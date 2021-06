Warner Bros. Discovery sera le nom officiel de la société de nouveaux médias après le spin-off d’AT & T

Le prochain grand joueur de la guerre du streaming a maintenant un nom: Warner Bros. Discovery.

David Zaslav, le PDG de Discovery qui dirigera la nouvelle entreprise combinée si elle est autorisée par les régulateurs, a annoncé le nom aux employés de WarnerMedia mardi, selon un communiqué de presse.

« Nous adorons le nom de la nouvelle société car il représente la combinaison de Warner Bros. » légendaire héritage centenaire de récits créatifs et authentiques et de prise de risques audacieux pour donner vie aux histoires les plus étonnantes, avec la marque mondiale de Discovery qui a toujours représenté avec brio l’intégrité, l’innovation et l’inspiration « , a déclaré Zaslav aux employés du studio de Burbank, Californie, selon le communiqué.

Le slogan de la société sera, « l’étoffe dont sont faits les rêves », en clin d’œil au film de Warner Bros. de 1941, « The Maltese Falcon ».

La nouvelle société de médias serait le résultat d’un projet de fusion de 43 milliards de dollars entre Discovery et WarnerMedia, qui, selon AT&T, se développerait trois ans seulement après avoir acheté Time Warner (comme il s’appelait à l’époque) à la suite d’une longue bataille avec le ministère de la Justice. .

