Warner Bros Discovery s’attend à de gros bénéfices en raison des grèves

Découverte de Warner Bros. prépare les investisseurs aux effets des grèves des scénaristes et des acteurs si elles se poursuivent jusqu’à la fin de cette année.

L’entreprise, un mardi dépôt de titres, a déclaré avoir ajusté ses attentes, en supposant que l’impact financier des grèves persisterait jusqu’à la fin de l’année. Il a noté qu’il ne s’agissait pas d’une prédiction de la fin des grèves, mais plutôt de l’impact financier sur ses studios de télévision et de cinéma de l’arrêt de la production.

Warner Bros. Discovery s’attend à ce que son bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements baisse de 300 à 500 millions de dollars, ce qui le placerait dans une fourchette de 10,5 à 11 milliards de dollars pour l’ensemble de l’année.

Les membres du syndicat Writers Guild of America sont en grève depuis plus de 100 jours et les acteurs ont rejoint les piquets de grève en juillet. L’arrêt de travail survient à un moment où les sociétés de médias tentent de rentabiliser leurs activités de streaming et de repousser les consommateurs vers les salles de cinéma.

Warner Bros. Discovery est non seulement propriétaire d’un studio de cinéma et de télévision, mais possède également le plus grand portefeuille de réseaux de télévision payante.

« Alors que [Warner Bros. Discovery] « J’espère que ces grèves seront bientôt résolues, mais je ne peux pas prédire quand les grèves prendront fin », a déclaré la société dans un document déposé mardi.

Les négociations entre les studios et les scénaristes ont été houleuses récemment, et le PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, a participé aux discussions.

Le mois dernier, « Dune: Part Two » de Warner Bros. Discovery a été éliminé du box-office 2023 en raison des grèves qui menacent ses capacités marketing. Le film a été déplacé de cet automne au 15 mars 2024, prenant la place du calendrier de « Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire », qui a été déplacé au 12 avril 2024. Le remaniement a également vu le film d’animation « Le Seigneur des Anneaux : La Guerre ». des Rohirrim » déménage au 13 décembre 2024.

En plus des résultats montrant l’impact, les grèves ont un certain effet sur le flux de trésorerie disponible de Warner Bros. Discovery. Cependant, l’augmentation de ses prévisions de flux de trésorerie disponibles pour cette année à au moins 5 milliards de dollars est également due en partie au succès du box-office « Barbie », qui est désormais Warner Bros. sortie la plus rentable.

La société a déclaré qu’elle espérait toujours atteindre son objectif d’endettement net. Warner Bros. Discovery a remboursé l’importante dette résultant de la fusion en 2022 de Warner Bros.

Auparavant, les attentes de Warner Bros. Discovery reposaient sur l’hypothèse que les grèves prendraient fin début septembre, a déclaré le directeur financier Gunnar Wiedenfels lors de la conférence téléphonique sur les résultats d’août. Il avait alors souligné que si les grèves devaient se poursuivre jusqu’à la fin de l’année, l’EBITDA ajusté et les prévisions de flux de trésorerie seraient affectés.

Les attentes révisées précèdent la comparution de Zaslav mercredi à la conférence Communacopia + Technology de Goldman Sachs.