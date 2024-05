Warner Bros. avait un marketing « plutôt méchant » pour « ça »

Bill Skarsgård s’est préparé à la réaction des fans en jouant le clown Pennywise dans « It » grâce à un coup marketing réalisé par le studio.

Pennywise a été présenté pour la première fois à l’écran par Tim Curry dans un téléfilm en deux parties de 1990. Warner Bros. s’est chargé de l’adaptation cinématographique du roman de Stephen King pour deux films, le premier sorti en 2017.

Skarsgård rappelé à Écuyer que la publication d’une première image de lui habillé en Pennywise n’a fait que l’ébranler davantage pendant la production. La photo a été publiée en 2016 avant le début du tournage.

« Ils ont fait quelque chose que j’ai trouvé plutôt méchant », a déclaré Skarsgård à propos de la tactique marketing du studio qui a provoqué des réactions négatives en ligne contre son casting. « J’étais incroyablement nerveux à l’idée de commencer ce travail, et puis Internet a tellement d’opinions haineuses sur l’aspect étrange et étrange de la chose. »

Skarsgård s’est même demandé pourquoi il avait assumé ce rôle en premier lieu, surtout lorsque Tilda Swinton a été approchée pour jouer Pennywise.

« Quand on a vingt-six ans, on ne se sent pas jeune du tout, mais maintenant, en y repensant, j’étais un enfant », a-t-il déclaré. « C’était assez tôt dans ma carrière pour me lancer dans quelque chose qui avait tant de regards et d’attentes à ce sujet. »

Pourtant, l’expérience des fans l’a amené à acquérir une nouvelle compréhension en tant qu’acteur : « Vous ne pouvez faire cette performance que pour vous faire plaisir », a déclaré Skarsgård. «Cela a débloqué quelque chose en moi et cela m’a donné la confiance que je peux relever n’importe quel défi. Du moins, c’est ce que je ressens lorsque j’accepte ces choses.

Bien que Skarsgård ait admis qu’il n’était pas un grand fan de films d’horreur, l’acteur continue d’incarner des personnages bien-aimés dans « The Crow » et le prochain « Nosferatu » de Robert Eggers, avec Skarsgård dans le rôle du comte mort-vivant Orlok AKA Dracula.

Alors, d’où vient exactement sa carrière d’horreur et d’action ?

« Mon père [actor Stellan Skarsgård] était moralement contre la violence. Je n’avais donc pas le droit d’avoir des armes-jouets. Mais je n’ai jamais soutenu ces idéaux », a déclaré Skarsgård. « J’ai grandi à une autre époque. Je ne pense pas que jouer à un jeu vidéo violent fasse de vous une personne violente. J’ai toujours trouvé la violence fascinante.

Et Skarsgård maintient cette dualité dans chaque performance, en disant : « Cela a tendance à devenir une question de vie ou de mort pour moi. Je veux explorer mes propres limites.