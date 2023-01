Warner Bros et Graceland projetteront “Elvis” gratuitement dans 10 villes le jour de l’anniversaire du chanteur

Warner Bros. et le domaine Graceland d’Elvis Presley travailleront ensemble pour projeter le dernier film à succès sur le roi du rock ‘n’ roll dans 10 villes d’Amérique du Nord pour célébrer son anniversaire le 8 janvier.

Selon Deadline, le film « Elvis », réalisé par Baz Luhrmann, sera projeté dans les salles de 10 villes : Atlanta (AMC Phipps Plaza), Chicago (AMC River East), Dallas (AMC NorthPark), Kansas City, Kansas, (AMC Town Center), Los Angeles (AMC Burbank), NYC (Loews 34th Street), San Francisco (AMC Metreon), Toronto (Cineplex Scotiabank), Vancouver (Cineplex Odeon International Village) et Memphis at Graceland.

Luhrmann, avec la star du film, Austin Butler, présentera la projection de LA à 16 h. Toutes les autres projections auront lieu à 17 h, sauf à Graceland, qui commencera à 14 h.

Le film est le film original le plus rentable de 2022, gagnant plus de 286 millions de dollars en ventes de billets au box-office. Luhrmann a remporté une nomination aux Golden Globes du meilleur réalisateur et Butler est un candidat pour le meilleur acteur dans un drame tandis que le film est nominé pour le meilleur film.

PRISCILLA PRESLEY DIT QU’ELVIS AURAIT « ADORÉ » LE NOUVEAU BIOPIC : « C’EST LA PERFECTION »

“Nous sommes tellement reconnaissants envers le public de tous âges qui est venu voir le film dans les salles, et envers Warner Bros. et les exposants qui ont accepté ce qui n’était certainement pas un pari sûr”, a déclaré Luhrmann. “Un grand merci au public qui a fait d'”Elvis” le titre original numéro un de 2022, et en particulier aux fans d’Elvis – anciens et nouveaux.”

“Toute l’équipe ‘Elvis’, ainsi que Graceland et les Presley eux-mêmes, vous ont tous écouté et ont travaillé avec diligence pour proposer ces cadeaux très spéciaux en l’honneur d’Elvis pour son anniversaire”, a ajouté le réalisateur.

Presley est né le 8 janvier 1935 de Vernon et Gladys Presley à Tupelo, Mississippi, et est décédé le 16 août 1977, à l’âge de 42 ans.