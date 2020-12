«Comme beaucoup d’entreprises, les cinémas sont actuellement dans une situation difficile», a déclaré Jason Kilar, directeur général de WarnerMedia, par téléphone. «Nous sommes tous au milieu d’une pandémie et nous essayons tous de trouver notre chemin à travers elle. L’une des choses que nous pouvons faire pour leur être utiles est de leur fournir un flux régulier d’histoires à gros budget et bien racontées. » M. Kilar a déclaré que l’entreprise n’avait pas l’intention d’être flexible; même si la menace de coronavirus a considérablement reculé cet été, le nouveau modèle de distribution restera valable pour l’année.

Alors que le déménagement s’élevait à 17 coups dans le bras pour HBO Max, qui a eu du mal à attirer des abonnés depuis son introduction en mai pour 15 $ par mois, c’était aussi un commentaire étonnamment sombre sur l’avenir des salles de cinéma. Même avec un vaccin largement déployé, qui est attendu dans les mois à venir, WarnerMedia ne pense pas que la diffusion de films aux États-Unis se rétablira au moins avant l’automne prochain, une évaluation qui contraste fortement avec ce que les autres grands studios de cinéma et chaînes de multiplex ont. signalé.

Plutôt que de devoir attendre environ 90 jours, la période que les studios accordent depuis longtemps aux cinémas pour jouer exclusivement des films, les abonnés de HBO Max recevront un accès instantané à des extravagances à gros budget comme une suite de «Suicide Squad», «Godzilla vs. Kong», « Dune »et« The Matrix 4. » Parmi les autres films qui iront dans les salons l’année prochaine, citons «In the Heights» de Lin-Manuel Miranda, «Cry Macho» de Clint Eastwood, le prochain film d’horreur «Conjuring», «Space Jam: A New Legacy» et un préquel de «Sopranos» intitulé « Les nombreux saints de Newark.

LOS ANGELES – Dans un geste surprenant qui a marqué le plus grand défi à ce jour pour la manière traditionnelle de faire des affaires d’Hollywood, Warner Bros. a annoncé jeudi que 17 films – l’ensemble de son ardoise 2021 – arriveraient chacun simultanément dans les cinémas et sur son service de streaming frère, le sous-performant HBO Max.

Beaucoup de gens à Hollywood ont vu le positionnement de WarnerMedia de sa décision comme malhonnête: il sera presque impossible de revenir en arrière, et cela pourrait forcer d’autres studios à abandonner l’ancien modèle. Les fans formés pour s’attendre à une gratification immédiate ne seront pas impatients de revenir à l’époque où les théâtres avaient une période exclusive pour jouer des films. AT&T, qui possède WarnerMedia, a également clairement indiqué que la priorité absolue de M. Kilar était de faire de HBO Max un concurrent à part entière de Netflix, qui compte 73 millions d’abonnés aux États-Unis et près de 200 millions dans le monde. Les abonnés de HBO ont atteint un record de 38 millions à la fin du mois de septembre, mais seulement 8,6 millions d’abonnés environ avaient activé HBO Max, selon les dépôts réglementaires d’AT & T.

Lorsqu’on lui a demandé si le plan était temporaire ou permanent, M. Emmerich a ajouté: «Nous devons voir ce qui se passe. Nous ne prévoyons pas grand-chose au-delà de l’année prochaine. » (Dans un communiqué, Ann Sarnoff, directrice générale du WarnerMedia Studio and Networks Group, l’a qualifié de «plan unique sur un an».)

Toby Emmerich, président du Warner Bros. Pictures Group, a également souligné que la pandémie était le moteur du modèle de distribution «jour et date». « Il n’est pas clair que la pleine normalité reviendra même bien au quatrième trimestre de l’année prochaine », a déclaré M. Emmerich dans une interview séparée. «Les épidémiologistes qui ont consulté l’entreprise ont brossé un tableau prudent.»

Il y a une ride: chaque film apparaîtra sur HBO Max pendant seulement un mois avant de quitter le service. À ce stade, les films passeront par les «fenêtres» de sortie habituelles, quittant les salles lorsque l’intérêt s’est épuisé et se dirigeant vers iTunes, le DVD et les points au-delà, pour revenir finalement à HBO Max.

Wall Street n’était pas d’accord avec cette évaluation. Les actions d’AMC Entertainment, la plus grande chaîne de théâtres du monde, ont chuté de 16% jeudi, tandis que Cinemark a chuté de 22%. Imax et la Marcus Corporation ont également perdu de la valeur.

