Warner Bros-Discovery lance sa bande-annonce USMNT et USWNT

Warner Bros. Discovery Sports a dévoilé la bande-annonce de sa prochaine couverture des équipes nationales masculines et féminines des États-Unis. Officiellement Turner Sports, la nouvelle division de diffusion a signé un contrat de 8 ans avec US Soccer en mars.

La bande-annonce de 30 secondes présente de nombreuses stars des deux équipes américaines. Compilation de faits saillants du match et de photographies en studio, la publicité culmine avec la phrase “Believers Unite”.

La nouvelle couverture des deux équipes nationales commence le 17 janvier. HBO Max diffusera le match amical féminin entre les États-Unis et la Nouvelle-Zélande à 22 h HE. Dans le cadre de l’accord qui court jusqu’en 2030, la société diffusera des jeux nationaux américains sur TNT et HBO Max. Les matchs de l’US Open Cup seront également disponibles sur les services.

Le service de streaming va bientôt renommer

Cependant, les jeux ne seront sur HBO Max que pendant une courte période. À partir du printemps 2023, HBO Max n’existera plus. Et il est prévu que les matchs se dérouleront sur le nouveau service de streaming de Warner-Discovery qui s’appellera Max. HBO Max cessera alors d’exister.

Le service de streaming over-the-top est configuré pour diffuser plus de 20 jeux USMNT et USWNT chaque année. Les chaînes de télévision traditionnelles TNT et TBS diffuseront également environ la moitié de ces matchs. Les jeux sur les chaînes de télévision seront toujours diffusés simultanément sur HBO Max/Max.

Le président du football déclare que l’accord suscitera l’intérêt

La présidente du football américain, Cindy Parlow Cone, a précédemment déclaré que les réseaux contribueront à développer le sport avant la prochaine Coupe du monde. “Au cours de nos discussions, il était clair à quel point [Warner Bros. Discovery Sports] sont à la croissance du football aux États-Unis, en particulier leur engagement à développer le jeu féminin », a déclaré Parlow Cone.

“Alors que nous nous dirigeons vers 2026 et au-delà, nous avons trouvé un partenaire fantastique pour mettre en lumière les histoires de nos équipes nationales féminines et masculines.”

Les États-Unis, ainsi que le Canada et le Mexique, accueilleront la prochaine Coupe du monde masculine en 2026.

Crédit photo : IMAGO / Panthermedia