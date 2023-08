Warner Bros. s’excuse au milieu de la réaction japonaise sur les publications de « Barbenheimer »

Warner Bros. n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire du Washington Post tôt mardi. Dans une déclaration à Deadline lundi soir, Warner Bros. Film Group a déclaré qu’il « regrette son récent engagement insensible sur les réseaux sociaux » et a présenté « des excuses sincères ». Il a déclaré que « les tweets incriminés sont en cours de suppression ». Les tweets ne semblaient plus être disponibles en ligne mardi.

Selon Nikkei Asia, l’une des images qui a déclenché un contrecoup montrait Cillian Murphy, qui jouait J. Robert Oppenheimer, et Margot Robbie, qui jouait Barbie, posant sur fond de ce qui ressemblait à une explosion nucléaire. Le compte Twitter « Barbie Movie » a répondu : « Ça va être un été inoubliable », avec des émoticônes de cœurs et un visage soufflant un baiser, a rapporté le point de vente.

L’opinion publique autour des attentats au Japon – ainsi qu’aux États-Unis – est compliquée et changeante. Selon le Pew Research Center, des enquêtes menées depuis 1945 ont montré que « les Américains sont de moins en moins favorables à leur utilisation des armes atomiques, et les Japonais s’y opposent de plus en plus ».

Dans un sondage réalisé en 2015 par la chaîne publique japonaise NHK, on ​​a demandé à un échantillon de Japonais de plus de 20 ans ce qu’ils pensaient des attentats à la bombe. Lorsqu’on leur a demandé de choisir entre « ne peut pas pardonner même maintenant » et « c’était inévitable », 49 % ont choisi le premier et 40 % le second.