Warner Bros. dépose un rapport sur les bénéfices ajustés en raison des grèves

Rappelez-vous plus tôt ce mois-ci quand Warner Bros. a dit que c’était avait argent économisé sur les grèves ? Eh bien, il semble que cela ait été plus qu’un peu présomptueux. Aujourd’hui , Warner Bros. a déposé un document auprès de la Securities and Exchanges Commission qui disait qu’il perdrait plus d’argent que prévu au troisième trimestre en raison de l grèves en cours.

Qui veut le film Batgirl annulé de DC ? | Comic Con de New York 2022

Warner Bros. a déposé un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) mis à jour auprès de la SEC (que vous pouvez lire ici) qui dit que l’entreprise va perdre près d’un demi-milliard à cause de l’arrêt de travail en cours. « La Société s’attend à une baisse de l’EBITDA ajusté pour l’ensemble de l’année, comprise entre 10,5 et 11 milliards de dollars, reflétant l’hypothèse de la Société selon laquelle l’EBITDA ajusté sera affecté négativement d’environ 300 à 500 millions de dollars, principalement en raison de l’impact des grèves. » Cet ajustement vient en partie du fait que les frappes s’étendront au-delà du délai de résolution initialement estimé par la Banque mondiale.

Bien qu’un montant estimé 400 millions La perte est un chiffre stupéfiant, il est important de se rappeler que cela ne représente qu’une fraction de ce qu’il en coûterait pour accepter les modèles de demandes de la WGA et de la SAG-AFTRA. La WGA a publié des données au début de la grève selon lesquelles le coût total d’une résolution équitable de la grève des écrivains coûterait un peu moins de 1 000 $. 350 millions. Le coût pour Warner Bros. a été estimé à environ $ 47 millions — moins de 1% de son $ 43 milliards revenu annuel.

David Zaslavle PDG de Warner Bros. qui a été très impliqué dans les négociations de l’AMPTP et a fait la une des journaux à plusieurs reprises pour sa capacité surnaturelle à dire exactement la pire chose possible à tout moment, « participera à une conférence d’investisseurs le 6 septembre 2023 et espère discuter, entre d’autres sujets, les impacts des grèves en cours de la WGA et de la SAG-AFTRA. Nous serons à l’écoute pour voir ce qu’il a à dire.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.