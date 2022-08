Warner Bros.’ La réinitialisation CC est configurée pour échouer

Depuis la fusion entre Warner Bros. et Discovery, nous avons assisté à de nombreux bouleversements, notamment des licenciements massifs, des modifications de HBO Max, etc. Sans aucun doute, la plus grande annonce à ce jour est l’annulation de Batgirl.

Mettant en vedette Leslie Grace dans le rôle de Barbara Gordon – et mettant en vedette une apparition de Batman de Michael Keaton – ce film féminin solo dirigé par des Afro-Latinas était en post-production et prévu pour une sortie sur HBO Max, et sa création a coûté 90 millions de dollars.

Après des projections de test, DC a annoncé que le film serait entièrement mis de côté, au grand choc de beaucoup – y compris les réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah, qui étaient à un mariage au moment de l’annonce sans aucune connaissance préalable des nouvelles à venir.

Adil El Arbi et Bilall Fallah ont publié une déclaration sur l’annulation de ‘BATGIRL’. “En tant que réalisateurs, il est essentiel que notre travail soit montré au public… nous souhaitons que les fans du monde entier aient eu l’opportunité de voir et d’embrasser eux-mêmes le film final.” pic.twitter.com/ZDKeu1xtNl – DiscuterFilm (@DiscussingFilm) 3 août 2022

Le PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, a défendu le choix en déclarant: «L’objectif est de développer la marque DC, de développer les personnages DC. Mais aussi, notre travail consiste à protéger la marque DC, et c’est ce que nous allons faire. »

Sur cette base, il a révélé qu’un nouveau plan de 10 ans est actuellement en place pour l’univers, pas très différent de ce que nous avons vu avec Marvel. «Nous avons fait une réinitialisation… Nous avons restructuré l’entreprise sur laquelle nous allons nous concentrer, où il y aura une équipe avec un plan sur 10 ans se concentrant uniquement sur DC. Nous croyons que nous pouvons bâtir une entreprise beaucoup plus durable.

Et bien sûr, cela sonne très bien… jusqu’à ce que vous vous souveniez que DC a déjà tenté cela auparavant et s’est égaré assez rapidement.

Les films DCEU ont débuté avec Man of Steel, qui s’est ensuite interconnecté à Batman v Superman, Justice League, Wonder Woman et Suicide Squad. Cependant, après un accueil mitigé – à la fois critique et financier – DC a étendu ses films et émissions de télévision dans un projet de style plus souple et plus polyvalent.

Cela a ouvert les portes de The Batman de Matt Reeve et du Joker de Todd Phillip. Les deux ont été enfermés pour des suites, et le premier a même une série télévisée dérivée mettant en vedette Pingouin de Colin Farell. Le Batman et le Joker n’existent pas dans le même univers l’un que l’autre, ou avec DCEU Batman de Ben Affleck, mais plutôt en tant qu’histoires autonomes.

Warner Bros.

Ensuite, il y a les émissions Arrowverse comme The Flash, Supergirl et Arrow, qui sont diffusées sur The CW. Cet univers autonome tire à sa fin, mais The Flash a encore une saison pour conclure.

Alors que l’approche multivers était déroutante, DC a réussi à remporter quelques victoires décentes au cours des dernières années. The Suicide Squad de James Gunn était une suite rafraîchissante d’un premier film terrible, et il a également capturé la personnalité hilarante et déséquilibrée de Harley Quinn sans le regard masculin louche. L’émission télévisée dérivée Peacemaker a également fait la une des journaux, notamment grâce à ce numéro de générique d’ouverture emblématique.

Maintenant cependant, cette nouvelle direction met les choses en l’air. Comment l’univers DC fonctionnera-t-il à l’avenir? Nous verrons des films mettant en vedette des personnages comme Black Adam, Shazam, The Flash et Aquaman au cours des prochaines années – mais leurs histoires serviront-elles à redémarrer un tout nouvel univers (peut-être à travers les manigances multiverselles déjà taquinées dans les bandes-annonces de The Flash), ou vont-ils encore se connecter à l’ancien ?

Nous avons également The Batman 2 et Joker : Folie à Deux à penser – est-ce qu’ils existeront dans leurs propres univers comme ils l’ont fait avant ? Ou DC essaiera-t-il de les intégrer aux nouveaux films à venir, étant donné que les premiers films ont été des succès au box-office? Beaucoup de choses restent floues sur le plan narratif – mais il est évident que DC n’a pas la patience de mettre en place un univers cohérent et fort à l’avenir.

DC a toujours été soucieux de décrocher ce film de style Avengers qui rapportera de l’argent. Ils l’ont essayé une fois avec Justice League en 2017, mais le film n’a pas fonctionné, en partie parce que les téléspectateurs n’avaient tout simplement pas d’attachement aux personnages comme ils l’avaient fait avec les héros des Avengers, qui avaient eu plusieurs films à établir. leurs motivations, leurs pouvoirs et leurs antécédents.

De plus, le MCU n’a pas commencé avec ses plus grands personnages de bandes dessinées. Iron Man était loin de la renommée de Spider-Man et des X-Men, mais Tony Stark de Robert Downey Jr. est devenu le visage de Marvel et l’un des personnages les plus importants de la saga Infinity. DC ne semble pas disposé à prendre les mêmes paris sur ses personnages de la liste B.

Disney

Pour ajouter une blessure à l’insulte, de nombreux points de vente de l’industrie soupçonnent que l’annulation de Batgirl n’était pas due à des raisons créatives, mais plutôt à de l’argent (surprise, surprise). Apparemment, le film rapporterait plus d’argent en tant qu’amortissement fiscal qu’en tant que sortie complète.

Cela corrobore également le fait que Warner continue d’aller de l’avant avec la sortie de Le flash, malgré de multiples arrestations et allégations contre l’acteur principal, Ezra Miller, qui a récemment été accusé de cambriolage et accusé de toiletter un mineur. La décision est plutôt déroutante.

Batgirl aurait pu être une victoire facile pour DC, et aurait été un pas dans la bonne direction pour l’engagement supposé de Warner à raconter des histoires diverses et inclusives. L’annuler à la dernière minute – prenant les réalisateurs et les acteurs complètement par surprise – ne montre pas que DC se soucie de protéger la marque. Cela démontre qu’ils ne feront aucun effort pour une histoire qui ne soit pas une énorme ponction d’argent “garantie”.

Cependant, ils ne comprennent pas comment décrocher un véritable blockbuster de super-héros, et ils se sont à nouveau replongés dans la boucle sans fin de redémarrages en douceur déroutants.

