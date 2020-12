Warner Bros. d’AT & T a annoncé jeudi que tous ses films dont le lancement est prévu en 2021 seront diffusés sur HBO Max au même moment où ils seront disponibles dans les salles. C’est actuellement un plan d’un an.

L’action AMC a clôturé en baisse de près de 16% à la nouvelle.

C’est un exemple de la façon dont AT&T s’adapte à la pandémie de coronavirus, permettant aux gens de regarder en toute sécurité de nouveaux films à la maison sans avoir à s’aventurer dans un cinéma, dont beaucoup ont été fermés en raison de la propagation croissante de Covid. C’est aussi un geste que Warner Bros. a déjà fait avec « Wonder Woman 1984 », qui sortira en salles et HBO Max le jour de Noël. Ce film devait initialement sortir cet été, mais a été retardé plusieurs fois avant que WarnerMedia ne décide de le sortir sur HBO Max.

HBO Max est le service de vidéo en ligne d’AT & T, qui a été lancé aux États-Unis en mai. Il coûte 14,99 $ par mois et comprend l’accès aux films et aux émissions de télévision.

« Personne ne veut plus que nous que les films reviennent sur grand écran », a déclaré Ann Sarnoff, présidente et PDG de WarnerMedia Studios and Networks Group. « Nous savons que le nouveau contenu est la pierre angulaire de l’exposition théâtrale, mais nous devons équilibrer cela avec le fait que la plupart des théâtres aux États-Unis fonctionneront probablement à capacité réduite tout au long de 2021. »

Les films de Warner Bros. lancés en 2021 incluent «Les petites choses», «Judas et le Messie noir», «Tom & Jerry», «Godzilla contre Kong», «Mortal Kombat», «Ceux qui me souhaitent mort», «Le Conjuring: The Devil Made Me Do It « , » In The Heights « , » Space Jam: A New Legacy « , » The Suicide Squad « , » Reminiscence « , » Malignant « , » Dune « , » The Many Saints of Newark, « » King Richard « , » Cry Macho « et » Matrix 4. »

Universal a adopté une approche similaire en avril et a sorti « Trolls World Tour » en ligne et dans les salles en même temps. Mais cela obligeait les gens à acheter le film car il n’était pas disponible dans le cadre d’un abonnement à l’époque. En juillet, Universal a réduit le nombre de jours nécessaires pour que les films soient diffusés en salles avant d’être disponibles en ligne grâce à un accord avec AMC Theatres. Avant cet accord, les cinémas avaient des droits exclusifs sur les films Universal pendant 90 jours.

Disney a également expérimenté le lancement d’un film à succès directement en streaming. Plus tôt cette année, Disney a publié « Mulan » sur Disney + en tant qu’achat unique de 30 $.

Cinemark, une chaîne de cinéma américaine, a répondu à la décision de WarnerMedia jeudi après-midi. « À la lumière de l’environnement opérationnel actuel, nous prenons des décisions de réservation à court terme film par film », a déclaré un porte-parole de Cinemark. « Pour le moment, Warner Brothers n’a fourni aucun détail sur le modèle de distribution hybride de ses films 2021. »

Divulgation: NBCUniversal est la société mère d’Universal Studios et CNBC.



