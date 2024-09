« Warhammer 40K: Space Marine 2 » rend gloire à l’Empereur (critique)

Faites tourner vos épées tronçonneuses et rechargez ces bolters, car après 12 longues années, il est temps de glisser dans l’armure assistée imposante d’un Space Marine et d’écraser quelques Xenos !

Le Space Marine original est sorti en 2011 et était un peu un classique culte, ce qui est une belle façon de dire qu’il a reçu de bonnes critiques mais que personne ne l’a acheté. Pourtant, la base de fans de Warhammer 40K ne cesse de se faire entendre et après de nombreuses années de réclamer une suite, nos prières à l’Empereur ont finalement été exaucées.

Space Marine 2 est un jeu d’action à la troisième personne à l’ancienne, le genre de jeu que l’on voyait tout le temps à l’époque de la Xbox 360 qui a donné naissance à son prédécesseur, mais qui est tombé en désuétude ces dernières années. Ayant joué à Space Marine 2, je ne comprends vraiment pas pourquoi, car c’est un jeu incroyablement amusant et un prétendant au titre de l’un des meilleurs jeux Warhammer 40K de tous les temps.

En rapport: Vous voulez vous lancer dans Warhammer 40K ? Voici tout ce que vous devez savoir avant de jouer à Space Marine 2

De retour en action

(Crédit image : Sabre Interactive)

La campagne reprend quelques siècles après la fin du Space Marine original (les Space Marines vivent très longtemps). Le capitaine Titus a échappé à l’emprise de l’Inquisition et purge une pénitence dans la Deathwatch. Son équipe d’extermination est déployée sur la planète Kadara avec pour ordre de faire exploser une bombe virale pour retarder l’invasion tyranide.

Les choses se passent mal : son escouade est tuée et il reçoit une griffe de Carnifex dans la poitrine pour faire bonne mesure. Heureusement, avant que la bête ne puisse finir le travail, les Ultramarines interviennent pour sauver la situation. Les blessures de Titus sont cependant graves, et le seul moyen de le sauver est le « Rubicon Primaris » — en gros, le faisant passer au niveau supérieur pour devenir un Space Marine encore meilleur. Il rejoint les Ultramarines (en subissant une rétrogradation au grade de lieutenant), obtient une nouvelle escouade et est chargé d’aider à stopper l’avancée du Grand Dévoreur.

À partir de là, l’intrigue reflète celle du Space Marine original, avec diverses missions visant à protéger des installations clés et à sauver du personnel important avant que les hérétiques Chaos Space Marines des Thousand Sons n’apparaissent à mi-chemin et ne se révèlent être les véritables méchants. Bien que de nombreux éléments de l’histoire soient les mêmes, ils sont utilisés pour raconter une histoire différente. C’est une histoire bien racontée, et il y a suffisamment de rebondissements pour vous garder intrigué quant à la direction qu’elle prend.

Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir les dernières mises à jour sur les lancements de fusées, les événements d’observation du ciel et plus encore !

(Crédit image : Sabre Interactive)

Il y a aussi quelques caméos sympas (que je ne gâcherai pas) pour les nerds de 40K comme moi. Même en dehors des personnages nommés qui apparaissent, c’est tellement satisfaisant de voir les différents modèles de Warhammer prendre vie dans le jeu. Je me suis retrouvé à déambuler avec une joie étourdie, pointant du doigt les chars qui passaient et expliquant « voilà un Rhino, et voilà un Predator Annihilator – on peut dire que c’est un Annihilator parce qu’il a les Lascannons sur sa tourelle » à mon partenaire bien trop patient. On peut vraiment dire que les développeurs étaient passionnés par l’univers et son histoire.

Au-delà de l’enthousiasme suscité par les petits chars qui prennent vie, le jeu dans son ensemble est un véritable régal pour les yeux. Titus, vos camarades Space Marines et les hordes de monstruosités tyranides ont tous une allure incroyable, avec une attention aux détails qui frise l’hérésie (note pour moi-même : envoyer Inquisition enquêter sur Saber Interactive). Les environnements sont également de premier ordre, offrant beaucoup de détails et de variété : vous voyagerez à travers des jungles luxuriantes, des paysages urbains bombardés et d’anciens complexes miniers.

