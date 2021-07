Warner Bros. produira plus de 10 films en exclusivité pour HBO Max

Warner Bros. renforcera HBO Max l’année prochaine avec plus de 10 nouveaux titres de films réalisés exclusivement pour le service de streaming, a déclaré jeudi le PDG de WarnerMedia, Jason Kilar.

S’exprimant lors de la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre d’AT&T, Kilar a déclaré que les sorties en salles continueront d’être importantes pour l’entreprise, mais qu’elle ne peut ignorer le succès qu’elle a connu grâce au visionnage à domicile.

« Le format du film est absolument important et il compte de plusieurs manières », a déclaré Kilar. « Cela compte dans les cinémas … Ils comptent aussi à la maison et, absolument, en termes de réponse que nous avons obtenue non seulement de ce titre mais de tous nos titres quotidiens. Nous sommes très satisfaits de la réponse que les consommateurs l’ont donné à la maison.

Au cours du deuxième trimestre, HBO et HBO Max ont dépassé les 47 millions d’abonnés américains, en hausse de 2,8 millions par rapport au premier trimestre. À l’échelle mondiale, le nombre d’abonnés a atteint 67,5 millions à la fin juin, contre 63,9 millions au trimestre dernier.

WarnerMedia a utilisé un modèle de sortie jour et date pour ses sorties en salles en 2021, qui met ses longs métrages sur grand écran et sur HBO Max le même jour. Cette stratégie disparaîtra en 2022 et les films de Warner Bros. destinés à une sortie en salles tourneront exclusivement dans les salles pendant au moins 45 jours.

Les films réalisés uniquement pour HBO Max n’iront au cinéma qu’en séries limitées dans des endroits sélectionnés s’ils sont censés être des candidats aux Oscars.

« En ce qui concerne l’avenir, je pense qu’il est juste de dire que, et je l’ai déjà dit publiquement, je ne prévois certainement pas que nous revenions à la façon dont le monde était en 2015 ou 2016 ou 2017, où les fenêtres étaient assez longues entre le cinéma et l’exposition à domicile, qu’il s’agisse d’une transaction à la carte ou autre », a déclaré Kilar.

WarnerMedia, qui appartient actuellement à AT&T, devrait fusionner avec Discovery l’année prochaine si la transaction est approuvée par les régulateurs.