Warner Bros. Discovery proposera du sport gratuitement sur le streaming Max

Max, le service de streaming anciennement connu sous le nom de HBO Max, va proposer une couverture sportive en direct gratuitement, ou du moins sans frais supplémentaires. Warner Bros. Discovery prévoit l’offre à durée limitée plus tard cette année. Cela inclut la mise en ligne du basket-ball, du hockey et du baseball sur le service de streaming sans frais supplémentaires. Actuellement, Max a un prix de base de 10 $ par mois. Ceux qui utilisent ce plan bénéficieront de sports en direct cette année.

Cependant, il ne s’agit pas d’une offre permanente. D’ici février ou mars, selon Bloomberg, Max commencera à facturer des frais supplémentaires pour diffuser des sports sur Max. Actuellement, Max détient les droits des compétitions de la Major League Baseball et de la National Basketball Association. De plus, la Ligue nationale de hockey est diffusée sur les réseaux Warner Bros. Discovery. D’une manière générale, il s’agit de TNT, TBS et TruTV.

Bien entendu, Warner Bros. Discovery détient également les droits sur les retransmissions de US Soccer. Les matchs amicaux, les matchs d’adieu, les matchs de l’US Open Cup et la SheBelieves Cup ne sont que des exemples des matchs de football disponibles sur Max. De plus, les matchs à domicile de qualification pour la Coupe du monde impliquant l’USMNT et l’USWNT sont disponibles sur Max.

L’accord de huit ans entre US Soccer et Turner Sports propose certains jeux sur Max tandis que la plupart des jeux sont sur TNT ou TBS. Par conséquent, certains jeux peuvent être gratuits pour les utilisateurs lorsque cette offre gratuite entre en vigueur. Par exemple, l’USMNT joue des matchs amicaux contre l’Allemagne et le Ghana lors de la trêve internationale d’octobre. Ces diffusions peuvent être disponibles sans frais supplémentaires pour les abonnés Max.

Aucune heure fixe sur les sports gratuits disponibles pour les abonnés Max

Ceux qui s’abonnent à Max ne savent toujours pas quand ces sports gratuits entreront en vigueur. C’est la clé, vous devez toujours vous abonner à Max pour avoir accès aux matchs de la LNH, de la MLB ou de la NBA. Les fans de football ont bénéficié de l’incursion de Warner Bros. Discovery dans le monde du streaming sportif. Cependant, comme cela est courant dans le paysage médiatique sportif, ces prix vont augmenter.

En février ou mars, le streaming sportif entraînera un coût supplémentaire sur Max. C’est juste avant le tournoi de basket-ball universitaire masculin de la NCAA, ou March Madness. TNT, TBS et TruTV ont diffusé des matchs pendant les semaines mouvementées de la saison de basket-ball universitaire. Warner Bros. Discovery cherchera à gagner des dividendes lorsque ce tournoi aura lieu.