Mais la véritable beauté de Space Marine 2 réside dans son aspect en mouvement. Les animations sont fluides comme du beurre, Titus enchaîne les attaques sans effort et pourtant, l’immense masse de notre héros à l’armure assistée est toujours transmise à chaque pas tonitruant et à chaque coup dévastateur.

Et puis il y a les Tyranides. Pour reproduire correctement cet essaim sans fin, les développeurs de Saber Interactive ont utilisé à bon escient leur moteur Swarm Engine, celui qu’ils avaient précédemment conçu pour World War Z. Cela leur permet de mettre à l’écran des centaines d’Hormagaunts gazouilleurs et de Gargouilles hurlantes en même temps, ce qui donne lieu à des moments vraiment impressionnants alors que la marée de chair et de chitine s’abat sur vous.

Purger les xenos

(Crédit image : Sabre Interactive)

Je suis ravi de dire que réduire ces hordes est un vrai régal grâce à un système de combat étonnamment varié. À première vue, vous n’avez que deux boutons d’attaque (tir et mêlée), mais les armes variées et le système de combo intuitif signifient que vous tirez le meilleur parti de ces boutons.

En défense, les attaques ennemies peuvent être bloquées, parées ou esquivées, et il est essentiel de choisir la bonne contre-attaque. Les attaques qui brillent en bleu peuvent être parées, ce qui expose votre adversaire à un tir de pistolet cinématographique au visage si vous le faites au bon moment, tandis que les attaques rouges ne peuvent être qu’esquivées. La difficulté vient du fait d’effectuer cette danse de la mort pendant que 50 Tyranides mineurs essaient de vous mordre les chevilles, ce qui rend l’expérience de combat intense et implacable.

Lorsque vous vous éloignez de la mêlée tourbillonnante et que vous commencez à tirer sur les insectes à distance, vous trouverez un arsenal diversifié d’armes parmi lesquelles choisir. Celles-ci vont des variantes du bolter emblématique aux outils spécialisés comme les snipers, les pistolets à plasma et les fusils à fusion. Il n’y a pas de « bon » choix ici : choisissez les armes que vous aimez et faites-les exploser !

Les exécutions font également leur retour glorieux ici. Faites en sorte qu’un ennemi ait une santé faible et vous l’exposerez à une exécution – un coup de grâce magnifiquement animé, impliquant généralement Titus déchirant un ennemi en deux. Cependant, elles ont subi un changement mécanique cette fois-ci, et pas pour le mieux. Au lieu de récupérer de la santé, les exécutions ne rechargent que vos points d’armure. Votre armure ne dure cependant pas longtemps, vous subirez donc des dégâts de santé dans presque tous les combats auxquels vous participerez.

(Crédit image : Sabre Interactive)

Vous pouvez récupérer de la santé après l’avoir perdue. Les sections de santé perdues deviennent blanches et vous disposez d’un court laps de temps pour les récupérer en infligeant des dégâts sans être à nouveau touché, comme dans Bloodborne.

Cela semble bien sur le papier, mais en réalité, vous êtes frappé si régulièrement que la régénération de santé ne peut pas suivre.

Vos seuls autres moyens de recharger votre santé sont d’utiliser les maigres réserves de kits médicaux que vous trouvez et votre capacité ultime qui augmente votre attaque et vous redonne de la santé. En conséquence, vous passez la grande majorité du jeu à boiter avec une santé faible, utilisant votre armure pour rester en vie. Ce n’est pas rédhibitoire, mais cela donne à votre mastodonte à armure assistée une sensation décidément plus fragile cette fois-ci.

