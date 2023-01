Warner Bros. Discovery signe un accord avec la startup rivale de Nielsen VideoAmp

Découverte de Warner Bros. a signé un accord avec VideoAmp pour mesurer son audience en tant que moyen alternatif de données pour les annonceurs, ont annoncé mardi les sociétés.

Le contrat est un moment important pour VideoAmp, une plate-forme de mesure de la publicité en démarrage qui a récemment élargi sa liste de clients avant les upfronts de cette année au printemps, lorsque les réseaux de télévision cherchent à obtenir des engagements à long terme de la part des annonceurs. Warner Bros. Discovery possède des réseaux de télévision traditionnels et des services de streaming.

L’accord donne également à Warner Bros. Discovery un autre ensemble de données à fournir aux annonceurs à un moment où l’industrie envisage des alternatives à la société de mesure héritée Nielsen, qui a été mise au microscope pendant la pandémie de Covid lorsque des questions se sont posées concernant ses panneaux de mesure. Warner utilisera à la fois Nielsen et VideoAmp.

Des entreprises comme Nielsen et VideoAmp proposent des estimations d’audience et des données que les réseaux de télévision et les streamers utilisent pour vendre des créneaux publicitaires. Le système de mesure de Nielsen est basé sur un panel d’environ 40 000 foyers qui lui permettent de suivre ce qu’ils regardent. VideoAmp base ses données sur les informations de connexion des appareils. D’autres concurrents dans l’espace incluent Comscore, ainsi que des startups comme iSpot.tv et Samba TV.

VideoAmp n’a pas fourni la durée de son contrat avec Warner, mais le fondateur et PDG Ross McCray a déclaré à CNBC que ses accords avec le géant des médias et d’autres étaient à long terme. Amplificateur vidéo fonctionne aussi avec Disney qui a récemment lancé la plateforme financée par la publicité pour Disney+, ainsi que TelevisaUnivision.

“Surtout avec l’investissement de Warner dans le streaming et son portefeuille de tant de chaînes, WBD a tellement d’opportunités”, a déclaré McCray. “Nous allons vous permettre correctement de le présenter comme une plate-forme croisée” aux annonceurs.

La fusion entre Discovery et Warner Media a été conclue en 2022, amassant un portefeuille de réseaux de télévision comprenant Discovery Channel, TLC, TNT, TBS et autres. La société fusionnée prévoit de déployer une plate-forme de streaming remaniée au printemps, combinant son Discovery + avec HBO Max de Warner.

La société a également été au milieu de la réduction des coûts car elle fait face à un lourd endettement résultant de la fusion. Alors que WBD utilisera toujours les services de mesure de Nielsen, l’accord avec VideoAmp lui donne un autre ensemble de données et la possibilité d’une alternative autonome plus rentable pour l’avenir.

“La mesure des médias traditionnels n’a pas suivi le rythme de la façon dont les consommateurs interagissent avec le streaming et le contenu linéaire. En conséquence, ces audiences ont été sous-estimées et les mesures actuelles ne reflètent plus avec précision leur véritable valeur publicitaire”, a déclaré Andrea Zapata, responsable des ventes publicitaires chez Warner. la recherche, la mesure et les idées, dans un communiqué de presse.

Le verrouillage de Nielsen sur l’audience et les cotes d’écoute de la télévision s’étend sur des décennies. Cependant, les mesures de Nielsen ont fait l’objet d’un examen minutieux alors que les inquiétudes montaient plus tôt dans la pandémie concernant les inexactitudes et les irrégularités dans sa mesure, selon les médias.

Nielsen problèmes de sous-dénombrement divulgués en 2020, et a depuis perdu son accréditation auprès du Media Rating Council, l’organisme du secteur qui vérifie le processus de mesure. Le statut de Nielsen auprès de la MRC reste suspendu, selon des rapports récents. VideoAmp, qui a été fondée en 2014, n’a pas non plus d’accréditation du MRC.

Malgré ces problèmes, Nielsen reste le géant de la mesure dans la salle travaillant avec toutes les grandes entreprises de médias. Les streamers travaillent également avec Nielsen. Amazone ‘s Prime TV utilise Nielsen pour ses notes “Thursday Night Football”. Lorsque Netflix a lancé son niveau financé par la publicité l’année dernière, il a déclaré que sa programmation serait notée par Nielsen, à partir de 2023.

Il s’agit d’un moment charnière pour l’industrie des médias, car la coupure de cordon s’est récemment accélérée et les entreprises de médias cherchent à rentabiliser le streaming. Les services de streaming ont ajouté des options rentables et financées par la publicité alors que la croissance des abonnés ralentissait en 2022.

Alors qu’il y a environ 60 à 70 milliards de dollars dépensés chaque année sur la publicité télévisée linéaire aux États-Unis, selon Insider Intelligence, les revenus publicitaires en streaming augmentent régulièrement. Les revenus publicitaires des services de streaming devraient dépasser 21 milliards de dollars en 2023, contre près de 17 milliards de dollars en 2022, selon Insider Intelligence.

“Nous nous attendons à un changement significatif car la demande est là”, a déclaré McCray de VideoAmp à propos de l’industrie de la mesure.