back-end pour les 17 films, comme il l’a fait avec les poids lourds de «Wonder Woman 1984». M. Kilar a déclaré dans une interview téléphonique vendredi que, bien que ces changements puissent choquer ceux qui s’attendaient à une chose pour leur film et obtenaient maintenant quelque chose de très différent, l’objectif final était d’honorer les relations de talent comme le studio l’avait fait passé.