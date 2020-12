Warner Bros sortira tous ses films 2021, y compris Dune et The Matrix 4, en ligne le jour même de leur sortie en salles.

La décision de mettre ces grands blockbusters directement sur le service de streaming HBO Max est un autre coup dur pour l’industrie du cinéma en difficulté, qui a en grande partie fermé à la suite de la coronavirus pandémie.

Warner Bros a déclaré que le plan d’un an était en réponse aux « temps sans précédent » de l’épidémie, mais les multiplexes seront sans doute toujours préoccupés par ce que cela pourrait signifier pour leur avenir.

Ils ont été piqués par une série de retards dans des films de haut niveau en 2020, y compris les derniers versements de franchises populaires telles que Marvel et James Bond.

Image:

Wonder Woman 1984 sortira sur HBO Max et les cinémas le jour de Noël aux États-Unis. Pic: Photos de Warner Bros



Warner Bros avait précédemment annoncé que ce serait sortie Wonder Woman 1984 sur HBO Max le même jour, il sort dans les cinémas aux États-Unis – le jour de Noël.

La suite de la bande dessinée doit toujours sortir dans les cinémas britanniques le 16 décembre, bien que ceux-ci ne soient actuellement autorisés qu’à Zones de niveau 1 et de niveau 2 et la plus grande chaîne du lot – Cineworld – est fermé partout.

HBO Max n’est pas encore disponible au Royaume-Uni, mais souligne à quel point le streaming est désormais considéré comme important à Hollywood et fait suite au lancement de plates-formes telles que Disney + et Comcast’s Peacock.

Disneyremake en direct de Mulan Les cinémas ont sauté pour Disney + plus tôt cette année, et la prochaine Soul de Pixar fera de même – également au service le jour de Noël.

Warner Bros dit s’attendre à ce que les cinémas rouvrent en 2021, bien qu’avec une capacité réduite.

Les films susceptibles d’être affectés par le déménagement du studio incluent une suite de Space Jam, Godzilla vs Kong, Mortal Kombat et la comédie musicale In The Heights de Lin-Manuel Miranda.

Image:

No Time To Die a été l’une des victimes cinématographiques les plus médiatisées de la pandémie



Ann Sarnoff, présidente et directrice générale de WarnerMedia Studios and Networks Group, a déclaré COVID-19[feminine pandémie signifiait qu’ils devaient trouver des «solutions créatives».

Elle a déclaré: «Personne ne veut plus que nous que les films reviennent sur grand écran.

« Nous savons que le nouveau contenu est la pierre angulaire de l’exposition théâtrale, mais nous devons équilibrer cela avec le fait que la plupart des cinémas aux États-Unis fonctionneront probablement à capacité réduite tout au long de 2021.

«Avec ce plan unique sur un an, nous pouvons soutenir nos partenaires dans l’exposition avec un pipeline régulier de films de classe mondiale, tout en offrant également aux cinéphiles qui n’ont peut-être pas accès aux salles ou qui ne sont pas tout à fait prêts à retourner au cinéma , la chance de voir nos incroyables films 2021.

«Nous y voyons une solution gagnant-gagnant pour les cinéphiles et les exploitants, et nous sommes extrêmement reconnaissants à nos partenaires de réalisation de travailler avec nous sur cette réponse innovante à ces circonstances.

Image:

Timothée Chalamet joue dans Dune – mais pas avant 2021



Les films quitteront HBO Max un mois après leur lancement sur la plateforme, mais continueront de tourner dans les cinémas.

Parmi sa programmation 2021, il y a plusieurs films initialement prévus pour 2020, dont Dune.

On ne sait pas non plus si le plan du studio s’étendra en dehors des États-Unis, car HBO Max n’est pas encore disponible ailleurs.