M. Emmerich a minimisé la menace pour les théâtres. «Nous croyons vraiment que sur les marchés où HBO Max existe et où les théâtres sont également ouverts, de nombreux consommateurs choisiront l’expérience théâtrale», a-t-il déclaré. «Nous espérons que cela s’avérera gagnant-gagnant – pour les cinéphiles aux États-Unis, pour les cinéastes parce que leurs films ne resteront pas sur une étagère et ne deviendront pas périmés, pour les propriétaires de salles qui peuvent compter sur un approvisionnement stable en films , pour les abonnés HBO Max. »

Dès que les plans de Warner sont devenus publics jeudi, WarnerMedia a commencé à commercialiser les abonnements HBO Max comme cadeau de vacances. « Je t’ai offert quelque chose de gentil cette année, » la société a déclaré sur Twitter , un lien vers une superbe vidéo d’extraits de films et un message sur la manière dont «les plus grandes premières» de l’année prochaine arriveront en salles et à HBO Max sur «Exact. Même. Journée. »

La Walt Disney Company, par exemple, a été battue par la pandémie, avec ses parcs à thème en particulier en difficulté. Mais les actions Disney se négocient toujours à des niveaux records en raison du succès de Disney + au cours de la dernière année. La semaine prochaine, Disney organisera une journée des investisseurs et exposera ses propres plans pour suralimenter ses services de streaming, qui incluent Hulu. On s’attend également à ce que Disney modifie les plans de sortie des films à venir, rendant des titres comme «Cruella» immédiatement disponibles en ligne.

Alors qu’il se déplace pour renforcer HBO Max, WarnerMedia abandonne presque assurément des centaines de millions de revenus au box-office, ce qui signifie que certains de ses films à gros budget (200 millions de dollars ou plus en coûts de production, plus des dizaines de millions de dollars en dépenses de marketing ) perdra de l’argent, quelle que soit sa réception par le public. Mais AT&T s’intéresse surtout à la manne financière qu’elle est susceptible de réaliser à plus long terme en faisant de HBO Max un succès.

Le mois dernier, Warner Bros. a testé l’eau sur cette stratégie avec l’annonce que «Wonder Woman 1984», qui avait déjà été retardé de son perche d’été 2020, ferait ses débuts le jour de Noël dans les théâtres et sur HBO Max.

C’était un événement conçu comme un événement singulier, et les propriétaires de théâtre, désespérés de remplir les écrans avec un contenu attrayant, l’ont accepté avec joie. «Étant donné que des circonstances atypiques exigent des relations économiques atypiques entre les studios et les théâtres, ainsi que des fenêtres et des stratégies de sortie atypiques, AMC est pleinement d’accord pour l’annonce de Warner Brothers aujourd’hui», a déclaré Adam Aron, directeur général d’AMC Entertainment, à l’époque.

Il était beaucoup moins accueillant à une année entière de cette pratique, qui ne fournit aucune incitation supplémentaire aux théâtres.

« De toute évidence, WarnerMedia a l’intention de sacrifier une partie considérable de la rentabilité de sa division studio de cinéma – et celle de ses partenaires de production et cinéastes – pour subventionner sa start-up HBO Max », a déclaré M. Aron dans un courriel. «En ce qui concerne AMC, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que Warner ne le fasse pas à nos frais. Nous avons déjà entamé un dialogue immédiat et urgent avec les dirigeants de Warner sur ce sujet.

Une autre grande chaîne de théâtre, Cinemark, a indiqué qu’elle avait été prise par surprise. «À la lumière de l’environnement opérationnel actuel, nous prenons des décisions de réservation à court terme film par film», a déclaré un porte-parole de Cinemark. « Pour le moment, Warner Bros. n’a fourni aucun détail sur le modèle de distribution hybride de ses films 2021. »

Le plan de Warner Bros. contraste fortement avec celui poursuivi par Universal Pictures, qui a accepté de continuer à offrir aux cinémas une période de jeu exclusive d’au moins trois semaines. Universal a signé des accords avec AMC, Cinemark et le principal exploitant canadien, Cineplex, selon lesquels les films s’inclineront exclusivement dans les salles pendant au moins 17 jours avant de passer à la vidéo à la demande de qualité supérieure. Les chaînes de théâtre recevront chacune une part des revenus des ventes de PVOD.

Dans sa déclaration, Mme Sarnoff a déclaré que Warner Bros. était «extrêmement reconnaissante à nos partenaires de réalisation de travailler avec nous sur cette réponse innovante à ces circonstances». C’était une nouvelle pour de nombreux partenaires de la société, dont Legendary Pictures, la société de production derrière « Godzilla vs. Kong ». Les producteurs légendaires et autres n’ont pas été consultés et n’ont été informés qu’à la dernière minute (voire pas du tout), ce qui a entraîné une journée d’appels téléphoniques furieux dans les coulisses.

M. Kilar a déclaré que les cinéastes devraient être encouragés par cette nouvelle façon de sortir des films.

«J’ai beaucoup confiance dans le modèle théâtral, et j’ai beaucoup confiance dans le modèle d’abonnement», a déclaré M. Kilar. «À bien des égards, vous pourriez envisager un avenir où les budgets et les ambitions continueront d’augmenter, car ce que vous rendez plus pratique a tendance à être utilisé plus souvent.