Warner Bros Discovery est sur le point de choisir Max pour le nom du remplaçant de HBO Max

Sur cette photo d’illustration, le logo Warner Bros. Discovery s’affiche sur un écran de smartphone et en arrière-plan, les logos HBO Max et Discovery Plus.

Découverte de Warner Bros. Les dirigeants sont sur le point d’officialiser un nouveau nom et une nouvelle plate-forme pour son service de streaming qui sera bientôt lancé et qui combinera les services HBO Max et Discovery + préexistants.

Le nom attendu de la plate-forme fusionnée, “Max”, est en cours d’examen par les avocats de la société, selon des personnes proches du dossier.

Les dirigeants n’ont pas finalisé de décision et le nom pourrait encore être changé, mais Max est le choix probable, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être nommées car les discussions sont privées. Certains cadres supérieurs débattent encore d’un nom définitif, ont déclaré deux des personnes. En interne, Warner Bros. Discovery a donné au nouveau service un nom de code “BEAM” tandis qu’un nom définitif est en cours de débat, ont déclaré les gens. Les avocats examinent également d’autres noms.

L’application elle-même partagera des similitudes avec la plate-forme de Disney +, avec les marques de Warner Bros. Discovery en tant que tuiles individuelles, ont déclaré les gens. HBO, Discovery, DC Comics et Warner Bros. seront parmi les hubs d’atterrissage sur la plate-forme, ont ajouté les personnes.

Un porte-parole de Warner Bros. Discovery a refusé de commenter.

CNBC a rapporté l’année dernière que les dirigeants de WarnerMedia voulaient un nouveau nom pour le service de streaming combiné. Alors que la marque HBO Max avec HBO a cristallisé l’image de prestige du produit, plusieurs dirigeants ont estimé que le nom pourrait éventuellement diluer la marque HBO car les consommateurs l’ont confondu avec tout ce qui se trouve sur le service de streaming.

Le directeur général David Zaslav a réduit les dépenses de la série originale de HBO Max, ce qui a contribué à réformer l’image de marque de HBO. Pourtant, HBO a un public limité qui est en grande partie basé aux États-Unis, et le service de streaming offrira bien plus que HBO – y compris la télé-réalité de Discovery, des documentaires d’actualité de CNN, des films de Warner Bros., des programmes pour enfants et peut-être, éventuellement, en direct des sports. Zaslav et son équipe voient l’intérêt de faire de HBO une sous-marque au sein de l’offre de streaming plus large, ont déclaré des personnes familières avec leur façon de penser.

La direction de Warner Bros. Discovery a repoussé la date de lancement du service combiné au printemps 2023, a annoncé la société lors de son dernier appel aux résultats en novembre. Zaslav a déclaré lors d’une conférence téléphonique sur les résultats qu’une équipe se préparait au lancement de l’offre combinée et expérimentait également des changements “en grande partie pour remédier à certaines des lacunes de la plate-forme existante”.

Zaslav a noté les changements récents déjà déployés sur HBO Max qui reflètent ce travail, y compris l’ajout de contenu Discovery.

“Ces premières pousses vertes renforcent notre thèse stratégique selon laquelle les deux offres de contenu fonctionnent bien ensemble et, lorsqu’elles sont combinées, devraient générer un plus grand engagement, un taux de désabonnement plus faible et une valeur à vie client plus élevée”, a déclaré Zaslav lors de l’appel.

La tarification du service de streaming combiné est toujours en cours de discussion, ont déclaré les gens.