Warner Bros Discovery retrouve le groupe taïwanais DaMou Ent dans “Fired Up!” – Date limite

DaMou Divertissement

Warner Bros Discovery s’associe à nouveau à la société de production taïwanaise DaMou Entertainment pour produire l’original de HBO Asia Viré! (titre provisoire), une adaptation du webtoon à succès Kakao Classe Itaewon.

Les deux sociétés ont déjà travaillé ensemble sur des séries dramatiques taïwanaises primées. Le monde entre nous et Ouvriers.

Viré! sera également produit par Koko Entertainment, une société cofondée par DaMou Entertainment et Taiwan Creative Content Agency (TAICCA) en 2021, qui a des crédits comprenant des drames d’horreur Horreur urbainespectacle Avant obsolète et musicale Ne pleurez pas, danseuses.

Le démarrage de la production est prévu en décembre 2023, Viré! mettra en vedette Eric Chou dans le rôle d’un jeune homme déterminé à préserver le restaurant de sa famille et se lance dans une quête pour découvrir la vérité sur la mort tragique de son père.

Réalisée par Kao Pin-chuan et Tseng Ying-ting, la série mettra également en vedette Angela Yuen, Shao Yu-wei, Huang Guan-zhi, Cosmos Lin, Ben Wu et Sean Lin. La série est écrite par Chien Li-ying, dont les crédits incluent la populaire émission Netflix. Créateurs de vagueségalement produit par DaMou Entertainment.

Créé par le coréen GwangJin, diffusé sur le webtoon Kakao Classe Itaewon a également été adapté en une série populaire en coréen par Netflix.

DaMou Entertainment, qui célèbre actuellement son dixième anniversaire, a annoncé sa prochaine programmation au Taiwan Creative Content Fest (TCCF) en cours à Taiwan.

La société basée à Taipei a également annoncé le casting de la deuxième saison de Le monde entre nousqui sera à nouveau réalisé par le réalisateur Lin Chun Yang, lauréat du Golden Bell Award, et avec Vic Chou, Simon Hsueh, Nikki Hsieh, Yang Kuei Mei et Sara Yu.

La télévision de service public de Taiwan et Catchplay collaborent à nouveau avec DaMou Entertainment sur la suite, dont le tournage devrait également commencer en décembre. Scénarisé par Lu Shi-yuan, lauréat du Golden Bell Award, l’émission s’étendra sur trois périodes différentes et abordera des questions sociales telles que la santé publique, le droit, la politique et la maladie mentale.

Commentant la collaboration pour Viré!, Magdalene Ew, Warner Bros Discovery, responsable du contenu, streaming, APAC, a déclaré : « Nous sommes ravis d’annoncer une autre collaboration avec DaMou Entertainment, en particulier alors qu’ils célèbrent leur dixième anniversaire. Reflétant notre engagement à proposer des récits diversifiés et captivants qui trouvent un écho auprès du public de la région et au-delà, Viré! sera un ajout unique à notre portefeuille de contenu HBO Asia Originals.

Lin Yu-ling, PDG de DaMou Entertainment, a déclaré : « Avec un casting remarquable dirigé par Eric Chou, ainsi que la vision créative des réalisateurs Kao Pin-chuan et Tseng Ying-ting, combinée aux prouesses narratives du scénariste principal Chien Li-ying, Viré! intègre les recettes traditionnelles taïwanaises à la culture moderne, mettant en lumière le courage de la jeunesse taïwanaise d’aujourd’hui.