Vous perdrez de la santé en raison de la vaste liste d’ennemis, répartis en trois grandes catégories : les ennemis de base, les vraies menaces et les boss. Les ennemis de base comprennent des créatures comme les Hormagaunts tyranides et les adeptes du chaos, inutiles en eux-mêmes, mais qui représentent une menace en grand nombre, surtout lorsqu’ils sont soutenus par les vraies menaces. Il s’agit de vos Guerriers tyranides, de vos Raveners et de vos Rubric Marines qui nécessitent un réel effort pour être éliminés. Ce sont les gars sur lesquels vous devrez vous concentrer, en testant votre maîtrise du triangle esquive/parade/blocage.

Enfin, il existe une panoplie de boss que vous rencontrerez à la fois dans le mode campagne et dans le mode opérations (nous y reviendrons). Ici, nous nous lançons dans Dark Souls, car il s’agit d’apprendre les schémas d’attaque de chaque boss et de déterminer quand vous pouvez vous permettre de lancer quelques coups de marteau-tonnerre effrontés.

Opérateur fluide

(Crédit image : Sabre Interactive)

En plus de l’histoire principale, il existe également un mode Opérations qui sert de principale offre coopérative (aux côtés de la campagne elle-même, qui peut également être jouée en coopération à trois joueurs). Tout au long de la campagne, Titus demandera à une autre escouade de faire diverses choses. Le mode Opérations est l’endroit où vous voyez comment ces missions se sont déroulées et, honnêtement, c’est là que vous passerez la plupart de votre temps.

Il s’agit en fait d’une deuxième campagne, mais avec un système de progression. Vous pourrez y débloquer de meilleurs équipements et faire évoluer vos différentes classes de Space Marine, ce qui vous permettra de vous aventurer dans des difficultés plus élevées pour des récompenses encore plus importantes. Les missions sont tout aussi intéressantes que celles de l’histoire principale, et introduisent même un boss que Titus n’aura jamais à affronter.

Du contenu supplémentaire est promis ici, notamment de nouvelles missions et armes, mais il reste à voir quelle valeur de rejouabilité il offre. Pour ma part, j’ai aimé y jouer et je ferai probablement encore quelques parties avec des amis.

Il n’y a que la guerre

(Crédit image : Sabre Interactive)

Il existe également une option multijoueur compétitive appelée Eternal War, qui oppose des équipes de six Space Marines loyalistes à six Space Marines du Chaos dans plusieurs types de matchs. Vous pouvez choisir entre une variété de classes avec différentes capacités et armes, chacune avec ses propres chemins de déblocage pour vous permettre de progresser. La lenteur des mouvements et le temps de mise à mort élevé signifient qu’il s’agit d’une affaire très tactique, car vous ne pouvez pas facilement fuir un combat qui se déroule mal.

J’ai apprécié le temps que j’ai passé avec ce jeu, même si l’équilibrage des équipes pourrait certainement être amélioré, car il semble constamment opposer des équipes de joueurs de haut niveau à des débutants, avec des résultats prévisibles. Il ne remanie pas non plus les équipes entre les tours, donc si vous vous faites écraser, vous resterez écraser. Dans l’ensemble, c’est une petite distraction amusante, mais la richesse du contenu PvE signifie qu’il sera probablement laissé de côté pour la plupart des joueurs.

La parole de l’Empereur !

(Crédit image : Sabre Interactive)

Space Marine 2 est un jeu absolument génial, et certainement l’un des meilleurs jeux Warhammer auxquels j’ai jamais joué. Bon sang, c’est l’un des meilleurs jeux auxquels j’ai joué cette année, point final. Il y a quelques problèmes mineurs, et la longévité de ses modes de jeu supplémentaires reste à voir, mais pour l’instant, c’est un incontournable pour les fans de science-fiction et d’action.

Space Marine 2 est disponible à l’achat dès maintenant pour Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC. Si vous souhaitez découvrir d’autres excellents jeux se déroulant dans l’obscurité sinistre du 41e millénaire, consultez également notre couverture de Warhammer 40K : Boltgun et Warhammer 40K : Chaos Gate – Daemonhunters.